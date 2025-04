Τίτλοι τέλους για το «brand» Oμπάμα: Oι φήμες περί διαζυγίου και η χαμηλή δημοτικότητα

Oι «κακές γλώσσες» επιμένουν οτι το ζεύγος Ομπάμα υποδαυλίζει σκόπιμα τις φήμες για διαζύγιο, η πολιτική και πολιτιστική τους σημασία ωστόσο έχει πλέον φτάσει στο χαμηλότερο σημείο όλων των εποχών. Ο Μπαράκ Ομπάμα, σύμφωνα με δημοσκόπηση του CNN τον Μάρτιο, θεωρείται ως ιδεολογικός ηγέτης των Δημοκρατικών από ένα πενιχρό 4% των ενηλίκων που είναι μέλη του Κόμματος.

Είχε προηγηθεί μία ταπεινωτική αναφορά στο νέο βιβλίο με τίτλο «Fight: Inside the Wildest Battle for the White House», ότι ο Ομπάμα και το τεράστιο «εγώ» του κατέστρεψαν τους Δημοκρατικούς. Οι συγγραφείς Τζόναθαν Άλεν και Έιμι Παρνς σημειωτέον, εργάζονται για αριστερά ειδησεογραφικά πρακτορεία -το δίκτυο NBC και το The Hill, αντίστοιχα, αναφέρει χαρακτηριστικά η Daily Mail..

Κανείς δεν το λέει καλύτερα από τον ανώνυμο υπάλληλο του κόμματος που, όπως αναφέρει το βιβλίο, είπε ότι «ο Ομπάμα κατέστρεψε αυτό το χάλι»- εννοώντας το ίδιο το κόμμα. Δημοσκόποι και μεσάζοντες εξουσίας που συνεργάστηκαν με τους Κλίντον και τους Μπάιντεν πιστεύουν ότι ο Ομπάμα, ιδρύοντας τον δικό του μη κερδοσκοπικό οργανισμό «Organizing For Action» το 2012, άρχισε να ανταγωνίζεται το κόμμα «για χρήματα και εξουσία». Οι συγγραφείς γράφουν: «Άφησε το κόμμα πιο αδύναμο από ό,τι το βρήκε»

Άλλωστε, ήταν η δεύτερη θητεία του Ομπάμα που έφερε τον Ντόναλντ Τραμπ στην εξουσία για πρώτη φορά. Σε μία ακόμη ένδειξη της μειωμένης επιρροής του Ομπάμα, κανένας δεν έλαβε υπόψην την αντίθεσή του στην υποψηφιότητα της Καμάλα Χάρις για την προεδρία του κόμματος, όταν ο πρόεδρος Μπάιντεν αναγκάστηκε να αποσυρθεί πέρυσι.

«Καθώς οι ώρες κυλούσαν και γινόταν σαφές ότι [η Χάρις] ήταν καθ' οδόν για να κατακτήσει το χρίσμα, η αντίθεση του Ομπάμα απέναντί ​​της γινόταν όλο και πιο περίπλοκη», έγραψαν οι συγγραφείς. «Η Χάρις ήταν «πολύ ενοχλημένη» μαζί του, σύμφωνα με έναν έμπιστο. Είχαν πολλούς κοινούς δωρητές και πολιτικούς συμμάχους. Πού ήταν ο Ομπάμα;»

Χρειάστηκαν πέντε ολόκληρες ημέρες αφότου ο Μπάιντεν αποχώρησε για να καλέσουν ο Ομπάμα και η σύζυγός του Μισέλ τη Χάρις - μια σκηνοθετημένη πράξη που καταγράφηκε στις κάμερες και υποτίθεται ότι θα φαινόταν, όπως λέει το βιβλίο, αυθόρμητη. «Χρειάστηκαν μέρες έντονων διαπραγματεύσεων για να επιτευχθεί μια συμφωνία για την απλούστερη πράξη στην πολιτική», αναφέρει το βιβλίο. «Ολόκληρο το πλαίσιο, συμπεριλαμβανομένου του σεναρίου, σχεδιάστηκε για να αναδείξει τους Ομπάμα, ώστε να φαίνεται οτι η Χάρις παρακαλούσε για την ευλογία τους. Αυτές ήταν τυπικές ανοησίες. [Η Χάρις] έπρεπε να προσποιηθεί έκπληξη και ενθουσιασμό».

