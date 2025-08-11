Κώδικας Βατικανό: Καταγγελίες για ξέπλυμα χρήματος από τραπεζικές μεταφορές μέσω Swift

Ο Πάπας Λέων ΙΔ' εμφανίζεται στον κεντρικό εξώστη της Βασιλικής του Αγίου Πέτρου στο Βατικανό για να ευλογήσει το πλήθος από κάτω στις 11 Μαΐου 2025

Το Βατικανό αντιμετωπίζει κατηγορίες ότι χρησιμοποίησε ένα «κλειδί για ξέπλυμα χρήματος» μέσω της παράνομης χειραγώγησης τραπεζικών μεταφορών, σύμφωνα με ανάλυση του Politico.

Ο πρώην επικεφαλής της οικονομικής αστυνομίας του Βατικανού ― ο οποίος απομακρύνθηκε από τη θέση του το 2017 ― ισχυρίστηκε ότι η υπηρεσία μισθοδοσίας του ήταν σε θέση να αλλάξει τα ονόματα και τους αριθμούς λογαριασμών στις συναλλαγές μετά την πραγματοποίησή τους, αποκρύπτοντας την ταυτότητα των παραληπτών και των αποστολέων.

Οι συνέπειες θα ήταν τεράστιες, καθώς θα έδινε τη δυνατότητα στους αξιωματούχους του Βατικανού να μεταφέρουν χρήματα σε ιδιώτες πελάτες χωρίς να αποκαλύπτουν την ταυτότητά τους, επιτρέποντας ενδεχομένως το ξέπλυμα χρήματος χωρίς περιορισμούς και παραβιάζοντας τους πιο βασικούς κανόνες κατά της απάτης.

Οι ισχυρισμοί έρχονται σε μια δύσκολη στιγμή για τον νέο πάπα Λέοντα, ο οποίος προσπαθεί να ενισχύσει τη φήμη της Καθολικής Εκκλησίας έπειτα από δεκαετίες οικονομικών σκανδάλων και ένα επικείμενο έλλειμμα στον προϋπολογισμό.

Το Βατικανό αρνείται όλες τις κατηγορίες και άτομα που είναι εξοικειωμένα με το SWIFT, τον οργανισμό που διευκολύνει τις διεθνείς τραπεζικές μεταφορές, λένε ότι αυτό για το οποίο κατηγορείται το Βατικανό είναι τεχνικά αδύνατο. Ωστόσο, οι κατηγορίες λαμβάνονται σοβαρά υπόψη λόγω της αξιοπιστίας των ατόμων που τις διατυπώνουν και λόγω του ιστορικού του Βατικανού.

Κατηγορίες για κατασκοπεία

Αυτό που κάνει την υπόθεση ακόμα πιο ενδιαφέρουσα είναι το πόσο στενά συνδέονται οι κατηγορίες με την εσωτερική πολιτική του Βατικανού.

Οι κατηγορίες προέρχονται από τον Λίμπερο Μιλόνε, πρώην ελεγκτή της Deloitte, μιας κορυφαίας λογιστικής εταιρείας, ο οποίος διορίστηκε από τον πάπα Φραγκίσκο το 2015 για να τακτοποιήσει τα οικονομικά του Βατικανού μετά από χρόνια σκανδάλων και παραμέλησης.

Δύο χρόνια αργότερα, αναγκάστηκε να παραιτηθεί μετά από κατηγορίες ανώτερων αξιωματούχων ότι ήταν κατάσκοπος.

Ισχυρίζεται ότι απομακρύνθηκε επειδή είχε εντοπίσει οικονομικά αδικήματα που συνδέονταν με τον πρώην αρχηγό της αστυνομίας και καρδινάλιο του Βατικανού, Τζιοβάνι Άντζελο Μπέκιου, ο οποίος καταδικάστηκε το 2023 μετά από κατάχρηση κεφαλαίων του Βατικανού.

Ο Μιλόνε ανέφερε για πρώτη φορά την ύπαρξη των εργαλείων που θα μπορούσαν να επεξεργαστούν τους διεθνείς αριθμούς τραπεζικών λογαριασμών (IBAN) στις μεταφορές στο διεθνές σύστημα SWIFT τον περασμένο μήνα, μετά την κατάρρευση μιας υπόθεσης που είχε ασκήσει εναντίον του Βατικανού για παράνομη απόλυση.

Ο ιστότοπος «The Pillar», ένας καθολικός ιστότοπος, δημοσίευσε με την σειρά του μια σειρά άρθρων που υποδείκνυαν ότι ο Μιλόνε είχε στη διάθεσή του μια σειρά από δυνητικά στοιχεία σχετικά με πρακτικές που αποκαλύφθηκαν κατά τη διάρκεια της θητείας του στο Βατικανό και σκεφτόταν να τα χρησιμοποιήσει για να ενισχύσει την υπόθεσή του.

