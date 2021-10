Αποκαλύφθηκε ο αγοραστής του σπάνιου άλμπουμ των Wu-Tang Clan

Το «Once Upon A Time In Shaolin» των Wu-Tang Clan είναι ξεχωριστό άλμπουμ, δημοπρατήθηκε το 2015, υπό τον όρο ότι δεν θα κυκλοφορήσει δημόσια.

Από τότε, το άλμπουμ-καλλιτεχνικό μανιφέστο άλλαξε αρκετά χέρια, περιήλθε στην κατοχή του πρώην CEO φαρμακευτικής εταιρείας, Μάρτιν Σκρέλι, των ομοσπονδιακών αρχών των ΗΠΑ και τώρα ανήκει σε κολεκτίβα συλλεκτών κρυπτονομισμάτων.

Ο Σκρέλι αναγκάστηκε να παραδώσει το διαβόητο άλμπουμ στο πλαίσιο διακανονισμού 7,4 εκατομμυρίων δολαρίων με την αμερικανική κυβέρνηση, μετά τη σύλληψή του για κατηγορίες απάτης το 2015 και την καταδίκη του το 2017.

Τώρα, οι New York Times αποκάλυψαν ότι ο νέος ιδιοκτήτης του «Once Upon A Time In Shaolin» είναι η ομάδα συλλεκτών κρυπτονομισμάτων PleasrDAO, η οποία πλήρωσε τέσσερα εκατομμύρια δολάρια σε κρυπτονόμισμα, μέσω ενδιάμεσου για να το αποκτήσει.

Ένα NFT (ψηφιακό πιστοποιητικό πνευματικής ιδιοκτησίας που αποθηκεύεται μέσα στο blockchain) λειτουργεί ως τίτλος ιδιοκτησίας για το φυσικό αρχείο. Παρά το γεγονός ότι δραστηριοποιείται για χρονικό διάστημα λιγότερο από ένα χρόνο, η PleasrDAO διεκδίκησε επίσης την κυριότητα των NFT που σχετίζονται με το κρυπτονόμισμα Doge και σύμφωνα με πληροφορίες, η Νάντια Τολοκονίνοβα των Pussy Riot είναι μεταξύ των μελών της.

Σύμφωνα με τον Τζέιμς Τζόνσον της PleasrDAO, η αγορά του «Once Upon A Time In Shaolin» συνάδει με το ενδιαφέρον της για σύμβολα της ψηφιακής κουλτούρας, καθώς και τη γενική επιθυμία των συλλεκτών κρυπτονομισμάτων να διαταράξουν την αγορά τέχνης. «Αυτό το άλμπουμ όταν κυκλοφόρησε ήταν ένα είδος διαμαρτυρίας ενάντια στους κερδοσκόπους μεσάζοντες, ανθρώπους που απομακρύνουν ένα κομμάτι από τον καλλιτέχνη» αναφέρει ο Τζόνσον στους New York Times, φτάνοντας μέχρι και το άλμπουμ.

Ως «αποκεντρωμένος αυτόνομος οργανισμός» τα μέλη του PleasrDAO μοιράζονται τη συλλογική ιδιοκτησία του τίτλου NFT του άλμπουμ, και επομένως του φυσικού έργου. Όλοι τους μπορούν να ακούσουν τα 31 κομμάτια του, τα οποία περιλαμβάνονται σε δύο CD κλειδωμένα σε ένα χαραγμένο ασημένιο κουτί, αν και εξακολουθεί να τους απαγορεύεται να κοινοποιήσουν τη μουσική.

Ο Τζόνσον, ωστόσο, εκφράζει την επιθυμία να μεταφέρει τη μουσική του αμερικανικού hip hop συγκροτήματος σε ένα ευρύτερο κοινό στο μέλλον. «Πιστεύουμε ότι μπορούμε να κάνουμε κάτι με αυτό το έργο» λέει «για να μπορέσει να κοινοποιηθεί και να ανήκει ιδανικά εν μέρει στους θαυμαστές και οποιονδήποτε στον κόσμο».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Newsbomb.gr.

Διαβάστε επίσης:

Σοκ στο Πέραμα: Ένας νεκρός και 7 τραυματίες από την αιματηρή συμπλοκή της ομάδας ΔΙΑΣ με αγνώστους

Γλυκά Νερά: Συγκλονιστικές αποκαλύψεις για τη ζωή του πιλότου- «Είχαμε σχέση με τον Μπάμπη»

Δήμητρα Παπανδρέου: Ο Γιώργος Παπανδρέου είναι αυστηρά ακατάλληλος – Το ΚΙΝΑΛ δεν θα γίνει ΠΑΣΟΚ