Επιπλέον οι φήμες για «ξεχωριστά υπνοδωμάτια» κυκλοφορούν στην Ουάσινγκτον περισσότερο από όσο γνωρίζαμε. Αποδεικνύεται ότι κανείς δεν θέλει πραγματικά να ακούσει την πρώην πρώτη Κυρία Mισέλ Ομπάμα να παραπονιέται για τη ζωή της, τη φήμη της, τον πλούτο της ή τον σύζυγό της, επειδή το νέο της podcast "IMO" - το οποίο συν-παρουσιάζει με τον αδερφό της Κρεγκ κατατάσσεται πλέον στη θλιβερή #34η θέση στο Spotify.

Μήπως αυτός είναι ο λόγος που η Mισέλ Ομπάμα συνεχίζει να διαδίδει φήμες μιλώντας μέχρι ναυτίας για τον γάμο της, λένε οι «κακές γλώσσες». «Γιατί χρησιμοποιεί το podcast της για να προκαλέσει τη μεγαλύτερη δυνατή συνεχιζόμενη ταπείνωση του συζύγου της; Ή γιατί φαίνεται να υφίσταται μια από τις πιο παράξενες κρίσεις μέσης ηλικίας στην πρόσφατη μνήμη, βγαίνοντας στα ραδιοφωνικά κύματα με τα μαλλιά της κοτσιδάκια; Η 61χρονη πρώην πρώτη κυρία των Ηνωμένων Πολιτειών συμπεριφέρεται, μοιάζει και ακούγεται, ειλικρινά, σαν έφηβη» σημειώνει η Daily Mail.

Όταν ρωτήθηκε στο τελευταίο, άσχετο επεισόδιο podcast της αν οι γυναίκες είναι έξυπνες να παντρεύονται άνδρες που δεν είναι οικονομικά σταθεροί, είπε: «Ε, παντρεύτηκα έναν».

Oi Ομπάμα φέρεται να χρησιμοποιούν αυτό το πολυδιαφημισμένο συζυγικό πρόβλημα ως clickbait. Τίποτα άλλο δεν φαίνεται να λειτουργεί. Ακόμα και ο Τεντ Σαράντος, επικεφαλής του Netflix που έκανε μια εύλογη συμφωνία το 2018 με το ζεύγος, άφησε πρόσφατα να εννοηθεί ότι οι παραγωγές των Ομπάμα δεν αποφέρουν θετικά σχόλια ή προβολές.

«Δεν είναι μεγάλα εμπορικά έργα, συνήθως», δήλωσε ο Σαράντος στον ιστότοπο ειδήσεων Semafor. «Δεν είναι αυτό που προσπαθούσαν να κάνουν». Εγκαταλελειμμένοι από τους Δημοκρατικούς και την Ουάσινγκτον, τώρα φαίνεται ότι ακόμη και το Χόλιγουντ έχει βαρεθεί τους Ομπάμα, λένε οι πικρόχολοι για το πρώην λαμπερό ζευγάρι της Ουάσινγκτον.

Ακόμα και ο Τζορτζ Κλούνεϊ, σύμφωνα με ένα άλλο νέο πολιτικό βιβλίο - το Uncharted του Κρις Γουίπλ - εξαγριώθηκε με έναν παραγωγό του MSNBC όταν η παρουσιάστρια Μίκα Μπρεζίνσκι έκανε τον ηθοποιό να ακουστεί σαν...μαριονέτα του Ομπάμα.

Μόλις πριν από οκτώ χρόνια, ο Κλούνεϊ θα καυχιόταν ότι ο Ομπάμα ήταν στενός φίλος. Τώρα, φαίνεται ότι ο Μπαράκ - και η Μισέλ - είναι...μειονεκτήματα. Και πάλι: Απλώς κοιτάξτε τον Σαράντος, ο οποίος, σε μια άλλη πρόσφατη συνέντευξη, ρωτήθηκε ευθέως αν σκοπεύει να ανανεώσει το συμβόλαιο των Ομπάμα. «Δεν θέλω να σχολιάσω τις ανανεώσεις κανενός», είπε ο Σαράντος. Υπάρχει καλύτερη μεταφορά από αυτή;

