Εμιλί Ντεκέν: Η μάχη της βραβευμένης Βελγίδας ηθοποιού με τον καρκίνο - «Ξέρω ότι δεν θα ζήσω»

Ο χώρος του κινηματογράφου θρηνεί την απώλεια της βραβευμένης Βελγίδας ηθοποίου Εμιλί Ντεκέν η οποία άφησε την τελευταία της πνοή σε ηλικία 43 ετών έπειτα από σκληρή μάχη που έδωσε με τον καρκίνο.

Η ηθοποιός έφυγε από την ζωή την Κυριακή ενώ νοσηλευόταν σε νοσοκομείο στη Γαλλία, καθώς έπασχε από καρκίνο των επινεφριδίων, όπως είχε αποκαλύψει η ίδια τον Οκτώβριο του 2023.

Τον Απρίλιο του 2024, η Ντεκέν έκανε γνωστό ότι η νόσος είχε παρουσιάσει ύφεση και είχε εκφράσει την αισιοδοξία της ότι η ζωή της θα επιστρέψει στην κανονικότητα, το ίδιο και η καριέρα της.

Όμως η υγεία της χειροτέρεψε όταν υπέστη υποτροπή στα τέλη του περασμένου έτους. Την 1η Δεκεμβρίου, είπε σε γαλλική τηλεοπτική εκπομπή ότι επικεντρωνόταν στην υγεία της και αναφέρθηκε δημόσια στην επιδείνωση της κατάστασής της. «Ξέρω ότι δεν θα ζήσω όσο σχεδιάστηκε», είχε πει.

Ποια ήταν η Έμιλ Ντεκέν

Ο πρώτος της ρόλος στην ταινία «Ροζέτα», των αδερφών Νταρντέν, ξεκίνησε την καριέρα της αφού κέρδισε την καλύτερη ηθοποιό στο φεστιβάλ των Καννών το 1999 για την ερμηνεία της στην ταινία, η οποία κέρδισε και τον Χρυσό Φοίνικα.

Στη συνέχεια διακρίθηκε σα με το Brotherhood of the Wolf σε σκηνοθεσία Christophe Gans (2001), A Housekeeper του Claude Berri (2002) και The Very Merry Widowsi (2003).

Η Ντεκέν κέρδισε επίσης μια σειρά από άλλα βραβεία σε εμφανίσεις σε κυρίως γαλλόφωνες ταινίες, συμπεριλαμβανομένης της ταινίας του 2009 «The Girl on the Train» και του δράματος του 2012 «Our Children».

Πρωινή Ενημέρωση σε 5' Κάνε εγγραφή στο newsletter του newsbomb.gr Email ΕΓΓΡΑΦΗ Έχω διαβάσει, κατανοώ και αποδέχομαι τους όρους χρήσης του ιστότοπου της εταιρείας Δηλώνω υπεύθυνα ότι είμαι άνω των 18 ετών ή ότι βρίσκομαι υπό την εποπτεία γονέα ή κηδεμόνα ή επιτρόπου

Επέστρεψε στο φεστιβάλ των Καννών το 2024 για να σηματοδοτήσει την 25η επέτειο του θριάμβου της εκεί με τους αδερφούς Dardenne και να προωθήσει την αγγλόφωνη ταινία, «Survive», που κυκλοφόρησε την ίδια χρονιά.

Σε μια συνέντευξη στο The Action , η Ντεκέν είπε ότι δεν ήξερε ότι ήταν άρρωστη όταν γύρισε την ταινία. Ήταν η τελευταία ταινία στην οποία εμφανίστηκε προτού σταματήσει να εργάζεται.

.