Το «σκοτεινό μυστικό» της Νέας Υόρκης: 33 Thomas Street - Ο ουρανοξύστης που δεν έχει παράθυρα

Δημήτρης Δρίζος

06/10/2023 17:01

Ο αριθμός 33 στην Thomas Street αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα αινίγματα για τους κατοίκους της Νέας Υόρκης αλλά και για τους απανταχού λάτρεις συνωμοσιών. Ο λόγος; Ένας ουρανοξύστης 29 ορόφων ο οποίος όμως δεν έχει κανένα παράθυρο!

Η φαραωνική κατασκευή έχει προκαλέσει… θύελλα σχολίων στα social media με τους χρήστες να διατυπώνουν διαρκώς θεωρίες συνωμοσίας για το τι μπορεί να κρύβει το κτήριο πίσω από τους τσιμεντένιους τοίχους του.

To κτήριο 29 ορόφων με συνολικό ύψος 170 μέτρων, επίσημα ανήκει στην αμερικανική εταιρία τηλεπικοινωνιών AT&T. Βέβαια κάτι που τραβάει την προσοχή αμέσως είναι ότι αυτό το πολύ μεγάλο κτίριο δεν έχει κανένα παράθυρο και υπάρχει μόνο μια είσοδος.

Σε αντίθεση με τα γειτονικά κτίρια γραφείων και κατοικιών, η οπτική πρόσβαση στο εσωτερικό του αριθμού 33 της Thomas Street είναι αδύνατη, αφού όπως ήδη αναφέρθηκε, δεν υπάρχουν παράθυρα και το κτίριο δεν φωτίζεται. Τη νύχτα μεταμορφώνεται σε μια γιγαντιαία σκιά που μπερδεύεται στο σκοτάδι, ενώ το βουητό των αεραγωγών πνίγεται από την κίνηση της πόλης.

O ουρανοξύστης δεν έχει ούτε ένα παράθυρο Roy Rochlin/Getty Images

Ο αρχιτέκτονας του, Τζον Καρλ Γούορνεκ το σχεδίασε ως το «πιο ασφαλές κτίριο στην Αμερική» που όμως «ταιριάζει με το περιβάλλον του και δεν τραβάει την προσοχή». Μάλιστα αξίζει να αναφέρουμε ότι το όνομα που του είχε δώσει στα σχέδια που έκανε ήταν «Project X».

Από τότε που χτίστηκε λειτούργησε ως τηλεφωνικό κέντρο υπεραστικών κλήσεων της AT&T μέχρι το 1999, όταν η εταιρεία μετακόμισε αλλού. Σήμερα, ο ουρανοξύστης χωρίς παράθυρα εξακολουθεί να χρησιμοποιείται μερικές φορές για τον αρχικό του σκοπό, της τηλεφωνικής μεταγωγής από ορισμένους φορείς τοπικού τηλεφωνικού κέντρου.

Άλλες περιοχές του κτιρίου φέρονται να χρησιμοποιούνται ως κέντρο δεδομένων υψηλής ασφάλειας. Τώρα είναι περισσότερο γνωστό ως 33 Thomas Street, αντί για το κτίριο AT&T ή το κτίριο Long Lines.

Αυτά γνωρίζαμε μέχρι το 2013. Χρονιά που η παγκόσμια κατασκοπεία και ο κόσμος των συνωμοσιολόγων γνώρισε τον… Έντουαρντ Σνόουντεν, ο οποίος αποκάλυψε μια άλλη χρήση του ανατριχιαστικού κτηρίου της 33 Thomas Street.

Η μοναδική είσοδος του ουρανοξύστη Roy Rochlin/Getty Images

Ποιος είναι ο Έντουαρντ Σνόουντεν

Ο Έντουαρντ Τζόζεφ Σνόουντεν είναι Αμερικανός τεχνικός (διαχειριστής συστημάτων) που εργαζόταν για την NSA και την CIA. Το 2013, ο Σνόουντεν διοχέτευσε στον τύπο απόρρητες πληροφορίες από την NSA σχετικά με τα προγράμματα μαζικής παρακολούθησης που εφαρμόζουν οι Αμερικανικές και Βρετανικές κυβερνήσεις. Οι πληροφορίες αποκαλύπτουν τα προγράμματα παρακολούθησης που τρέχει η NSA με τη συνεργασία εταιρειών τηλεπικοινωνιών και Ευρωπαϊκών κυβερνήσεων.

Στις 20 Μαΐου 2013, ο Σνόουντεν πέταξε στο Χονγκ Κονγκ αφού εγκατέλειψε την εργασία του σε μια εγκατάσταση της NSA στη Χαβάη και στις αρχές του Ιουνίου αποκάλυψε χιλιάδες διαβαθμισμένα έγγραφα της NSA στους δημοσιογράφους Γκλεν Γκρίνγουολντ, Λάουρα Πόιτρας και Ίγουεν ΜακΆσκιλ. Ο Σνόουντεν ήρθε στη δημοσιότητα όταν οι ιστορίες που βασίζονται στο υλικό που έδωσε εμφανίστηκαν στις εφημερίδες, The Guardian και The Washington Post. Περαιτέρω αποκαλύψεις έγιναν από άλλες εφημερίδες, συμπεριλαμβανομένης της Der Spiegel και της The New York Times.

