11η Σεπτεμβρίου: Σιωπή, συγκίνηση και… Μπρους Σπρίνγκστιν στην τελετή μνήμης

Ημέρα μνήμης και συγκίνησης η χθεσινή για τις ΗΠΑ αλλά και ολόκληρο τον κόσμο, είκοσι χρόνια από τις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου του 2001

Οι ΗΠΑ θυμήθηκαν τους σχεδόν 3 χιλιάδες ανθρώπους που πέθαναν όταν τέσσερα επιβατικά αεροσκάφη απήχθησαν από μαχητές της Αλ Κάιντα και συνετρίβησαν στο Παγκόσμιο Κέντρο Εμπορίου και στο Πεντάγωνο.

Μέλη της οικογένειας και αγαπημένα πρόσωπα των θυμάτων έδωσαν το παρών στην ετήσια τελετή μνήμης της 11ης Σεπτεμβρίου στο Εθνικό Μνημείο και Μουσείο της 11ης Σεπτεμβρίου του 2021 στη Νέα Υόρκη.

Συγγενείς θυμάτων της 11ης Σεπτεμβρίου Α.Ρ

Στην τελετή κρατήθηκε ενός λεπτού σιγή για όσους χάθηκαν, που σήμανε με το χτύπημα ενός κουδουνιού τη στιγμή που το πρώτο αεροπλάνο προσέκρουε στον Βόρειο Πύργο του Παγκόσμιου Κέντρου Εμπορίου, είκοσι χρόνια πριν.

Οι συγκεντρωμένοι τήρησαν σιγή πέντε ακόμη φορές, όταν το δεύτερο αεροπλάνο συνετρίβη στον Νότιο Πύργο, όταν έπεσε καθένας από τους πύργους, όταν ένα τρίτο αεροσκάφος χτυπούσε το Πεντάγωνο και όταν ένα τέταρτο αεροπλάνο έπεφτε σε χωράφι στην Πενσυλβάνια.

PHOTO GALLERY Photo 1/4 O πρόεδρος Μπάιντεν, η σύζυγός του Τζιλ και η αντιπρόεδρος Κάμαλα Χάρις στην τελετή μνήμης στο Πεντάγωνο Πηγή: Α.Ρ Photo 2/4 Η αμερικανική σημαία στο Πεντάγωνο Πηγή: Α.Ρ Photo 3/4 To ζεύγος Κλίντον στις εκδηλώσεις μνήμης Πηγή: Α.Ρ Photo 4/4 O Mπρους Σπρίνγκστιν έντυσε μελωδικα την επέτειο μνήμης Πηγή: Α.Ρ

Κατά τη διάρκεια των τελετών διαβάστηκαν τα ονόματα όλων των θυμάτων. Τα μέλη της οικογένειας διάβαζαν διαδοχικά τα ονόματα, αποτίοντας φόρο τιμής στον αγαπημένο που είχαν χάσει.

Μέλη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας της Νέας Υόρκης συμμετείχαν συγκινημένοι στις εκδηλώσεις μνήμης . Συνολικά, 441 μέλη της υπηρεσίας σκοτώθηκαν την 11η Σεπτεμβρίου, στη μεγαλύτερη απώλεια προσωπικού έκτακτης ανάγκης στην ιστορία των ΗΠΑ.

Κτίρια φωτίστηκαν στη μνήμη των θυμάτων της 11ης Σεπτεμβρίου AP

Παρόντες στην τελετή εκτός από τον Αμερικανό πρόεδρο Τζο Μπάιντεν και τη σύζυγό του και οι πρώην πρόεδροι των ΗΠΑ Μπιλ Κλίντον και Μπαράκ Ομπάμα με τις συζύγους τους, αλλά και ο Τζορτζ Μπους ο πρόεδρος που κλήθηκε να διαχειριστεί την τραγωδία του 2001.

Ο Τζορτζ Μπους, ο οποίος ήταν πρόεδρος όταν έγιναν οι επιθέσεις, παρευρέθηκε στην τελετή στο Σάνκσβιλ της Πενσυλβάνια, όπου το τέταρτο αεροπλάνο κατέπεσε, καθώς οι επιβάτες και το πλήρωμά του εξουδετέρωσαν τους αεροπειρατές.

Τη δική του νότα στη συγκινητική εκδήλωση έδωσε ο Μπρους Σπρίνγκστιν, ο οποίος έπαιξε το See You in My Dreams κατά τη διάρκεια της τελετής στη Νέα Υόρκη με το σιωπηλό πλήθο να λικνίζεται απαλά στη μουσική.