Περιγράφοντας το εργαλείο επεξεργασίας IBAN ως «κλειδί για το ξέπλυμα χρήματος», το «The Pillar» ανέφερε ότι, αν αποδειχθεί αληθινό, «το Βατικανό θα καταλήξει πιθανώς σε μια διεθνή μαύρη λίστα χρηματοοικονομικών οργανισμών, αποκλεισμένο από το διεθνές τραπεζικό σύστημα, πράγμα που σημαίνει ότι δεν θα μπορεί να εισέρχονται ή να εξέρχονται χρήματα από την πόλη-κράτος, εκτός από το φυσικά, πραγματικά μετρητά».

«Δεν προσπαθώ να εκβιάσω κανέναν»

Σε συνέντευξη Τύπου την περασμένη εβδομάδα, ο ίδιος ο Μιλόνε επιβεβαίωσε τις κατηγορίες. Ωστόσο, αρνήθηκε να παράσχει επιπλέον αποδείξεις ή να αναφέρει περισσότερα πέρα από όσα ανέφερε ο δημοσιογράφος Εντ Κόντον του «The Pillar».

«Έχω ένα έγγραφο που αναφέρει ότι μπορούν να αλλάξουν τις συναλλαγές — μπορούν να αλλάξουν το όνομα — ανά πάσα στιγμή», είπε ο Μιλόνε σε απάντηση σε ερώτηση του Politico. Υπονόησε επίσης ότι είχε περαιτέρω αποδεικτικά στοιχεία για παράνομες πρακτικές στο Βατικανό, αλλά και πάλι αρνήθηκε να πει τι, επιμένοντας ότι δεν ήθελε να τραβήξει την προσοχή πάνω του. «Δεν προσπαθώ να εκβιάσω κανέναν», είπε στους δημοσιογράφους.

Ο Μιλόνε είπε ότι έμαθε για πρώτη φορά για το εργαλείο όταν του ζητήθηκε να το εξετάσει ο καρδινάλιος Τζορτζ Πελ. Ο Πελ αναγκάστηκε να επιστρέψει στη χώρα καταγωγής του το 2017 για να αντιμετωπίσει κατηγορίες για κακοποίηση παιδιών, για τις οποίες αργότερα αθωώθηκε. Πέθανε το 2023.

Σε μια επιστολή που απευθύνθηκε στον Μιλόνε και χρονολογείται από το 2016, αντίγραφο της οποίας το «The Pillar» μοιράστηκε με το Politico, ο Πελ είπε ότι είχε «ειδοποιηθεί» για ένα αίτημα της APSA, της υπηρεσίας μισθοδοσίας του Βατικανού, «να τροποποιήσει τους ελέγχους στο σύστημα SWIFT», μια ενέργεια που περιέγραψε ως «ενδεχομένως... παράνομη».

Το γραφείο του Μιλόνε διερεύνησε τους ισχυρισμούς του Πελ και ο ελεγκτής τους γνωστοποίησε σε ανώτερους αξιωματούχους, συμπεριλαμβανομένου του πάπα Φραγκίσκου και του Υπουργού Εξωτερικών του Βατικανού, Πιέτρο Παρολίν, καθώς και στον επικεφαλής της Δικαιοσύνης του Βατικανού και στον εσωτερικό ελεγκτικό φορέα του Βατικανού, ASIF. Ωστόσο, δεν έλαβε καμία απάντηση από τους δύο τελευταίους, οι οποίοι, όπως είπε, είχαν καθήκον να διερευνήσουν το θέμα.

«Εντελώς αβάσιμοι οι ισχυρισμοί»

Το Βατικανό αρνήθηκε κατηγορηματικά τις κατηγορίες. Σε δήλωση που κοινοποιήθηκε στο Politico, ο εκπρόσωπος Ματέο Μπρούνι ανέφερε ότι οι ισχυρισμοί ήταν «εντελώς αβάσιμοι» και ότι η APSA δεν εξυπηρετούσε ιδιώτες πελάτες το 2016, όταν εστάλη η επιστολή.

Η APSA όντως έκλεισε τους προσωπικούς της λογαριασμούς προκειμένου να απαλλαγεί από την εποπτεία της Moneyval, της υπηρεσίας καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες του Συμβουλίου της Ευρώπης, το 2015, αλλά τα χρηματοοικονομικά εργαλεία ενδέχεται να είχαν χρησιμοποιηθεί πριν από τότε ή να είχαν χρησιμοποιηθεί για να αποκρύψουν συναλλαγές που αφορούσαν ιδιώτες πελάτες και διεκπεραιώθηκαν μετά από την ημερομηνία αυτή, υποστήριξε ο Κόντον σε μια ανάρτηση στο blog του.

