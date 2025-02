Ρομπέρτα Φλακ: Πέθανε η τραγουδίστρια του “Killing Me Softly”

Φτωχότερος είναι από σήμερα (24/02) ο κόσμος του τραγουδιού, καθώς έφυγε από τη ζωή η θρυλική τραγουδίστρια της soul και R&B, Ρομπέρτα Φλακ, η οποία έγινε διάσημη στις αρχές της δεκαετίας του 1970 με τις βραβευμένες –με Grammy– επιτυχίες “The First Time Ever I Saw Your Face” και “Killing Me Softly With His Song”, σε ηλικία 88 ετών.

Η Ρομπέρτα Φλακ γεννήθηκε το 1937 στο Black Mountain της Βόρειας Καρολίνας, από γονείς που ασχολούνταν με τη μουσική. Η μητέρα της, Αϊρίν, ήταν μέλος εκκλησιαστικής χορωδίας και με τις επιρροές αυτές από μικρή ηλικία, άρχισε να παίζει πιάνο σε ηλικία 9 ετών. Στα 15 της, έγινε δεκτή στο Πανεπιστήμιο Howard για να σπουδάσει μουσική με πλήρη υποτροφία, ούσα μία από τις νεότερες φοιτήτριες που έγιναν δεκτές στην ιστορία της σχολής.

Στα 19 της, η νέα απόφοιτος του Χάουαρντ φιλοδοξούσε να γίνει τραγουδίστρια όπερας, προτού αναλάβει θέση καθηγήτριας στη Βόρεια Καρολίνα. Παράλληλα με αυτή τη δουλειά, η Φλακ άρχισε να εμφανίζεται σε νυχτερινά κέντρα τα βράδια και τα Σαββατοκύριακα, συνθέτοντας στοιχεία κλασσικής μουσικής, μπλουζ, παραδοσιακής, Motown και ποπ. Χάρη στη δεξιοτεχνία της, εξασφάλισε τακτικές εμφανίσεις σε χώρους σε όλη την Ουάσινγκτον και το 1968, μία παραμονή στο εστιατόριο Mr Henry’s οδήγησε τη Φλακ να εγκαταλείψει οριστικά τη διδασκαλία.

Γνωρίσθηκε με τον πιανίστα και τραγουδιστή της soul jazz, Λες ΜακΚάν, ο οποίος τη σύστησε στην Atlantic Records. Στις αρχές του 1969, ηχογραφούσε το ντεμπούτο άλμπουμ της First Take.

Περίπου εκείνη την εποχή, η «αστέρας» άρχισε να συνεργάζεται με τον θρύλο της soul, Ντόνι Χάθαγουεϊ. Το ντουέτο σημείωσε δύο επιτυχίες στο TOP 5 των Ηνωμένων Πολιτειών με τα “Where Is the Love” και “The Closer I Get to You”. Το 1980, έναν χρόνο μετά το θάνατο του Χάθαγουεϊ, το ζευγάρι είχε μία μεταθανάτια επιτυχία στο Ηνωμένο Βασίλειο με το “Back Together Again”, το οποίο έφτασε στο νούμερο 3, αν και είχε τη μεγαλύτερη επιτυχία στο Ηνωμένο Βασίλειο με τον νέο συνεργάτη της, Πίμπο Μπράισον. Η μπαλάντα “Tonight, I Celebrate My Love” έφτασε στο νούμερο 2, το 1983.

Το 2012, η Φλακ κυκλοφόρησε μία σειρά από διασκευές των Beatles, σε ένα άλμπουμ με τίτλο “Let It Be Roberta”.

«Αυτό που θεωρώ τον εαυτό μου, είναι μία soulful τραγουδίστρια, με την έννοια ότι προσπαθώ να τραγουδήσω με όλο το συναίσθημα που έχω στο σώμα και το μυαλό μου· ένας άνθρωπος με αληθινή ψυχή είναι αυτός που μπορεί να πάρει το τραγούδι οιουδήποτε και να υπερβεί όλες τις δυσκολίες, την τεχνική και απλώς να σε κάνει να ακούσεις», είχε αναφέρει παλαιότερα.

Θέλεις τα σημαντικότερα νέα της ημέρας στο e-mail σου; Κάνε εγγραφή στο newsletter του newsbomb.gr Email ΕΓΓΡΑΦΗ Έχω διαβάσει, κατανοώ και αποδέχομαι τους όρους χρήσης του ιστότοπου της εταιρείας Δηλώνω υπεύθυνα ότι είμαι άνω των 18 ετών ή ότι βρίσκομαι υπό την εποπτεία γονέα ή κηδεμόνα ή επιτρόπου

Το 2018, αισθάνθηκε αδιαθεσία επί σκηνής και ο προσωπικός της ατζέντης αποκάλυψε ότι η Φλακ είχε υποστεί εγκεφαλικό επεισόδιο μερικά χρόνια νωρίτερα. Παντρεύτηκε μία φορά, το 1966, τον μουσικό της τζαζ, Στιβ Νόβοσελ. Το ζευγάρι χώρισε το 1972.