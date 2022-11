Πόλεμος στην Ουκρανία:Διάταγμα Πούτιν για την επιστράτευση εγκληματιών

Νόμο για την επιστράτευση εγκληματιών υπέγραψε ο Ρώσος Πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν.

Ο πρόεδρος της Ρωσίας, Βλαντίμιρ Πούτιν, υπέγραψε νόμο για την επιστράτευση πολιτών με τελεσίδικες ή εκκρεμείς καταδίκες για φόνο, ληστεία, κλοπή, διακίνηση ναρκωτικών και άλλα διακεκριμένα εγκλήματα βάσει του Ποινικού Κώδικα της Ρωσικής Ομοσπονδίας, οι οποίοι δύναται να κληθούν σε στρατιωτική θητεία για τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Αυτό καθιστά δυνατή την επιστράτευση εκατοντάδων χιλιάδων που είτε έχουν καταδικαστεί με αναστολή ή έχουν πρόσφατα αποφυλακιστεί και στους οποίους προηγουμένως απαγορευόταν η στρατιωτική θητεία.

Η μόνη ομάδα εγκληματιών που εξαιρείται από το διάταγμα είναι όσοι διέπραξαν σεξουαλικά εγκλήματα κατά ανηλίκων, προδοσία, κατασκοπεία ή τρομοκρατία. Εξαιρούνται επίσης όσοι έχουν καταδικαστεί για απόπειρα δολοφονίας κυβερνητικού αξιωματούχου, αεροπειρατεία, εξτρεμιστική δραστηριότητα και παράνομο χειρισμό πυρηνικών υλικών και ραδιενεργών ουσιών.

Ο Πούτιν δήλωσε την Παρασκευή ότι το Κρεμλίνο έχει ήδη επιστρατεύσει επιπλέον 18.000 στρατιώτες πέραν του στόχου των 300.000 για να πολεμήσουν στον πόλεμο στην Ουκρανία, από τον γενικό ανδρικό πληθυσμό της Ρωσίας.

Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι όλες οι δραστηριότητες μερικής επιστράτευσης είχαν ανασταλεί, αφού οι αξιωματούχοι δήλωσαν ότι ο στόχος για τη στρατολόγηση 300.000 εφέδρων είχε επιτευχθεί.

Ωστόσο, η εντολή του Πούτιν για μερική επιστράτευση θα λήξει μόνο όταν ο Ρώσος πρόεδρος υπογράψει το αντίστοιχο επίσημο διάταγμα συνεπώς μέχρι τότε, διατηρεί το δικαίωμα να στρατολογεί πολίτες.

Τον Σεπτέμβριο, η ιδιωτική εταιρεία μισθοφόρων Wagner -η οποία χρηματοδοτείται από τον Γεβγκένι Πριγκόζιν, έναν έμπιστο του Βλαντίμιρ Πούτιν- είχε στρατολογήσει σχεδόν έξι χιλιάδες κρατούμενους.

Σε βίντεο που είχε αναρτηθεί σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης, εμφανιζόταν ο ίδιος ο Πριγκόζιν ενώπιον κρατουμένων να τους υπόσχεται αποφυλάκιση αν δεσμευθούν να υπηρετήσουν για έξι μήνες ως μισθοφόροι στην Ουκρανία.

Με πληροφορίες από CNNi: Putin signs law to mobilize Russian citizens convicted of serious crimes, by Uliana Pavlova

Σχετικές ειδήσεις

Πούτιν: «Οι άμαχοι πρέπει να εγκαταλείψουν τη Χερσώνα»

The Times: Ποιοι έπεισαν τον Πούτιν να αρχίσει πόλεμο στην Ουκρανία

Βρετανία - Πολωνία: Ο εκφοβισμός Πούτιν δεν θα λειτουργήσει