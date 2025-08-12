Χιλή: Ανακαλύφθηκε απολίθωμα θηλαστικού μεγέθους ποντικιού, ηλικίας 74 εκατομμυρίων ετών

Απολίθωμα θηλαστικού μεγέθους ποντικιού, που χρονολογείται από την εποχή των δεινοσαύρων, ανακαλύφθηκε στη Χιλή. Το μικροσκοπικό αυτό πλάσμα είναι το μικρότερο θηλαστικό που έχει βρεθεί ποτέ σε αυτή την περιοχή της Νότιας Αμερικής.

Οι επιστήμονες ανακάλυψαν το απολίθωμα του μικρού θηλαστικού, που ζούσε μαζί με δεινόσαυρους στην Παταγονία και ήταν προηγουμένως άγνωστο στους παλαιοντολόγους.

Η ανακάλυψη ανακοινώθηκε την περασμένη εβδομάδα σε άρθρο που δημοσιεύτηκε στο βρετανικό επιστημονικό περιοδικό Proceedings of the Royal Society B.

Το Eutherium pressor ζύγιζε μεταξύ 30 και 40 γραμμαρίων και έζησε κατά την Κρητιδική περίοδο, περίπου 74 εκατομμύρια χρόνια πριν. Είναι το μικρότερο θηλαστικό που ανακαλύφθηκε ποτέ σε αυτήν την περιοχή της Νότιας Αμερικής.

Ο Hans Büchel, επικεφαλής της ομάδας επιστημόνων από το Πανεπιστήμιο της Χιλής και το Κέντρο Έρευνας Πυρήνων της Χιλιανής Χιλή, εξήγησε στο AFP ότι το απολίθωμα είναι «ένα μικρό κομμάτι γνάθου με έναν γομφίο, την κορώνα και τις ρίζες δύο άλλων γομφίων».

Οι ερευνητές βρήκαν αυτό το απολίθωμα στην κοιλάδα Rio de las Chinas, έναν ποταμό που βρίσκεται στην περιοχή Magallanes της νότιας Χιλής, περίπου 3.000 χιλιόμετρα νότια της πρωτεύουσας, Σαντιάγο.

Διαβάστε επίσης