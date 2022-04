Βασίλισσα Ελισάβετ: Τι έκανε μετά την κηδεία του πρίγκιπα Φίλιππου - Τι αποκαλύπτει βοηθός της

Βασίλισσα Ελισάβετ: Οι δύσκολες στιγμές μετά την κηδεία του πρίγκιπα Φίλιππου

Η Άντζελα Κέλι, η οποία ήταν στυλίστρια της βασίλισσας για περισσότερα από 30 χρόνια, μιλά για τη δύσκολη περίοδο στη ζωή της Ελισάβετ στην επανέκδοση των απομνημονευμάτων της με τίτλο «The Other Side Of The Coin: The Queen, The Dresser And The Wardrobe».

Το δεξί χέρι της βασίλισσας αποκάλυψε ότι η μονάρχης είχε μια στιγμή ηρεμίας όταν επέστρεψε στο Κάστρο του Ουίνδσορ μετά την κηδεία του Δούκα του Εδιμβούργου: «Τη βοήθησα με το παλτό και το καπέλο της και δεν ειπώθηκαν λόγια. Στη συνέχεια, η Βασίλισσα πήγε στο καθιστικό της, έκλεισε την πόρτα πίσω της και έμεινε μόνη με τις σκέψεις της», γράφει η Κέλι για τις στιγμές μετά την κηδεία σε απόσπασμα που δημοσίευσε το περιοδικό Hello.

Γράφοντας για την ημέρα που πέθανε ο Δούκας του Εδιμβούργου, η Κέλι είπε ότι η ατμόσφαιρα ανάμεσα στο προσωπικό που έμενε στο Ουίνδσορ ήταν βαριά. Μόνο κάποια μέλη του προσωπικού ενημερώθηκαν για τη θλιβερή είδηση, αφού πρώτα ενημερώθηκαν τα μέλη της βασιλικής οικογένειας. Την ημέρα της κηδείας, στο Ουίνδσορ, μέλη του προσωπικού επιτράπηκε να σταθούν έξω από την πόρτα του Πύργου Αυγούστα, απέναντι από την αίθουσα του Αγίου Γεωργίου.

«Οι ενδυματολόγοι της βασίλισσας, οι σεφ, οι υπηρέτριες, οι υπάλληλοι του Κάστρου, όλοι στάθηκαν προσοχή όταν το φέρετρο του Δούκα του Εδιμβούργου τοποθετήθηκε στο Land Rover που είχε σχεδιαστεί ειδικά για εκείνη την ημέρα» αναφέρει η Κέλι, η οποία πρόσθεσε ότι τα μέλη του προσωπικού έμοιαζαν βυθισμένα στο πένθος και σίγουρα οι σκέψεις όλων ήταν στη Βασίλισσα που έλεγε το «αντίο» της στον σύζυγό της.

Η Κέλι έχει γράψει δύο βιβλία με την έγκριση της βασίλισσας Ελισάβετ και ζει σε ένα σπίτι που βρίσκεται στην έκταση του Κάστρο του Ουίνδσορ. Μάλιστα, έχει τόσο καλές σχέσεις με τη βασίλισσα που εκείνη πετάγεται συχνά στο σπίτι της για να πιουν το τσάι τους.

Με πληροφορίες από: Daily Mail

