Γάζα: Να αναθεωρήσει το σχέδιο κατάληψης καλεί το Ισράηλ η φον ντερ Λάιεν
Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής επέκρινε τη κίνηση Νετανιάχου να προχωρήσει στην πλήρη στρατιωτική κατοχή του αστικού πυρήνα της Λωρίδας της Γάζας
Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν κάλεσε το Ισραήλ να αναθεωρήσει το σχέδιό του για την ολοκληρωτική κατάληψη της πόλης της Γάζας.
«Η ισραηλινή κυβέρνηση οφείλει να αναθεωρήσει την απόφασή της για επέκταση της στρατιωτικής της επιχείρησης στην Γάζα», δηλώνει σε ανάρτησή της στο Χ η πρόεδρος της Κομισιόν. «Μία κατάπαυση του πυρός είναι αναγκαία αμέσως».
