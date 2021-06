Πέθανε διάσημος ηθοποιός - Πρωταγωνιστής πασίγνωστης τηλεοπτικής σειράς

Θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο…

Την τελευταία του πνοή σε ηλικία 81 ετών άφησε ο γνωστός Αμερικανός ηθοποιός Clarence Williams, ο οποίος έγινε γνωστός από τον ρόλο του ως Linc Hayes στην επιτυχημένη τηλεοπτική σειρά «The Mod Squad».

Σύμφωνα με όσα μεταδίδει το CNNi ο διάσημος ηθοποιός πέθανε στο σπίτι του στο Λος Άντζελες μετά από μάχη με τον καρκίνο του παχέος εντέρου.

Ο Clarence Williams γεννήθηκε στη Νέα Υόρκη στις 21 Αυγούστου 1939. Ξεκίνησε την καριέρα του σε μια παραγωγή του "Dark of the Moon" και εμφανίστηκε στο Broadway στο "The Great Outdoors".

Η ερμηνεία του στο "Slow Dance on the Killing Ground" του απέφερες ένα βραβείο Θεάτρου και ένα Tony.

Μαζί με τις θεατρικές του παραστάσεις, ο Clarence Williams, πρωταγωνίστησε επίσης σε αρκετές ταινίες, όπως: "52 Pick-Up", "Against the Wall", "Reindeer Games", "Purple Rain", "The General's Daughter", "American Gangster", " Half Baked "και" Lee Daniels 'The Butler. "

Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Newsbomb.gr.

Διαβάστε επίσης:

Έκτακτη συνεδρίαση των λοιμωξιολόγων την Τετάρτη - Επί τάπητος δεξιώσεις και μουσική στην εστίαση