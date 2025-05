Γερμανία: Υπό τους ήχους των Beatles και της Αρίθα Φράνκλιν το μεγάλο «αντίο» στον Όλαφ Σολτς

Ο Γερμανός καγκελάριος, Όλαφ Σολτς, θα αποχωρήσει από την εξουσία ενώ μία στρατιωτική μπάντα θα ερμηνεύει μελωδίες που έχει επιλέξει ο ίδιος και έχουν ως στόχο να συνοψίσουν τη διάθεση και την πολιτική του ζωή. Ο Σολτς θα υποκλιθεί στους Beatles, τον Γιόχαν Σεμπάστιαν Μπαχ, αλλά και σε μια επιτυχία του Ότις Ρέντινγκ που έγινε διάσημη από την Αρίθα Φράνκλιν.

Ο 66χρονος θα παραδώσει τα καθήκοντά του σήμερα (6/5) στον Φρίντριχ Μερτς που με τους κεντροδεξιούς συντηρητικούς του κέρδισε τις ομοσπονδιακές εκλογές της Γερμανίας τον Φεβρουάριο, και θα ηγηθεί ενός συνασπισμού με τους Σοσιαλδημοκράτες του Σολτς.

Σε μια παράδοση που χρονολογείται από τον 16ο αιώνα, οι καγκελάριοι, οι πρόεδροι, οι υπουργοί Άμυνας και οι στρατηγοί παραδίδουν τα σκήπτρα σε μια αποχαιρετιστήρια τελετή και η επιλεγμένη λίστα αναπαραγωγής τους εξετάζεται πάντα με μεγάλο έλεγχο.

Σύμφωνα με την παράδοση, ο Σολτς είχε τη δυνατότητα να ζητήσει τρία μουσικά κομμάτια που θα ερμηνευτούν από την μπάντα των ενόπλων δυνάμεων. Στο πρόγραμμα περιλαμβάνεται το τραγούδι In My Life των Beatles, το οποίο θεωρείται αναφορά στην προηγούμενη πολιτική του ζωή, όταν ήταν δήμαρχος του Αμβούργου μεταξύ 2011 και 2018.

Ορισμένοι σχολιαστές θεωρούν ότι το τραγούδι, οι στίχοι του οποίου περιλαμβάνουν τη φράση «από όλους αυτούς τους φίλους και εραστές, δεν υπάρχει κανείς που να συγκρίνεται με εσένα», είναι επίσης ένας φόρος τιμής στη σύζυγό του, την συνάδελφο πολιτικό Μπρίτα Ερνστ, στην οποία έχει συχνά εκφράσει την αγάπη και την ευγνωμοσύνη του.

Ένα απόσπασμα από τα δεύτερα Βραδεμβούργια κοντσέρτα του Μπαχ, η μόνη κλασική του επιλογή, είναι μια πιθανή αναφορά στο κρατίδιο του Βραδεμβούργου, όπου ζει και το οποίο θα συνεχίσει να υπηρετεί ως βουλευτής. Ήταν ο μόνος Σοσιαλδημοκράτης που κέρδισε άμεση εντολή στην πρώην κομμουνιστική ανατολή, όπου επικράτησε το ακροδεξιό κόμμα Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD) .

Η επιλογή τραγουδιού που προκάλεσε τον μεγαλύτερo ενθουσιασμό είναι ο ύμνος του φεμινισμού και των πολιτικών δικαιωμάτων «Respect» (Σεβασμός) που έγινε διάσημος από την Αρίθα Φράνκλιν και παραπέμπει σε μια λέξη-κλειδί της προεκλογικής εκστρατείας που τον έφερε στην εξουσία το 2021, και την οποία έχει επαναλάβει συχνά. Οι επικριτές του λένε ότι δεν έχει ανταποκριθεί πάντα ο ίδιος στο σύνθημα, καθώς μερικές φορές ήταν τραχύς ή εμφανιζόταν απαξιωτικός ειδικότερα προς τους δημοσιογράφους.

Οι σχολιαστές έχουν πει ότι οι μουσικές επιλογές του Σολτς προσφέρουν μια σπάνια ματιά στη συναισθηματική πλευρά του καγκελαρίου, ο οποίος συχνά αναφερόταν ως «Scholzomat» λόγω των ρομποτικών απαντήσεών του, και του οποίου η παλιά μαύρη δερμάτινη τσάντα έγινε κάτι σαν σύμβολο του TikTok ενώ εκείνος παρέμενε στο παρασκήνιο.

Αναφερόμενος σε αυτόν ως «μεταφορέα αρχείων» σε μια αποχαιρετιστήρια στήλη, ο Franz Josef Wagner, ένας βετεράνος αρθρογράφος της ταμπλόιντ Bild, είπε ότι η αδυναμία του Σολτς στην επικοινωνία πιθανότατα συνέβαλε στη συντομία της θητείας του ως καγκελάριου, η οποία διήρκεσε λίγο περισσότερο από τρία χρόνια. «Αγαπητέ απερχόμενε καγκελάριε, αν μας είχες πει όλα όσα συνέβαιναν στην καρδιά σου, ίσως να ήσουν ακόμα καγκελάριος σήμερα. Αλλά το στόμα σου ήταν σφραγισμένο. Είχες μια σιωπηλή καρδιά», έγραψε.

Η προκάτοχος του Σολτς, Άνγκελα Μέρκελ, επέλεξε την επιτυχία της Νίνα Χάγκεν του 1974, «You Forgot the Colour Film», ένα μείγμα νοσταλγίας για τις διακοπές στις ακτές της Βαλτικής και μια κριτική της γκρίζας ζωής στην κομμουνιστική Γερμανία· το τραγούδι «Red Roses Should Rain for Me», μια επιτυχία του 1968 της Γερμανίδας ηθοποιού Χίλντεγκαρντ Κνεφ· και το «Great God, We Praise You», έναν οικουμενικό ύμνο του 17ου αιώνα. Ανάμεσα στις επιλογές του προκατόχου της, του σοσιαλδημοκράτη Γκέρχαρντ Σρέντερ, ήταν το «My Way» του Φρανκ Σινάτρα.

