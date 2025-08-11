Βρετανική συνταγή μαγειρικής ιστοσελίδας για το cacio e pepe προκαλεί την οργή χιλιάδων Ιταλών

Την οργισμένη αντίδραση πολλών Ιταλών προκάλεσε η δημοσιοποίηση μιας παραδοσιακής ιταλικής συνταγής στην ιστοσελίδα Good Food του Ηνωμένου Βασιλείου, καθώς σύμφωνα με τους ντόπιους η συνταγή δεν περιείχε τα σωστά, αυθεντικά υλικά, δίνοντάς τους την εντύπωση πως την αντιμετώπιζαν ως ένα συνηθισμένο και γρήγορο φαγητό.

Λόγος γίνεται για την ξακουστή μακαρονάδα cacio e pepe, με την συνταγή του Good Food να την παρουσιάζει ως ένα γεύμα που μπορούσε να ετοιμαστεί για «ένα γρήγορο μεσημεριανό» χρησιμοποιώντας «τέσσερα απλά συστατικά - σπαγγέτι, πιπέρι, παρμεζάνα και βούτυρο»

Η Fiepet Confesercenti, μια ένωση που εκπροσωπεί εστιατόρια στην Ιταλία, δήλωσε ότι «έμεινε έκπληκτη» όταν είδε τη συνταγή σε έναν τόσο αξιόλογο ιστότοπο για φαγητό, ο οποίος ανήκε στο BBC μέχρι το 2018, προσθέτοντας: «Δεν περιλαμβάνει τέσσερα συστατικά, αλλά τρία: ζυμαρικά, πιπέρι και πεκορίνο».

Ο πρόεδρος της, Claudio Pica, δήλωσε ότι έχουν σταλεί επιστολές στην Immediate Media, την ιδιοκτήτρια του ιστότοπου, και στον πρέσβη του Ηνωμένου Βασιλείου, Edward Llewellyn.

Σε δήλωσή της, η Good Food ανέφερε ότι έχει έρθει σε επαφή με την Fiepet Confesercenti για να «εξηγήσει ότι η συνταγή που δημοσίευσε έχει σχεδιαστεί ώστε να είναι εύκολη για τους ερασιτέχνες μάγειρες που χρησιμοποιούν συνηθισμένα συστατικά που διατίθενται στο Ηνωμένο Βασίλειο».

Πρόσθεσε επίσης ότι έχει καλέσει την ένωση εστιατορίων της Ρώμης να «της παράσχει μια αυθεντική ιταλική εκδοχή της συνταγής, την οποία θα χαρεί να δημοσιεύσει και να αναφερθεί ως πηγή».

Το συγκεκριμένο ζήτημα αποτελεί βασικό θέμα συζήτησης σε όλα τα ιταλικά ΜΜΕ με έναν δημοσιογράφο του δημόσιου ραδιοτηλεοπτικού φορέα RAI να δηλώνει: «Μας λένε πάντα ότι δεν είμαστε τόσο καλοί όσο το BBC... και μετά κάνουν κάτι τέτοιο. Είναι ένα σοβαρό λάθος. Η πρόταση να προστεθεί κρέμα γάλακτος στη συνταγή μου προκάλεσε ανατριχίλα».

Σε μια χιουμοριστική ανάρτηση στο Instagram, η Good Food αναφέρθηκε στη συνταγή ως αιτία «διεθνούς σύρραξης» σε ένα βίντεο που έδειχνε τον Keith Kendrick, τον συντάκτη του περιοδικού, να βγαίνει από το γραφείο με ένα κουτί γεμάτο με τα προσωπικά του αντικείμενα, δηλαδή σαν να είχε μόλις απολυθεί.

Το κύριο πρόβλημα των Ιταλών φαίνεται να ήταν το γεγονός ότι η Good Food δημοσίευσε τη δική της εκδοχή του cacio pepe ως «αυθεντική» και ως μια «ευκολότερη παραλλαγή».