Τσεχία: Άνδρας έπιασε γατόψαρο μήκους 2,7 μέτρων - Το άφησε ελεύθερο αφού το φωτογράφισε

Ένας ψαράς κατάφερε να πιάσει ένα τεράστιο γατόψαρο μήκους 2,7 μέτρων, μετά από «μάχη» που διήρκεσε σχεδόν μία ώρα. Ο 43χρονος Jakub Vagner έπιασε το ψάρι στις 4 Αυγούστου στη λίμνη Vranov, νότια της Πράγας, στην Τσεχία, και δήλωσε ότι το άφησε ελεύθερο στο νερό αφού το φωτογράφισε.

Οι φωτογραφίες δείχνουν τον ψαρά να στέκεται στα ρηχά νερά με το τεράστιο γατόψαρο, κρατώντας το τεράστιο κεφάλι του δίπλα στο δικό του.

Δείτε φωτογραφίες:

Ο Vagner είπε ότι εντόπισε για πρώτη φορά το ψάρι το πρωί, ενώ περνούσε από κάποιους βράχους και αποφάσισε να ρίξει το ειδικά κατασκευασμένο καλάμι του και να περιμένει.

«Πέρασαν δέκα λεπτά και δεν συνέβαινε τίποτα, μέχρι που ξαφνικά, γύρισε και μπήκε κατευθείαν στην παγίδα μου». Αυτό που ακολούθησε ήταν, σύμφωνα με τα λόγια του, «η πιο δύσκολη μάχη που έχω δώσει ποτέ με ένα γατόψαρο στην Τσεχική Δημοκρατία».

Είπε ότι μόλις και μετά βίας κρατούσε το καλάμι και κάλεσε έναν φίλο για βοήθεια πριν τελικά το σύρει στην ακτή.

«Μετά από σχεδόν 50 λεπτά, βρισκόταν κουρασμένο δίπλα στη βάρκα μου. Έτρεμα, ήμουν εντελώς εξαντλημένος».

Με μήκος 2,7 μέτρα, το ψάρι ήταν, όπως είπε, «όχι μόνο μακρύ, αλλά και εξαιρετικά ψηλό και φαρδύ... ένα όμορφο, σχεδόν άψογο ψάρι με δυνατότητα να μεγαλώσει ακόμα περισσότερο».

Ο Vagner είπε ότι το να πιάνεις μεγάλα ψάρια «δεν είναι μόνο θέμα πάθους... είναι θέμα ηθικής, αφοσίωσης και αποφασιστικότητας», και ότι ποτέ δεν σκοτώνει τα ψάρια που πιάνει, ελπίζοντας ότι αυτό θα συνεχίσει να μεγαλώνει.

