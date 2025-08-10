ΗΠΑ: Ξαφνικές πλημμύρες έπληξαν το Ουισκόνσιν - Ποτάμια οι δρόμοι - Δείτε βίντεο
Επικίνδυνες συνθήκες για οδηγούς και πεζούς προκάλεσαν οι ισχυρές βροχοπτώσεις στην περιοχή
Ξαφνική πλημμύρα έπληξε τις κομητείες Μιλγουόκι και Waukesha, στο Γουισκόνσιν των ΗΠΑ, αναγκάζοντας την Πολιτειακή Έκθεση που διεξαγόταν στην περιοχή να κλείσει νωρίτερα και διακόπτοντας τις εκδηλώσεις σε όλη την περιοχή το Σάββατο (09/08).
Η μετεωρολογική υπηρεσία των ΗΠΑ είχε εκδόσει προειδοποίηση για κίνδυνο πλημμύρας στις κομητείες Μιλγουόκι και Waukesha, η οποία ίσχυε μέχρι τις 2:00 της Κυριακής (10/08). Οι ισχυρές βροχοπτώσεις προκάλεσαν την υπερχείλιση του ποταμού Root κατά μήκος της λεωφόρου Cleveland, δημιουργώντας επικίνδυνες συνθήκες για οδηγούς και πεζούς.
Φωτογραφίες και βίντεο που δημοσιεύτηκαν στα κοινωνικά δίκτυα από το εκθεσιακό κέντρο έδειχναν ορισμένα οχήματα σχεδόν εντελώς βυθισμένα και τους συμμετέχοντες αναγκασμένους να κινούνται σε βαθιά νερά. Οι υπεύθυνοι της έκθεσης ανακοίνωσαν την πρόωρη λήξη της έκθεσης στα κοινωνικά δίκτυα λίγο πριν τις 21:00 τοπική ώρα.
Στο Facebook, η Πολιτειακή Έκθεση δήλωσε: «Προσοχή επισκέπτες της έκθεσης! Το Πάρκο της Πολιτειακής Έκθεσης κλείνει. Παρακαλούμε προχωρήστε με προσοχή προς την πλησιέστερη έξοδο με τον ασφαλέστερο δυνατό τρόπο και ακολουθήστε τις οδηγίες του προσωπικού του Πάρκου της Έκθεσης και της Αστυνομίας».