Ο Μπρούνι αρνήθηκε επίσης οποιαδήποτε συνεχιζόμενη παράνομη πρακτική, επισημαίνοντας τους ελέγχους της APSA από την εποπτική αρχή ASIF και την PricewaterhouseCoopers μεταξύ 2020 και 2024, οι οποίοι δεν εντόπισαν «καμία ανωμαλία».

Ένα πρόσωπο που είναι εξοικειωμένο με τον τρόπο λειτουργίας του SWIFT, μιλώντας υπό τον όρο της ανωνυμίας, επέμεινε στο Politico ότι «δεν είναι δυνατόν να τροποποιηθεί το περιεχόμενο ενός μηνύματος πληρωμής μετά την αποστολή του», λόγω της χρήσης επαληθεύσιμων ψηφιακών υπογραφών και κρυπτογράφησης υψηλού επιπέδου που ισχύει και για τους πελάτες του SWIFT.

Ο Μιλόνε είπε ότι δεν γνώριζε ακριβώς πώς τα εργαλεία θα μπορούσαν να παρακάμψουν αυτούς τους περιορισμούς, αλλά υποστήριξε ότι είδε αποδείξεις ότι οι συναλλαγές είχαν τροποποιηθεί.

«Ο τραπεζίτης του Θεού»

Πριν από το κονκλάβιο του Μαΐου που εξέλεξε τον Λέοντα ως πάπα, οι καρδινάλιοι είχαν παραπονεθεί για ένα δημοσιονομικό έλλειμμα που λέγεται ότι είχε διευρυνθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια, λόγω της μείωσης των δωρεών που επιταχύνθηκε υπό τον πάπα Φραγκίσκο. Ο νέος ποντίφικας επιλέχθηκε εν μέρει επειδή θεωρήθηκε ως κάποιος που θα μπορούσε να αποκαταστήσει την αξιοπιστία μεταξύ των ισχυρών δωρητών, ιδίως στις ΗΠΑ, όπως ανέφεραν πηγές στο Politico νωρίτερα φέτος.

Οι πρόσφατες εξελίξεις έχουν ήδη αποκαταστήσει σε κάποιο βαθμό την εμπιστοσύνη. Μετά τα εξαιρετικά κέρδη που ανακοίνωσε νωρίτερα φέτος το Ινστιτούτο των Έργων της Θρησκείας (IOR), το μακροχρόνια προβληματικό επενδυτικό «όχημα» του Βατικανού, η APSA κατέγραψε πρόσφατα κέρδη 62,2 εκατομμυρίων ευρώ για το 2024, από 45,9 εκατομμύρια ευρώ.

Οι ισχυρισμοί του Μιλόνε θα υπονομεύσουν αυτή την πρόοδο και θα ξαναφέρουν στην επιφάνεια δυσάρεστες αναμνήσεις από οικονομικά σκάνδαλα του παρελθόντος που χρονολογούνται από την εποχή του πάπα Παύλου XI και του Ιωάννη Παύλου II. Τις δεκαετίες του 1980 και του 1990, Ιταλοί δικαστές διερεύνησαν ισχυρισμούς ότι το IOR είχε χρησιμοποιηθεί για το ξέπλυμα κερδών της Cosa Nostra με σκοπό τη χρηματοδότηση αντικομμουνιστικών κινημάτων στη Λατινική Αμερική και την Ανατολική Ευρώπη.

Οι έρευνες ξεκίνησαν μετά τον θάνατο του τραπεζίτη Ρομπέρτο Κάλβι, γνωστού ως «ο τραπεζίτης του Θεού», ο οποίος βρέθηκε κρεμασμένος κάτω από τη γέφυρα Blackfriars του Λονδίνου το 1982. Ο Κάλβι κατηγορήθηκε ότι είχε συνδράμει στο σχέδιο σε συνεργασία με μια σειρά διεθνών συμφερόντων που δεν περιλάμβαναν μόνο το IOR, αλλά και ακροδεξιές πολιτικές και επιχειρηματικές προσωπικότητες, την ιταλική μασονία και τις αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών.

Το Βατικανό δεν αναγνώρισε ποτέ καμία παράνομη πράξη, αλλά παραδέχτηκε «ηθική εμπλοκή» στην κατάρρευση της τράπεζας του Κάλβι, Banco Ambrosiano.

Πιο πρόσφατα, το 2023, ο καρδινάλιος Μπέτσιου, ένας κάποτε ισχυρός καρδινάλιος της Γραμματείας του Βατικανού, καταδικάστηκε αφού αποκαλύφθηκε ότι είχε διοχετεύσει κεφάλαια του Βατικανού σε ένα φιλανθρωπικό ίδρυμα της Σαρδηνίας που είχε σχέσεις με την οικογένειά του. Ο Μπέτσιου καταδικάστηκε επίσης για τον ρόλο του σε μια αποτυχημένη συναλλαγή ακινήτων στο Λονδίνο που κόστισε στο Βατικανό πάνω από 100 εκατομμύρια ευρώ.

