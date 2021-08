ΗΠΑ: Πέθανε η βραβευμένη με Γκράμι τραγουδίστρια Νάνσι Γκρίφιθ

Πέθανε σε ηλικία 68 ετών η βραβευμένη με Γκράμι Αμερικανίδα τραγουδίστρια και συνθέτης της φολκ Νάνσι Γκρίφιθ.

Αυτό ανακοίνωσε την Παρασκευή (13/8) η δισκογραφική εταιρεία, Rounder Records μέσω Twitter.

Η μουσικός από το Τέξας ήταν γνωστή από τα τραγούδια της όπως το «Love at the Five and Dime», που υμνεί τον Νότο.

