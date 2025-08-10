Αίτνα: Εκρήγνυται το ηφαίστειο - Ροή λάβας στα 2.800 μέτρα - Πορτοκαλί συναγερμός για πτήσεις

Ροή λάβας καταγράφεται στο ηφαίστειο της Αίτνας, στην περιοχή της κορυφής, με εκροή από τη νότια πλαγιά του κρατήρα Μπόκα Νουόβα. Το φαινόμενο επιβεβαιώθηκε από το Ιταλικό Ινστιτούτο Γεωφυσικής και Ηφαιστειολογίας (INGV).

Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις, η λάβα ρέει σε υψόμετρο περίπου 3.000 μέτρων και κινείται προς τα νότια. Παρά την ηφαιστειακή δραστηριότητα, δεν έχουν καταγραφεί σημαντικές σεισμικές μεταβολές.

Δεν έχουν αναφερθεί σημαντικές σεισμικές αλλαγές.

Torna a fuoriuscire la lava da una spaccatura a quota 3.000 metri sull’Etna. L’attività effusiva vede coinvolta una bocca tra il cratere di sudest e il cratere centrale. L’attività è iniziata nel corso della serata di sabato 9 agosto. Le immagini ravvicinate. pic.twitter.com/zBHYBHdVI9 — Local Team (@localteamit) August 10, 2025

Παρά την αυξημένη επιφυλακή, το αεροδρόμιο της Κατάνια συνεχίζει να λειτουργεί κανονικά. Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί σοβαρά προβλήματα, δεδομένου ότι η έκρηξη δεν είναι εκρηκτικού τύπου.

Ωστόσο, το πορτοκαλί επίπεδο προειδοποίησης παραμένει ενεργό για λόγους πρόληψης και ετοιμότητας.

Προς το παρόν, δεν έχουν αναφερθεί ιδιαίτερα προβλήματα, δεδομένης της μη εκρηκτικής φάσης, αλλά το πορτοκαλί επίπεδο έχει ενεργοποιηθεί ούτως ή άλλως για τη διατήρηση σε κατάσταση επιφυλακής.

Η ηφαιστειακή δραστηριότητα ξεκίνησε το βράδυ του Σαββάτου 9 Αυγούστου, αλλά η πρώτη κίτρινη προειδοποίηση εκδόθηκε μόλις το πρωί της Κυριακής 10 Αυγούστου. Περίπου 10 λεπτά αργότερα, γύρω στις 9:18 π.μ. , η προειδοποίηση αναβαθμίστηκε σε πορτοκαλί.

Προς το παρόν, το Αστεροσκοπείο της Αίτνας διατηρεί το επίπεδο προειδοποίησης στο «πορτοκαλί».

Η νέα ροή λάβας και η ενεργοποίηση του συναγερμού για τις αερομεταφορές συμπίπτουν με μία από τις πιο κρίσιμες εβδομάδες του χρόνου για τον ιταλικό τουρισμό. Τα αεροδρόμια της περιοχής είναι ήδη υπερφορτωμένα και η ηφαιστειακή δραστηριότητα ενδέχεται να επιδεινώσει τις καθυστερήσεις στις πτήσεις.

Αλλά η Αίτνα δεν είναι απλώς ένα «πρόβλημα», είναι και ένα τουριστικό αξιοθέατο. Για τους λάτρεις των ηφαιστείων, η νέα έκρηξη αποτελεί μια ευκαιρία. Έχουν καταγραφεί αυξήσεις στα αιτήματα για εκδρομές για να δουν τη συναρπαστική ροή λάβας.

Διαβάστε επίσης