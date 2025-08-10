ΗΠΑ: Ξαφνικές πλημμύρες έπληξαν το Ουισκόνσιν - Ποτάμια οι δρόμοι - Δείτε βίντεο

Ξαφνική πλημμύρα έπληξε τις κομητείες Μιλγουόκι και Waukesha, στο Γουισκόνσιν των ΗΠΑ, αναγκάζοντας την Πολιτειακή Έκθεση που διεξαγόταν στην περιοχή να κλείσει νωρίτερα και διακόπτοντας τις εκδηλώσεις σε όλη την περιοχή το Σάββατο (09/08).

Η μετεωρολογική υπηρεσία των ΗΠΑ είχε εκδόσει προειδοποίηση για κίνδυνο πλημμύρας στις κομητείες Μιλγουόκι και Waukesha, η οποία ίσχυε μέχρι τις 2:00 της Κυριακής (10/08). Οι ισχυρές βροχοπτώσεις προκάλεσαν την υπερχείλιση του ποταμού Root κατά μήκος της λεωφόρου Cleveland, δημιουργώντας επικίνδυνες συνθήκες για οδηγούς και πεζούς.

Video from Maddy Stankevich shows vehicles trapped in deep flood waters at the Wisconsin State Fair Saturday night. The State Fair closed early Saturday due to flash floods in our area. More details at https://t.co/MdobEMEqsP: https://t.co/xEw5lOx4e7 pic.twitter.com/ffU4UjN0ab — TMJ4 News (@tmj4) August 10, 2025

Φωτογραφίες και βίντεο που δημοσιεύτηκαν στα κοινωνικά δίκτυα από το εκθεσιακό κέντρο έδειχναν ορισμένα οχήματα σχεδόν εντελώς βυθισμένα και τους συμμετέχοντες αναγκασμένους να κινούνται σε βαθιά νερά. Οι υπεύθυνοι της έκθεσης ανακοίνωσαν την πρόωρη λήξη της έκθεσης στα κοινωνικά δίκτυα λίγο πριν τις 21:00 τοπική ώρα.

Photos from Denise Jonas show the extent of the flooding at the Wisconsin State Fair Saturday night. The fair was forced to close early due the flooding. More info at https://t.co/MdobEMEqsP: https://t.co/xEw5lOx4e7 pic.twitter.com/cYe50LsHOD — TMJ4 News (@tmj4) August 10, 2025

Στο Facebook, η Πολιτειακή Έκθεση δήλωσε: «Προσοχή επισκέπτες της έκθεσης! Το Πάρκο της Πολιτειακής Έκθεσης κλείνει. Παρακαλούμε προχωρήστε με προσοχή προς την πλησιέστερη έξοδο με τον ασφαλέστερο δυνατό τρόπο και ακολουθήστε τις οδηγίες του προσωπικού του Πάρκου της Έκθεσης και της Αστυνομίας».

