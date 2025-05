Υπόθεση Πελικό: «Η διαδικτυακή πορνογραφία έπαιξε ρόλο στον βιασμό»

Η κόρη της Ζιζέλ Πελικό, Καρολίν Νταριάν λέει ότι πιστεύει ότι η διαδικτυακή πορνογραφία έπαιξε ρόλο στην υπόθεση βιασμού της μητέρας της. «Δεν υπάρχει καμία περίπτωση η Ζιζέλ Πελικό να είχε βιαστεί περισσότερες από 200 φορές χωρίς την ύπαρξη ιστοσελίδων πορνογραφίας» δήλωσε η κόρη της στο Hay Festival, ένα διεθνές φεστιβάλ λογοτεχνίας, Τέχνης και Πολιτισμού.

Μιλώντας χθες στο φεστιβάλ, η Καρολίν Νταριάν είπε ότι υπάρχουν «τόσα πολλά κοινωνικά προβλήματα όπως η διαδικτυακή πορνογραφία» που μπορούν να οδηγήσουν σε περιπτώσεις κακοποίησης.

Η μητέρα της Ζιζέλ Πελικό υπέστη σχεδόν μια δεκαετία βιασμών από δεκάδες άνδρες, συμπεριλαμβανομένου του τότε συζύγου της Ντομινίκ, πατέρα της Νταριάν, ο οποίος τη νάρκωνε για να διευκολύνει την κακοποίηση. Η Πελικό έγινε σύμβολο θάρρους πέρυσι επειδή παραιτήθηκε του δικαιώματός της στην ανωνυμία στη δίκη του πρώην συζύγου της και άλλων κατηγορουμένων. Καταδικάστηκε σε 20 χρόνια φυλάκισης.

Η Νταριάν βρέθηκε στο φεστιβάλ για να προωθήσει το βιβλίο της, «Δεν θα τον ξαναπώ ποτέ μπαμπά» (I’ll Never Call Him Dad Again). Όταν ρωτήθηκε από έναν άνδρα θεατή πώς οι άνδρες μπορούν να «βγουν μπροστά» για να σπάσουν τους κύκλους κακοποίησης, είπε «πρέπει να συζητούν» για την πορνογραφία, επειδή είναι «μέρος του συστήματος» του μισογυνισμού και της βίας.

H Ζιζέλ Πελικό AP

Η ηθοποιός και ακτιβίστρια Τζαμίλα Τζαμίλ, η οποία προήδρευε της εκδήλωσης, είπε ότι «υπάρχουν τόσοι πολλοί άνδρες στη ζωή μου, ακόμη και, που δεν γνωρίζουν όλα τα γεγονότα αυτής της υπόθεσης με τον τρόπο που τα γνωρίζουν οι γυναίκες». Αυτό που «χρειαζόμαστε απεγνωσμένα» να κάνουν οι άνδρες «είναι να ελέγχουν τους φίλους τους» και να αμφισβητούν τα μισογυνιστικά σχόλια και τη συμπεριφορά τους, είπε.

Το Νταριάν είναι ένα ψευδώνυμο, ένας συνδυασμός των ονομάτων των αδελφών της Φλοριάν και Νταβίντ, επειδή ήθελε να τιμήσει το γεγονός ότι έχουν συμμετάσχει τόσο πολύ στη διαδικασία αφήγησης της ιστορίας της. Η συγγραφέας μίλησε με μεγάλη συμπόνια και θαυμασμό για τη μητέρα της, αλλά εξήγησε ότι δεν είχαν καμία σχέση εκείνη τη στιγμή. Στο βιβλίο της, έγραψε ότι έφτασαν σε ένα «σημείο χωρίς επιστροφή» στη σχέση τους, όταν η μητέρα της δεν πίστεψε τον ισχυρισμό της ότι ο πατέρας της την είχε βιάσει.

Η Ντάριαν είπε στο κοινό του Hay ότι πιστεύει ότι η απροθυμία της μητέρας της να την υποστηρίξει ήταν ένας «τρόπος για να προστατεύσει τον εαυτό της». Είναι «αρκετά δύσκολο» να αποδεχτείς ότι το παιδί σου έχει κακοποιηθεί, είπε. «Νομίζω ότι η μητέρα μου δεν είναι σε θέση να το αναγνωρίσει γιατί αλλιώς νομίζω ότι θα πεθάνει».

Οι πράξεις της Ντομινίκ Πελικότ «έχουν επηρεάσει πραγματικά όλη την οικογένεια και όλοι στην οικογένειά της είχαν διαφορετική θέση», πρόσθεσε. «Αλλά πρέπει απλώς να είμαι ευγνώμων για αυτό που έκανε [η Ζιζέλ Πελικό]».

Το να πει στον γιο της, που ήταν έξι ετών τότε, για τις πράξεις του πατέρα της ήταν ιδιαίτερα δύσκολο, είπε η Ντάριαν. Ένιωθε την ευθύνη να του πει την αλήθεια, αλλά «ήταν σοκ» καθώς είχε προηγουμένως καλή σχέση με τον παππού του και «τον αγαπούσε πολύ». Ο γιος της επισκεπτόταν έναν ψυχίατρο για σχεδόν τέσσερα χρόνια αφότου έμαθε τα νέα και η Ντάριαν είπε ότι «προσπαθούσε να τον εκπαιδεύσει για το τι είναι συναίνεση». Το να μεγαλώσεις έναν νεαρό άνδρα με θετικό τρόπο είναι «ζήτημα ανοιχτού διαλόγου» και «ζήτημα εκπαίδευσης» είπε.

