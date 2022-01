Πέθανε ο ηθοποιός Χάρντι Κρούγκερ (pics)

Ο ηθοποιός Χάρντι Κρούγκερ πέθανε σε ηλικία 93 ετών.

Ο Γερμανός ηθοποιός Χάρντι Κρούγκερ πέθανε «ξαφνικά και απροσδόκητα» την Τετάρτη στην Καλιφόρνια, όπου ζούσε με την τρίτη σύζυγό του, την Αμερικανίδα συγγραφέα Ανίτα Παρκ. Ο Κρούγκερ εμφανίστηκε σε μια σειρά αγγλόφωνων ταινιών περιπέτειας και πολέμου, συμπεριλαμβανομένων των "A Bridge too Far" (1977) και "The Wild Geese" (1978).

Τα τελευταία χρόνια, επικεντρώθηκε στη δημιουργία ταξιδιωτικών ταινιών για τη γερμανική τηλεόραση, στη συγγραφή βιβλίων και στις περιστασιακές παραστάσεις.

Πρωταγωνίστησε επίσης στο πλευρό του John Wayne στην κωμωδία Hatari των Howard Hawks!, και δίπλα από τους James Stewart, Peter Finch και Ernest Borgnine στο The Flight of the Phoenix του 1965.

Δείτε φωτογραφίες του ηθοποιού στη Gallery:

