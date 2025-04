Βαλ Κίλμερ: Όλες οι γυναίκες της ζωής του - Από τη Σίντι Κρόφορντ στην Αντζελίνα Τζολί

Ο θρυλικός ηθοποιός Βαλ Κίλμερ έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 65 ετών μετά από πολύμηνο αγώνα υγείας. Ο τραγικός του θάνατος από πνευμονία σε ηλικία 65 ετών έχει συγκλονίσει τους θαυμαστές σε όλο τον κόσμο - και ενώ ήταν περιτριγυρισμένος από οικογένεια και φίλους όταν έφυγε, «δεν είχε σύντροφο εδώ και 20 χρόνια» και «αισθανόταν μόνος κάθε μέρα».

Αν και δεν είχε κάποια σύντροφο τα τελευταία χρόνια, ο Kίλμερ ήταν ένας από τους μεγαλύτερους καρδιοκατακτητές του Χόλιγουντ της δεκαετίας του 1980. Βγήκε ραντεβού με μερικές από τις πιο διάσημες γυναίκες του κόσμου, από τη Σίντι Κρόφορντ και την Αντζελίνα Τζολί μέχρι την Ντάριλ Χάνα, παντρεύτηκε όμως μόνο μία φορά την Τζόαν Γουάλεϊ.

«Πάντα έβρισκα τις γυναίκες απείρως πιο ενδιαφέρουσες από τους άνδρες», έγραψε ο Κίλμερ στα απομνημονεύματά του το 2020. «Ίσως αυτός είναι ο λόγος που πάντα τα πηγαίναμε καλά. Είμαστε μεγάλοι ελέφαντες… και είναι πεταλούδες». Τόσο ισχυρό ήταν το χάρισμά του στο ασθενές φύλο, που η Σερ παραδέχτηκε μάλιστα κάποτε ότι ήταν ένας από τους λίγους άντρες που την είχαν εγκαταλείψει. Είχαν διαφορά ηλικίας 13 ετών, όταν ο Κίλμερ ήταν μόλις 23 ετών και εκείνη 36.

Ο σταρ του Batman, ο οποίος διαγνώστηκε με καρκίνο στο λαιμό το 2014, δεν βρήκε ποτέ διαρκή ευτυχία στον έρωτα και πέρασε τα τελευταία του χρόνια μόνος. Παρά το γεγονός ότι είχε μια σειρά από ερωμένες όταν η καριέρα του έφτασε στο απόγειό της, υπήρχε ένα αστέρι που ο Kίλμερ δεν ξεπέρασε ποτέ πραγματικά, παραδεχόμενος ότι «έκλαιγε κάθε μέρα για έξι μήνες» μετά τον χωρισμό τους.

Σερ

Η Σερ έχει βγει με μερικά από τα πιο διάσημα ονόματα του Χόλιγουντ, από τον Τομ Κρουζ μέχρι τον Γουόρεν Μπίτι. Αλλά τον περασμένο Νοέμβριο, κατά τη διάρκεια μιας εμφάνισής της στο SiriusXM του Χάουαρντ Στερν, παραδέχτηκε ότι ο Βαλ ένας από τους «λίγους» που της είχαν ραγίσει ποτέ την καρδιά. Ο Στερν ρώτησε, «Ποιος θα σε άφηνε ποτέ;»

«Λίγοι άντρες, λίγοι άντρες... Κοίτα, ήμουν τρελά ερωτευμένη με τον Βαλ Κίλμερ και έφυγε», αποκάλυψε η Σερ, εξηγώντας οτι πιθανότατα έφταιγε η διαφορά ηλικίας τους , και ότι ο Βαλ ήταν «πραγματικά νέος». Το ζευγάρι είχε σχέση για δύο χρόνια από το 1982 έως το 1984, όταν η Σερ ήταν 36 και ο Βαλ 23 ετών. Το 1984, η καριέρα του επρόκειτο να απογειωθεί, καθώς θα πρωταγωνιστούσε στο Top Gun το 1986. Γνωρίστηκαν αφότου ο Κίλμερ αποφοίτησε από τη Σχολή Τζούλιαρντ.

«Μας άρεσε και στους δύο να γελάμε και συνεχίσαμε να το κάνουμε για περισσότερο από ένα χρόνο. Η Σερ είχε μία μεθυστική αίγλη και εγώ... έπεσα κάτω από τα ξόρκια της». Μετά από όλη αυτή τη διασκέδαση, έγραψε ότι ήταν πλέον λιγότερο εραστές και πραγματικά καλύτεροι φίλοι.

O Bαλ Κίλμερ με τη Σερ

Σε μια συνέντευξη τοy 2021 στο περιοδικό People, η Σερ είπε ότι είχε «ερωτευτεί παράφορα» τον αγαπημένο ηθοποιό. «Δεν έμοιαζε με κανέναν που είχα γνωρίσει ποτέ. Είναι εκνευριστικός και υστερικός. Συναρπαστικός και αστείος, και δεν κάνει πράγματα που δεν κάνει κανένας άλλος».

«Η αίσθηση του χιούμορ του, και αυτά που αντέχαμε ο ένας από τον άλλον, ήταν περισσότερο από ότι είχα ανεχτεί από οποιονδήποτε άλλο άντρα. Έφευγε και έκανε τα δικά του και έπρεπε απλά να είμαι προετοιμασμένη. Και ήταν τόσο όμορφος..» Έχοντας γνωριστεί στο πάρτι γενεθλίων της Σερ, παρέμειναν φίλοι για χρόνια. Αφού διαγνώστηκε με καρκίνο στο λαιμό, ήταν η Σερ εκείνη που του πρόσφερε υποστήριξη.

«Από τη στιγμή που μπαίνει η Σερ στο μυαλό και στην καρδιά σου, δεν φεύγει ποτέ. Για τους αληθινούς της φίλους, η ακλόνητη αγάπη και η πίστη της δεν πεθαίνουν ποτέ», έγραψε στα απομνημονεύματά του. Όταν ξύπνησε σε νοσοκομείο της Σάντα Μόνικα μετά από επείγουσα τραχειοτομή για καρκίνο του λαιμού, η παλιά του ερωμένη βοήθησε να μεταφερθεί στην Ιατρική Σχολή του David Geffen στο UCLA, όπου υποβλήθηκε σε χημειοθεραπεία και ακτινοβολία για μια δίμηνη παραμονή.

Μισέλ Φάϊφερ

Λίγο μετά το τέλος του έρωτά του με τη Σερ, ο Βαλ έστρεψε την προσοχή του στη Μισέλ Φάιφερ. Η 66χρονη Αμερικανίδα ηθοποιός γνώρισε τον Βαλ τη δεκαετία του 1980 ενώ οι δυο τους στα γυρίσματα του ABC Afterschool Special, One Too Many, και γρήγορα έγιναν φίλοι.

Είπε ότι ένιωθε πάντα άνετα μιλώντας στη Μισέλ και μπορούσε να της μιλήσει για τους γονείς του, με τους οποίους είχε μια τεταμένη σχέση. Με τη σειρά της, η Mισέλ μπόρεσε να του εκμυστηρευτεί τις δυσκολίες του γάμου της με τον Πίτερ Χόρτον, από τον οποίο αργότερα χώρισε.

O Kίλμερ με τη Μισέλ Φάϊφερ

«Ο μυστικός πόνος που μοιραστήκαμε με τη Μισέλ δημιούργησε μια οικειότητα μεταξύ μας», έγραψε στο βιβλίο του. Ο Βαλ ισχυρίστηκε ότι τη λάτρευε, αλλά ομολόγησε ότι είχε πάντα «καταθλιπτική αγάπη» με τη μικρότερη αδερφή της, η οποία «δεν φαινόταν να το ανταποδίδει, έστω και λίγο. Στην πραγματικότητα, φαινόταν να μην ήξερε καν την ύπαρξή μου ».

Ενώ οι λεπτομέρειες του υποτιθέμενου ειδυλλίου τους είναι ασαφείς, το ζευγάρι πιστεύεται ότι έβγαινε κάποια στιγμή κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1980.

Έλεν Μπάρκιν

Ανάμεσα στις διάσημες αγαπημένες του, ήταν και η Αμερικανίδα ηθοποιός, Έλεν Μπάρκιν - αν και λίγα έχουν γίνει γνωστά για τη σχέση τους. Γράφοντας στο απομνημόνευμά του «I'm Your Huckleberry» θυμήθηκε την Έλεν, η οποία ήταν έξι χρόνια μεγαλύτερή του, τη δεκαετία του 1980.

Έγραψε ότι η βραβευμένη με Emmy ηθοποιός είχε «το καλύτερο χαμόγελο», και συγκεκριμένα θυμήθηκε την απαλότητα των μαλλιών της. «Θυμάμαι την εξυπνάδα της, τα βουρκωμένα μάτια της, αλλά κυρίως το γέλιο της», είπε ο σταρ του Top Gun.

H Έλεν Μπάρκιν ΑΡ

Εξιστορώντας το σύντομο ειδύλλιό τους, είπε: «Τα μαλλιά της. Ποιος δεν θυμάται την απαλότητα των μαλλιών μιας γυναίκας; Αν έχεις ποτέ την ευκαιρία να αγγίξεις με συναινετικό τρόπο τα μαλλιά της Έλεν, θα αξίζει το βλέμμα που θα σου ρίξει».

Είπε ότι και οι δυο τους απολάμβαναν να ψωνίζουν την ημέρα και να κάνουν μπάρμπεκιου τη νύχτα, προσθέτοντας ότι ήταν «μία από τις μάγισσες που μου ξέφυγε, αναμφίβολα λόγω των ανεξέλεγκτων ασχολιών μου, της παραμέλησής μου». Με την Έλεν, η σχέση τους ήταν «ιδιόρρυθμη και έμοιαζε με ανεμοστρόβιλο», σκέφτηκε.

Tζοάν Γουάλει

Η Τζοάν ήταν παντρεμένη με τον Kίλμερ από το 1988 έως το 1996 και ηταν η μοναδική γυναίκα που παντρεύτηκε ποτέ. Μαζί απέκτησαν δύο παιδιά - τη Mερσέντες 33 ετών και τον Τζακ 29 ετών. Το ζευγάρι πρωτογνωρίστηκε στα γυρίσματα της ταινίας φαντασίας Willow, αλλά ο γάμος τους κλυδωνίστηκε χάρη στις «συνεχείς φήμες» γύρω από τα ρομάντζα του στα γυρίσματα και τη φήμη του ως καρδιοκατακτητή.

Είχαν γνωριστεί χρόνια νωρίτερα, και ο Κίλμερ τον παρακολουθούσε από μακριά ενώ εκείνη δεν είχε κανένα ενδιαφέρον για αυτόν. Ερωτεύτηκαν και παντρεύτηκαν στο Νέο Μεξικό και έκαναν μήνα μέλιτος στο νησί του Μάρλον Μπράντο, την Ταϊτή.

Υποσχέθηκαν ότι θα είναι πάντα μαζί, αλλά αυτή η υπόσχεση άρχισε να ξεθωριάζει όταν ο καθένας ήθελε να κάνει γυρίσματα σε διαφορετική πόλη την ίδια στιγμή. Η σχέση τους διαλύθηκε όταν τον απέκλεισε από τον γονεϊκό ρόλο, αφήνοντας τον Κίλμερ να βλέπει σπάνια τα παιδιά του.

Mε την πρώην σύζυγό του και μητέρα των δύο του παιδιών

Παρ'όλα αυτά, κατάφερε να παραμείνει κοντά στα παιδιά του μετά το διαζύγιό του, με τη Mερσέντες να λέει στο People: «Ο μπαμπάς μου μπορεί να παρακάμψει πολύ έντεχνα τους περιορισμούς της ομιλίας του, έτσι έμαθα τόσα πολλά παρακολουθώντας τον, πώς επικοινωνούσε σωματικά. Μου έμαθε τόσα πολλά για την υποκριτική που διεύρυνε αυτό που πίστευα ότι ήταν η υποκριτική».

Αναφερόταν στα προβλήματα ομιλίας του πατέρα της, που προέκυψαν ως αποτέλεσμα του καρκίνου του λαιμού του. Ο Kίλμερ έμαθε ότι έπαιρνε διαζύγιο «παρακολουθώντας CNN σε ένα δωμάτιο ξενοδοχείου», προσθέτοντας ότι όταν το ανακάλυψε «δεν είχε πλάκα».

Το διαζύγιο ήταν το δεύτερο πιο ακριβό στο Νέο Μεξικό και ήρθε μόνο «δύο μήνες μετά τη γέννηση του δεύτερου παιδιού τους». Για τον χωρισμό τους το 1995, η Τζοάν ανέφερε τις «ασυμβίβαστες διαφορές», με πολλούς να πιστεύουν ότι είχε δυσκολευτεί λόγω της αδυναμίας του στις γυναίκες.

Σίντι Κρόφορντ

Μετά το διαζύγιο του το 1996, ο Βαλ γνώρισε το τοπ μόντελ Σίντι Κρόφορντ, η οποία οποία έβγαινε με τον ηθοποιό για δύο χρόνια. Ο Βαλ είχε πιστώσει στο παρελθόν στο 59χρονο πλέον μοντέλο ότι τον στήριξε στο διαζύγιό του.

Μιλώντας στον Guardian το 2005, είπε: «Αν βγήκα ραντεβού με τη Σίντι Κρόφορντ; Ναι, είναι πολύ ωραία. Ένα έξυπνο κορίτσι με μεγάλη αίσθηση του χιούμορ. Είναι επίσης μια φανταστική μαγείρισσα, που πάντα κουβαλούσε συνταγές όταν ταξίδευε», πρόσθεσε.

Οι αναμνήσεις του από την ιέρεια της πασαρέλας,έχουν ξεκάθαρα θετική χροιά. Περιγράφοντας την μετά τον χωρισμό τους, είπε: «Νόμιζα ότι θα μπορούσα να είχα πεθάνει από τον έρωτά της, όχι επειδή ήταν δύσκολος, αλλά επειδή ήταν απλώς υπερβολικός για να την αντέξω». «Πρέπει να δεσμευτείς με μια γυναίκα που είναι τόσο δυναμική και αφοσιωμένη στη δουλειά της όσο η Σίντι Κρόφορντ που ήταν το νούμερο ένα μοντέλο στον πλανήτη εκείνη την εποχή», είπε στο Good Morning America για τον έρωτά τους το 2020.

«Θεέ μου, αγαπούσα τη Σίντι και συνέχισα να την αγαπώ, σκέφτηκα ότι θα μπορούσα να είχα πεθάνει από τον έρωτά της γιατί η απόλαυσή της ήταν απλώς υπερβολική. Θα πέθαινα από ευτυχία», είχε πει. Άρχισαν να ταξιδεύουν σε όλο τον κόσμο μαζί, αλλά ως το πιο περιζήτητο supermodel, ήταν πάντα μακριά του, ταξιδεύοντας από πόλη σε πόλη για τις ανάγκες της δουλειάς της.

Ντάριλ Χάνα

Στα απομνημονεύματά του, ο Βαλ παραδέχτηκε ότι είχε υποφέρει από έρωτα, αλλά παραδέχτηκε ότι η Ντάριλ Χάνα ήταν «μακράν ο πιο οδυνηρός από όλους», παρόλο που δεν παντρεύτηκαν ποτέ. Γράφοντας για την ηθοποιό αποκάλυψε ότι δεν μπορούσε να σταματήσει να κλαίει μετά τον χωρισμό τους.

«Ήξερα ότι θα την αγαπούσα με όλη μου την καρδιά για πάντα και ότι η αγάπη δεν έχει χάσει τίποτα από τη δύναμή της», έγραψε. «Είμαι ακόμα ερωτευμένος με τον Ντάριλ. Όταν τελικά χωρίσαμε, έκλαιγα κάθε μέρα για μισό χρόνο».

Το ζευγάρι έβγαινε το 2001 αφού δούλεψαν στην ταινία «In God We Trust». Αργότερα παντρεύτηκε τον Νιλ Γιανγκ το 2018. «Νιλ Γιανγκ, πάντα σε αγαπούσα, αλλά φοβάμαι ότι σε μισώ τώρα», πρόσθεσε ο Κίλμερ στα απομνημονεύματά του.

Αντζελίνα Τζολί

Στα απομνημονεύματά του, ο Κίλμερ παραδέχτηκε ότι ήταν «σκλάβος της αγάπης» και θυμήθηκε τις συναναστροφές με μερικές από τις πιο διάσημες γυναίκες του κόσμου, συμπεριλαμβανομένης της Αντζελίνα Τζολί.

Στο «I'm Your Huckleberry» ο σταρ μίλησε για το φλέρτ τους, το οποίο ξεκίνησε όταν διασταυρώθηκαν για πρώτη φορά στα γυρίσματα της ταινίας «Αλέξανδρος» Ο Βαλ έγραψε πως «ανυπομονούσε να τη φιλήσει» όταν ήταν μαζί στο πλατό, λέγοντας ότι ήθελε επίσης «να της αγοράσει ένα τζετ και να ζωγραφίσει τα αρχικά τους με χρώματα του ουράνιου τόξου στην ουρά. «Αναπτύξαμε μια φιλία», έγραψε στο βιβλίο του.

Στα γυρίσματα της ταινίας «Αλέξανδρος»

«Ήμουν εκεί όταν η μαμά της έχανε τη μάχη με τον καρκίνο. Ζούσαν στο αγαπημένο ξενοδοχείο της μαμάς της. Ή ίσως ήταν της Άντζι. Έτυχε να μείνω εκεί ο ίδιος. Ήταν ουσιαστικό και θανάσιμο και αβίαστο και εξαίσιο ». Ο Κίλμερ είπε ότι τον «απελευθέρωσε» από τη «μοναξιά» του. «Με απάλλαξε από μια παγωμένη κόλαση μοναξιάς, ένας άλλος άγγελος. Η Αντζελίνα»

«Όταν οι άνθρωποι με ρωτούν πώς είναι η Aντζελίνα, πάντα λέω ότι είναι σαν τις άλλες γυναίκες και τις άλλους σούπερ σταρ, αλλά όλα στον υπερθετικό. Πιο πανέμορφη, πιο σοφή, πιο τραγική, πιο μαγική, πιο προσγειωμένη...»

Ωστόσο, η σχέση τους ξεθώριασε και λίγο μετά η Aντζελίνα γνώρισε τον Μπραντ Πιτ στα γυρίσματα του Mr & Mrs Smith, ενώ ήταν ακόμη παντρεμένος με την Τζένιφερ Άνιστον. Άρχισαν να βγαίνουν και μαζί μεγάλωσαν και τα έξι παιδιά τους μέχρι που χώρισαν το 2016.