Στις 21 Ιουνίου του 2013, το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ αποσφράγισε τις κατηγορίες εναντίον του Σνόουντεν, δύο κατηγορίες για παραβίαση του νόμου κατασκοπείας και της κλοπής κρατικών περιουσιακών στοιχείων. Στις 23 Ιουνίου, πέταξε στη Μόσχα, όπου σύμφωνα με πληροφορίες παρέμεινε για περισσότερο από ένα μήνα. Αργότερα εκείνο το καλοκαίρι, οι ρωσικές αρχές του χορηγούν προσωρινό πολιτικό άσυλο ενός έτους, το οποίο στη συνέχεια παρατάθηκε έως τρία χρόνια. Από το 2015, εξακολουθεί να ζει σε άγνωστη τοποθεσία στη Ρωσία.

Οι πληροφορίες που διοχέτευσε ο Σνόουντεν θεωρείται πως έχουν κάνει από τις πιο σημαντικές ζημιές στην ιστορία της NSA. Ο Μάθιου Μ. Έιντ, ιστορικός των μυστικών υπηρεσιών στην Ουάσιγκτον, δήλωσε ότι οι αποκαλύψεις του Σνόουντεν «επιβεβαίωσαν τις μακρόχρονες υποψίες, ότι οι παρακολουθήσεις της NSA σε αυτή τη χώρα έχουν φτάσει πολύ πιο βαθιά απ' όσο γνωρίζαμε».

Ανάμεσα στις πληροφορίες ήταν και η πραγματική χρήση του κτηρίου στην Thomas Street…

Το σκοτεινό μυστικό της ΝSA

Σύμφωνα με τα άκρως απόρρητα έγγραφα της NSA που διέρρευσε ο Σνόουντεν, το κτήριο αυτό αναφέρεται με τη κωδική ονομασία «TITANPOINTE» και είναι το κέντρο διαχείρισης των διασυνδέσεων γραμμών εξωτερικού της εταιρίας ΑΤ&Τ. Καθώς αυτό προσφέρει μία αξεπέραστη πηγή μαζικής παρακολούθησης, η NSA έχει εγκαταστήσει εκεί ένα πολύπλοκο σύστημα υποκλοπών που μπορεί να καταγραφεί οποιοσδήποτε επικοινωνίες περνάνε από τα δίκτυα της AT&T όπως μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τηλεφωνικές επικοινωνίες, βίντεο-κλήσεις, τηλεδιασκέψεις, φαξ, κτλ.

Λέγεται ότι μέσω του TITANPOINTE η NSA παρακολουθεί τουλάχιστον 38 χώρες και διεθνείς οργανισμούς όπως τις: Γερμανία, Ιαπωνία, Γαλλία, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, τη Παγκόσμια Τράπεζα, και πολλά ακόμη.

Τα σκοτεινά μυστικά του 33 Thomas Street Roy Rochlin/Getty Images

Σύμφωνα με μετέπειτα διαρροές και στοιχεία, το «TITANPOINTE» λειτουργεί ως μία εγκατάσταση στενής συνεργασίας της AT&T με τη NSA τουλάχιστον από το 1985. Για την ακρίβεια, τα πρώτα στοιχεία για τη συνεργασία σε αυτή την υποδομή είναι από το 1983 όπου επίσημη συμφωνία της AT&T παραχωρεί τρεις ορόφους του εν λόγω κτιρίου στην αμερικανική κυβέρνηση. Αλλά βάσει των μέχρι σήμερα διαθέσιμων στοιχείων, φαίνεται πως οι υποκλοπές μαζικού χαρακτήρα ξεκίνησαν αργότερα, γύρω στο 1985, και συνεχίζονται μέχρι και σήμερα.

Όλα αυτά επαλήθευσε και έρευνα του «Intercept», το οποίο από τη μεριά του, όχι μόνο επιβεβαιώνει τον Σνόουντεν αλλά φιλοξενεί και δήλωση πρώην μηχανικού της ΑΤ&Τ, ο οποίος ούτε λίγο, ούτε πολύ χαρακτήρισε το κτήριο της 33 Thomas Street ως «σημαντικό διεθνή διακόπτη πύλης που δρομολογεί τις τηλεφωνικές κλήσεις μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και χωρών σε όλο τον κόσμο».

Η NSA αρνήθηκε να σχολιάσει την υπόθεση.



Διαβάστε επίσης

Τεχνητή νοημοσύνη: Μπορεί πλέον να μιλάει, να ακούει και να βλέπει - Διάσημοι γίνονται AI Chatbots

H Google «κρυφακούει» τις συζητήσεις μας - Ο τρόπος να την εμποδίσεις

Ταξίδι ζωής στις ΗΠΑ: Από το «Μεγάλο Μήλο» και τη λάμψη του Χόλιγουντ στο «αμαρτωλό» Λας Βέγκας