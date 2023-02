ΕΕ: Ευρωβουλευτές έφτιαξαν ιστοσελίδα καταγγελιών για λομπίστες και ύποπτες δοσοληψίες

Με φόντο τις αποκαλύψεις για το Qatargate, ευρωβουλευτές εγκαινίασαν ιστότοπο για να αναφέρουν «σκιερά λόμπι», σύμφωνα μα αποκλειστικό δημοσίευμα του Guardian

Μια ομάδα ευρωβουλευτών εγκαινίασε έναν ιστότοπο για το προσωπικό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και τους αξιωματούχους της ΕΕ όπου θα μπορούν να σημάνουν συναγερμό σχετικά με το «σκιερό λόμπι» από μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας και άλλες ομάδες συμφερόντων.

Ο Paul Tang, ένας Ολλανδός σοσιαλδημοκράτης ευρωβουλευτής που ηγείται της πρωτοβουλίας, είπε ότι η «hotline για διαρροές λόμπι» θα είναι ένα σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης και είναι απαραίτητο, καθώς το κοινοβούλιο είχε αντιμετωπίσει «σκιερό λόμπι» από ισχυρές εταιρείες τεχνολογίας που προσπαθούσαν να επηρεάσουν τις αποφάσεις του . Ανέφερε πρακτικές όπως το λεγόμενο astroturfing, όπου μεγάλες εταιρείες χρησιμοποιούν οργανισμούς-βιτρίνα για να εκπροσωπήσουν υπογείως τα συμφέροντά τους.

Η «hotline» – ο κρυπτογραφημένος ιστότοπος, lobbyleaks.eu – θα επιτρέπει σε οποιονδήποτε να αφήσει ανώνυμες συμβουλές σχετικά με ύποπτες τακτικές λόμπι. Είναι βασισμένο σε μία γερμανική πρωτοβουλία και οι συμβουλές θα διερευνώνται από τη γερμανική ΜΚΟ LobbyControl και μια ομάδα με έδρα τις Βρυξέλλες, το Corporate Europe Observatory, το οποίο παρακολουθεί τις προσπάθειες επηρεασμού των θεσμικών οργάνων της ΕΕ.

Ο Τανγκ, ευρωβουλευτής από το 2014, είπε ότι το λόμπι ήταν «μέρος και αναπόσπαστο κομμάτι της δουλειάς της πολιτικής», αλλά έγινε προβληματικό όταν ομάδες συμφερόντων προσπάθησαν να κρυφτούν πίσω από οργανώσεις ή στόχευαν πολιτικούς με εξατομικευμένες διαφημίσεις.

Όταν οι νομοθέτες διαπραγματεύονταν τον Νόμο για τις Ψηφιακές Αγορές και τον Νόμο για τις Ψηφιακές Υπηρεσίες, νομοθεσία ορόσημο για τη ρύθμιση των μεγάλων εταιρειών Διαδικτύου, περίμενε έντονο ενδιαφέρον από τις επηρεαζόμενες εταιρείες, αλλά δεν είχε διαπραγματευτεί για το «μη συμβατικό λόμπι» που του ήρθε.

Ο Τανγκ ανακάλυψε μόνο μετά την ψήφιση των νόμων τον βαθμό στον οποίο ο ίδιος και άλλοι ευρωβουλευτές είχαν «βομβαρδιστεί» με στοχευμένες διαφημίσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τους. «Μετά την ψήφιση της νομοθεσίας, καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι υπήρχε σκιερό λόμπι σε εξέλιξη», είπε. Συνάντησε επίσης «υπόγειο λόμπι» από οργανισμούς που ισχυρίζονται ότι είναι η φωνή των μικρομεσαίων εταιρειών (ΜΜΕ), παρά το γεγονός ότι χρηματοδοτούνται από μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας.

Μετά από αυτή την εμπειρία, ο ίδιος και δύο συνάδελφοί του σοσιαλδημοκράτες νομοθέτες υπέβαλαν καταγγελία στο μητρώο διαφάνειας της ΕΕ τον περασμένο Οκτώβριο, κατηγορώντας εννέα ενώσεις του κλάδου ότι δεν ανέφεραν τις μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας που ηγήθηκαν ή χρηματοδότησαν τις οργανώσεις τους.

Το μητρώο διαφάνειας της ΕΕ είναι μια βάση δεδομένων ομάδων συμφερόντων, εταιρειών και ατόμων που επιδιώκουν να επηρεάσουν τη λήψη αποφάσεων στην ΕΕ. Το μητρώο διαφάνειας, το οποίο διαχειρίζεται τα τρία κύρια θεσμικά όργανα της ΕΕ – την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Συμβούλιο της ΕΕ και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο – έχει σχεδόν 12.500 εγγραφές. Η εγγραφή στο μητρώο συχνά παρουσιάζεται ως σήμα νομιμότητας. Οι λομπίστες μπορούν να αποκτήσουν πρόσβαση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μόνο εάν βρίσκονται στη βάση δεδομένων.

