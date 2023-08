Τέιλορ Σουίφτ: Το «χρυσό» μπόνους που έδωσε στους εργαζόμενους της περιοδείας της

Η Tέιλορ Σουίφτ πλήρωσε 55 εκατομμύρια δολάρια σε μπόνους στους εργαζόμενους της περιοδείας της με τίτλο «The Eras»

Εξαιρετικά γενναιόδωρη αποδεικνύεται η Αμερικανίδα τραγουδίστρια, Τέιλορ Σουίφτ, σύμφωνσ με νέα στοιχεία που βλέπουν το φως. Η καλλιτέχνης έδωσε συνολικά 55 εκατομμύρια δολάρια σε μπόνους στους εργαζομένους της περιοδείας της The Eras, καθώς ολοκληρώνεται ταμερικανικό σκέλος της.

Η 33χρονη τραγουδίστρια πλήρωσε πολύ καλά τους εργαζομένους στο πετυχημένο σόου της , συμπεριλαμβανομένων των εφεδρικών χορευτών, των τεχνικών ήχου, του προσωπικού τροφοδοσίας και των οδηγών φορτηγών. Η νικήτρια Grammy πλήρωσε όλους όσοι συμμετείχαν στην περιοδεία που βρίσκεται σε εξέλιξη, αποκάλυψαν πηγές με γνώση του θέματος στο People.

Η γενναιόδωρη χειρονομία της γεννημένης στην Πενσυλβάνια σταρ έρχεται καθώς πρόκειται να εμφανιστεί σε έξι sold-out συναυλίες στο SoFi Stadium στο Inglewood της Καλιφόρνια, το οποίο έχει χωρητικότητα 70.240 καλεσμένων. Οι μυημένοι είπαν στο TMZ ότι η ερμηνεύτρια του «Look What You Made Me Do» έδωσε σε περίπου 50 οδηγούς φορτηγού από 100.000 δολάρια , μοιράζοντας τις δωροεπιταγές πριν από το show της στη Santa Clara.

Η περιοδεία της είναι μία απο τις πλέον κερδοφόρες στην ιστορία, με έσοδα άνω του 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων. Μετά τα ραντεβού της τραγουδίστριας του Shake It Off στο Λος Άντζελες, το σόου της θα ξαναρχίσει στις24 Αυγούστου στην Πόλη του Μεξικού, με τη Sabrina Carpenter να εγκαινιάζει τις παραστάσεις.

Τα σόου της Τέιλορ Σουίφτ έχουν προσελκύσει μια σειρά από διασημότητες, όπως οι Drew Barrymore, Cara Delevingne, Gigi Hadid, Mariska Hargitay, Selena Gomez, Billy Joel, Paul Rudd, Emma Stone, Miles Teller και Reese Witherspoon, ενώ ανάμεσα στο πλήθος βρέθηκε και ο πρώην αγαπημένος της, Tέιλορ Λότνερ με τον οποίο έβγαινε το 2009.

Οι δυο τους αγκαλιάστηκαν στη σκηνή κατά τη διάρκεια της συναυλίας της στις 7 Ιουλίου στο Κάνσας Σίτι του Μιζούρι. Η Swift αναφέρθηκε στη δουλειά του ηθοποιού του Twilight στο μουσικό της βίντεο για το I Can See You καθώς τον επαινούσε στη σκηνή. «Ήταν μια πολύ θετική δύναμη στη ζωή μου όταν έκανα το άλμπουμ Speak Now και θέλω να πω ότι έκανε κάθε ακροβατικό που είδατε σε αυτό το μουσικό βίντεο», είπε για τον ηθοποιό, ο οποίος στη συνέχεια παντρεύτηκε την Τέιλορ Ντόουμ τον Νοέμβριο του 2022.

Η Σουίφτ είπε: «Αυτός και η γυναίκα του έχουν γίνει μερικοί από τους πιο στενούς μου φίλους και είναι πολύ βολικό γιατί όλοι έχουμε το ίδιο μικρό όνομα». Ο Λότνερ ανταπέδωσε τα καλά λόγια, λέγοντας στην τραγουδίστρια: «Σε σέβομαι τόσο πολύ. Όχι μόνο για την τραγουδίστρια που είσαι, την τραγουδοποιό, την ερμηνεύτρια - αλλά πραγματικά για τον άνθρωπο που είσαι. Είσαι ευγενική, ταπεινή, ευγενική και είναι τιμή μου που σε γνωρίζω».