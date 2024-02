Ο κόσμος μόλις έζησε τον πιο «καυτό» Ιανουάριο και το πιο θερμό 12μηνο από το 1850

Οι χώρες συμφώνησαν στις συνομιλίες των Ηνωμένων Εθνών για το κλίμα στο Παρίσι το 2015 να διατηρήσουν την υπερθέρμανση του πλανήτη πολύ κάτω από τους 2C και να στοχεύσουν να την περιορίσουν στον 1,5 βαθμό, ένα επίπεδο που θεωρείται κρίσιμο για την πρόληψη των πιο σοβαρών συνεπειών

Ο κόσμος μόλις γνώρισε τον θερμότερο Ιανουάριο που έχει καταγραφεί, σηματοδοτώντας την πρώτη δωδεκάμηνη περίοδο κατά την οποία οι θερμοκρασίες ήταν κατά μέσο όρο περισσότερο από τον 1,5 βαθμό Κελσίου, πάνω από την προβιομηχανική εποχή, την κλιματική αλλαγή της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανακοίνωσε την Πέμπτη, η υπηρεσία παρακολούθησης.

Ήδη το 2023 ήταν η πιο ζεστή χρονιά του πλανήτη σε παγκόσμια ρεκόρ που χρονολογούνται από το 1850, καθώς η κλιματική αλλαγή που προκαλείται από τον άνθρωπο και το Ελ Νίνιο, το μοτίβο του καιρού που θερμαίνει τα επιφανειακά ύδατα στον ανατολικό Ειρηνικό Ωκεανό, ώθησαν τις θερμοκρασίες υψηλότερα.

«Είναι σημαντικό ορόσημο να βλέπουμε την παγκόσμια μέση θερμοκρασία για μια περίοδο 12 μηνών να υπερβαίνει τον 1,5 C πάνω από τις προβιομηχανικές θερμοκρασίες για πρώτη φορά», δήλωσε ο Ματ Πέτερσον, φυσικός της ατμόσφαιρας στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης. Ο προηγούμενος θερμότερος Ιανουάριος ήταν το 2020, σύμφωνα με τα αρχεία της Υπηρεσίας Κλιματικής Αλλαγής του Copernicus (C3S) που χρονολογούνται από το 1950. Οι χώρες συμφώνησαν στις συνομιλίες των Ηνωμένων Εθνών για το κλίμα στο Παρίσι το 2015 να διατηρήσουν την υπερθέρμανση του πλανήτη πολύ κάτω από τους 2C και να στοχεύσουν να την περιορίσουν στον 1,5 βαθμό, ένα επίπεδο που θεωρείται κρίσιμο για την πρόληψη των πιο σοβαρών συνεπειών. Η πρώτη 12μηνη περίοδος υπέρβασης του 1,5 C δεν σημαίνει ακόμη ότι ο στόχος του Παρισιού έχει χαθεί, καθώς η συμφωνία του ΟΗΕ αναφέρεται σε μια μέση παγκόσμια θερμοκρασία εδώ και δεκαετίες. Ορισμένοι επιστήμονες , ωστόσο, είπαν ότι ο στόχος του 1,5 C δεν μπορεί πλέον να επιτευχθεί ρεαλιστικά και προέτρεψαν τις κυβερνήσεις να δράσουν πιο γρήγορα για να μειώσουν τις εκπομπές CO2 για να περιορίσουν την ποσότητα υπέρβασης του στόχου.

«Οι ραγδαίες μειώσεις των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου είναι ο μόνος τρόπος για να σταματήσει η αύξηση της παγκόσμιας θερμοκρασίας», δήλωσε η αναπληρώτρια διευθύντρια του C3S, Samantha Burgess. Ταυτόχρονα, η οικονομική αδυναμία και οι πολιτικές πιέσεις αμφισβητούν τη βούληση της κυβέρνησης να εφαρμόσει πολιτικές για τον περιορισμό των αερίων του θερμοκηπίου, καθώς οι πολιτικοί προσπαθούν για επανεκλογή σε μια δύσκολη χρονιά για δημοκρατικές εκλογές .

Πώς θα είναι το 2024

Κάθε μήνας από τον Ιούνιο του 2023 είναι ο πιο καυτός στον κόσμο που έχει καταγραφεί, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα των προηγούμενων ετών.

Αμερικανοί επιστήμονες είπαν ότι το 2024 έχει μία στις τρεις πιθανότητες να είναι ακόμη πιο ζεστό από πέρυσι και 99% πιθανότητα να καταταχθεί στις πέντε θερμότερες χρονιές.

Ο Ελ Νίνο άρχισε να εξασθενεί από τον περασμένο μήνα και οι επιστήμονες, εκτιμούν νοίγει νέα καρτέλα έχουν δείξει ότι θα μπορούσε να μεταφερθεί στο πιο ψυχρό αντίστοιχο της La Nina αργότερα φέτος. Ωστόσο, οι μέσες παγκόσμιες θερμοκρασίες της επιφάνειας της θάλασσας τον περασμένο μήνα ήταν οι υψηλότερες για κάθε Ιανουάριο που έχει καταγραφεί. Ενώ είναι χειμώνας στο βόρειο ημισφαίριο, σε μέρη της Νότιας Αμερικής, το καλοκαίρι στο νότιο ημισφαίριο, οι θερμοκρασίες είναι και πάλι υψηλές. Η Αργεντινή υπέστη ένα κύμα καύσωνα μεταξύ 21 και 31 Ιανουαρίου, ενώ η πρωτεύουσα της Χιλής, Σαντιάγο, κατέγραψε την τρίτη υψηλότερη θερμοκρασία που έχει καταγραφεί στις 31 Ιανουαρίου, ανεβαίνοντας πάνω από τους 37 βαθμούς Κελσίου.

Τέτοια ζέστη στην κεντρική Χιλή προκάλεσε φονικές πυρκαγιές που σκότωσαν τουλάχιστον 131 ανθρώπους στις αρχές Φεβρουαρίου.