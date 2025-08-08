Γάζα: Να αναθεωρήσει το σχέδιο κατάληψης καλεί το Ισράηλ η φον ντερ Λάιεν

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν κάλεσε το Ισραήλ να αναθεωρήσει το σχέδιό του για την ολοκληρωτική κατάληψη της πόλης της Γάζας.

«Η ισραηλινή κυβέρνηση οφείλει να αναθεωρήσει την απόφασή της για επέκταση της στρατιωτικής της επιχείρησης στην Γάζα», δηλώνει σε ανάρτησή της στο Χ η πρόεδρος της Κομισιόν. «Μία κατάπαυση του πυρός είναι αναγκαία αμέσως».

The Israeli government’s decision to further extend its military operation in Gaza must be reconsidered.



At the same time, there must be the release of all hostages, who are being held in inhumane conditions.



And humanitarian aid must be given immediate and unhindered access to… — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) August 8, 2025