Ο Τανγκ είπε ότι κάθε οργανισμός που είχε «παραποιήσει» τον εαυτό του θα πρέπει να αφαιρεθεί από το μητρώο. Οι καταγγελίες των ευρωβουλευτών προκλήθηκαν, εν μέρει, από ένα άρθρο του Guardian από έναν πρώην αξιωματούχο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τον Γκέοργκ Ρικέλες, ο οποίος εξιστόρησε τις προσπάθειες να αμβλύνουν τους κανονισμούς της ΕΕ για τη στοχευμένη διαφήμιση. Οι Βρυξέλλες «δεν είχαν δει ποτέ» τόσες πολλά ΜΜΕ και νεοφυείς οργανώσεις να προσέρχονται στο λόμπι, έγραψε. Οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις θα υποφέρουν περισσότερο από την απαγόρευση παρακολούθησης διαφημίσεων, υποστήριξε

Κατονόμασε αρκετές βιομηχανικές ομάδες που εμπλέκονται σε τέτοιου είδους λόμπι, όπως το SME Connect και το Allied for Start ups. Το SME Connect συνδέεται με το Friends of SMEs, των οποίων τα μέλη περιλαμβάνουν την Amazon και την Google. Η Allied for Start ups, η οποία αυτοαποκαλείται «μια παγκόσμια φωνή για την κοινότητα των startup», χρηματοδοτείται από ένα επιχειρηματικό συμβούλιο 14 ατόμων που περιλαμβάνει την Amazon, την Google και άλλες μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας.

Μετά την έκδοση των καταγγελιών, η Amazon και η Google αρνήθηκαν οποιαδήποτε παραβίαση των κανόνων λόμπι της ΕΕ, σε δηλώσεις τους στον ιστότοπο TechCrunch. Οι ενώσεις του κλάδου, συμπεριλαμβανομένων των SME Connect και Allied for Startups, αρνήθηκαν επίσης τις κατηγορίες. Ο Ρικέλες είπε ότι δεν είχε κανένα λόγο να αμφιβάλλει για την ειλικρίνεια των οργανώσεων, αλλά υποστήριξε ότι απέτυχαν να είναι διαφανείς σχετικά με το ποιον εκπροσωπούσαν. «Αυτοί οι σύνδεσμοι είναι σίγουρα θέμα δημόσιου ενδιαφέροντος, ωστόσο συχνά δεν δημοσιοποιούνται», είπε.

Το Παρατηρητήριο της Εταιρικής Ευρώπης κατέγραψε αυτές τις πρακτικές σε μια έκθεση του 2021 που διαπίστωσε ότι 612 εταιρείες τεχνολογίας και επιχειρηματικές ενώσεις ξόδευαν 97 εκατομμύρια ευρώ ετησίως για να ασκήσουν πίεση στην ΕΕ, καθιστώντας τον κλάδο τη μεγαλύτερη δύναμη πίεσης στις Βρυξέλλες, πριν από το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο, τα χημικά και φαρμακευτικών προϊόντων.

Ο Bram Vranken, ακτιβιστής στο Corporate Europe Observatory, είπε ότι οι πέντε μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας – Google, Apple, Facebook, Amazon και Microsoft – ξοδεύουν σχεδόν 27 εκατομμύρια ευρώ ετησίως για να ασκήσουν πίεση στην ΕΕ, στοιχεία που βασίζονται στις τελευταίες εκθέσεις τους στο μητρώο διαφάνειας της ΕΕ.

«[Οι εταιρείες τεχνολογίας] χρηματοδοτούν ένα ολόκληρο οικοσύστημα οργανισμών από ομάδες σκέψης και ομάδες συμφερόντων. Έχουν πολλές δυνατότητες να θέσουν την ατζέντα και να αποδυναμώσουν τον κανονισμό που βρίσκεται σε εξέλιξη», είπε. «Τα Lobbyleaks θα βοηθήσουν στην αποκάλυψη αυτού του είδους παραπλανητικής και αδιαφανούς επιρροής που έχει γίνει κεντρική στις τακτικές λόμπι της μεγάλης τεχνολογίας».

Ο ιστότοπος υποστηρίζεται επίσης από τη Γαλλίδα ευρωβουλευτή της ριζοσπαστικής Αριστεράς, Μανόν Ομπρί και τον Γερμανό Ντάνιελ Φρόιντ, πρώην ακτιβιστή της Διεθνούς Διαφάνειας. Οι διοργανωτές ελπίζουν ότι άλλοι ευρωβουλευτές από όλο το πολιτικό φάσμα θα ανακοινώσουν την υποστήριξή τους τις επόμενες ημέρες.

Πηγή: Guardian