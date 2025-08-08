Τελεσίγραφο του Ισραήλ για εκκένωση της Γάζας έως τις 7 Οκτωβρίου πριν την τελική επίθεση

Το Ισραήλ δίνει στους κατοίκους της Γάζας προθεσμία μέχρι τις 7 Οκτωβρίου για να εκκενώσουν πλήρως τη λωρίδα πριν από την τελική επίθεση για την καταστροφή της Χαμάς και τη διάσωση των ομήρων

Το Ισραήλ υποσχέθηκε να καταλάβει τον πλήρη έλεγχο της πόλης της Γάζας με ένα τολμηρό σχέδιο πέντε βημάτων

Το Ισραήλ θα δώσει στους πολίτες της Γάζας προθεσμία μέχρι τις 7 Οκτωβρίου για να εκκενώσουν την περιοχή πριν εξαπολύσει πλήρη στρατιωτική επίθεση για να καταστρέψει τη Χαμάς.

Το ισραηλινό υπουργικό συμβούλιο ασφαλείας ενέκρινε ένα σχέδιο που θα δει τις IDF να παρελαύνουν μέσα από την πόλη της Γάζας σε μια τελική ώθηση για να εξοντώσουν την Χαμάς και να εξασφαλίσουν τους υπόλοιπους ομήρους.

Στις 7 Οκτωβρίου συμπληρώνονται ακριβώς δύο χρόνια από τότε που η Χαμάς εξαπέλυσε για πρώτη φορά μια τρομακτική επίθεση εναντίον Ισραηλινών πολιτών, η οποία στοίχισε τη ζωή σε πάνω από 1.200 ανθρώπους.

Η επίθεση πυροδότησεν μια θανατηφόρα σύγκρουση στη Γάζα, καθώς το Ισραήλ αντεπιτέθηκε με χερσαίες επιθέσεις και πυραυλικές επιθέσεις.

Οι Παλαιστίνιοι που είναι παγιδευμένοι στην αποδεκατισμένη πλέον Λωρίδα της Γάζας έχουν υπομείνει καθημερινά πυρά, έλλειψη τροφίμων και βοήθειας στους 24 μήνες που πέρασαν από τότε προκαλώντας παγκόσμια ανησυχία.

Οι IDF θα προσπαθήσουν να μετακινήσουν τον πληθυσμό της πόλης της Γάζας στα νότια της Λωρίδας πριν ξεκινήσουν την επίθεσή τους.

Είναι ευρέως κατανοητό ότι το σχέδιο θα συνεχιστεί έως ότου κάθε περιοχή της Λωρίδας της Γάζας τεθεί υπό ισραηλινό έλεγχο.

Η κίνηση αυτή αποσκοπεί στο να συντρίψει και τα τελευταία απομεινάρια του εναγκαλισμού της Χαμάς στον κατεστραμμένο από τον πόλεμο θύλακα πριν τον παραδώσει στις συμμαχικές αραβικές δυνάμεις.

Ενώ ο πρωθυπουργός της Βρετανίας Κίρ Στάρμερ χαρακτήρισε την απόφαση "λάθος", ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου ορκίστηκε ότι το μόνο σχέδιο για πραγματική ασφάλεια για το Ισραήλ είναι ο πλήρης στρατιωτικός έλεγχος της εναπομείνασας περιοχής της Γάζας.

Είπε ότι η χώρα του βρίσκεται "σε καλό δρόμο" για να διασφαλίσει ότι η Γάζα "δεν θα αποτελέσει ξανά απειλή για το Ισραήλ".

Το υπουργικό συμβούλιο του Ισραήλ υπέγραψε επίσης πέντε κατευθυντήριες αρχές για τη λήξη του πολέμου - έναν οδικό χάρτη που δεν αφήνει περιθώρια συμβιβασμού με τη Χαμάς.

Πρώτη και κυριότερη είναι ο αφοπλισμός της Χαμάς και η πλήρη διάλυσή της.

Η επιστροφή όλων των ομήρων, ζωντανών και νεκρών, αποτελεί αδιαπραγμάτευτο πυλώνα του σχεδίου.

Περίπου 50 όμηροι εξακολουθούν να κρατούνται στη Γάζα - με τους αξιωματούχους να εκτιμούν ότι μόνο 20 είναι ζωντανοί.

Οι διαπραγματεύσεις για την απελευθέρωσή τους κατέρρευσαν τον Ιούλιο.

Μια άλλη κεντρική αρχή είναι η αποστρατιωτικοποίηση της Λωρίδας. Το Ισραήλ επιδιώκει να εξαλείψει όλες τις υποδομές - από εργοστάσια όπλων μέχρι υπόγειες σήραγγες - που έχουν μετατρέψει τη Γάζα σε ορμητήριο επιθέσεων.

Ο στόχος είναι να δημιουργηθεί μια νεκρή ζώνη ειρήνης, απαλλαγμένη από ρουκέτες, τρομοκράτες και απειλές.

Το Ισραήλ επιμένει επίσης στη διατήρηση του ελέγχου ασφαλείας στη Γάζα.

Αν και δεν επιθυμεί να κυβερνήσει την περιοχή, σκοπεύει να διασφαλίσει ότι κανένα εχθρικό στοιχείο δεν θα μπορεί να ανασυνταχθεί ή να επανεξοπλιστεί.



Τέλος, ο πόλεμος θα τελειώσει μόνο όταν εγκαθιδρυθεί μια εναλλακτική πολιτική διοίκηση, η οποία δεν θα είναι ούτε η Χαμάς ούτε η Παλαιστινιακή Αρχή.





