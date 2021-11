Το «All Too Well» της Τέιλορ Σουίφτ στην κορυφή του Billboard

Η Τέιλορ Σουίφτ πρότεινε δύο νέες εκδοχές του "All Too Well".

Το νέο τραγούδι της Τέιλορ Σουίφτ, "All Too Well", έγινε το κομμάτι με τη μεγαλύτερη διάρκεια που κατέκτησε την κορυφή του αμερικανικού καταλόγου των επιτυχιών με τα 10 λεπτά και 13 δευτερόλεπτά του, ξεπερνώντας το "American Pie", ένα κλασικό τραγούδι της αμερικανικής μουσικής, το οποίο διατηρούσε τον τίτλο εδώ και σχεδόν 50 χρόνια.

Το τραγούδι του Ντον ΜακΛιν, διάρκειας 8 λεπτών και 42 δευτερολέπτων, έχασε το ρεκόρ του έναντι της νέας εκδοχής μιας επιτυχίας της Τέιλορ Σουίφτ, του "All Too Well (Taylor's Version)", που βρέθηκε αυτήν την εβδομάδα στην πρώτη θέση της διάσημης κατάταξης "Hot 100", την οποία δημοσιεύει το περιοδικό Billboard.

Το εν λόγω τραγούδι ανήκει στο άλμπουμ "Red (Taylor's Version)", μια νέα ηχογράφηση ενός εμβληματικού δίσκου της Αμερικανίδας ερμηνεύτριας, που είχε κυκλοφορήσει αρχικά το 2012.

Η Τέιλορ Σουίφτ πρότεινε δύο νέες εκδοχές του "All Too Well" – η άλλη διάρκειας περίπου πέντε λεπτών. Σύμφωνα με τους κανόνες του Billboard, αυτά τα δύο τραγούδια θεωρήθηκαν ως μία είσοδος, διευκολύνοντας με αυτόν τον τρόπο το ρεκόρ.

«Επιτρέψατε σε ένα τραγούδι διάρκειας 10 λεπτών να γίνει νούμερο ένα για πρώτη φορά στην ιστορία», δήλωσε με ενθουσιασμό η Τέιλορ Σουίφτ, απευθυνόμενη στα εκατομμύρια ακολούθων της στο Instagram.

Η Τέιλορ Σουίφτ γνώρισε μεγάλη επιτυχία τηρώντας την υπόσχεσή της να ηχογραφήσει ξανά τα έξι πρώτα άλμπουμ της, προκειμένου να μπορεί να ελέγχει τα δικαιώματα. Εκτός του "Red", η τραγουδίστρια κυκλοφόρησε μια νέα εκδοχή του "Fearless".

