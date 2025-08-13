Η Ρωσία σπάει την ουκρανική πρώτη γραμμή - Φόβοι του Κίεβου πριν τη σύνοδο κορυφής στο Άνκορατζ

Σε αυτή τη φωτογραφία που προέρχεται από βίντεο που διανεμήθηκε από την Υπηρεσία Τύπου του ρωσικού Υπουργείου Άμυνας , ένας Ρώσος στρατιώτης παρακολουθεί έναν εκτοξευτή πολλαπλών ρουκετών να πυροβολεί προς μια ουκρανική θέση στην Ουκρανία

Κερδίζουν έδαφος τα ρωσικά στρατεύματα, μετά από μία ξαφνική διπλή επίθεση στην πρώτη γραμμή - με το γενικό επιτελείο της Ουκρανίας να λέει ότι ο Πούτιν έχει συγκεντρώσει τουλάχιστον 110.000 στην περιοχή του Ντόνετσκ.

Η Ρωσία κάνει αγώνα δρόμου για να καταλάβει όσο το δυνατόν περισσότερα ουκρανικά εδάφη ενόψει των ειρηνευτικών συνομιλιών με τον Ντόναλντ Τραμπ την Παρασκευή.

Ρωσικές μονάδες σαμποτάζ και αναγνώρισης διαπέρασαν εκτεθειμένες άμυνες στην ανατολική Ουκρανία, ξεγλιστρώντας μέχρι και έξι μίλια πίσω από τη γραμμή του μετώπου σε μόλις 48 ώρες, σύμφωνα με αναφορές από το πεδίο της μάχης, όπως γράφει η The Telegraph.

Το Κίεβο έχει εκτρέψει στην περιοχή μονάδες των ειδικών δυνάμεων, σε μια προσπάθεια να αποτρέψει να περιέλθει περισσότερη Ουκρανία υπό τον έλεγχο της Ρωσίας πριν από την πολυαναμενόμενη σύνοδο κορυφής στο Άνκορατζ της Αλάσκας, όπως ανακοινώθηκε.

Ουκρανοί στρατιώτες από τη μονάδα αεράμυνας της 59ης ταξιαρχίας πυροβολούν ρωσικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη στην περιοχή του Ντνιπροπετρόφσκ, Ουκρανία AP/Evgeniy Maloletka

Η τοποθεσία, κοντά στην Ντομπροπίλια του Ντονέτσκ, είναι στρατηγικής σημασίας. Εάν οι δυνάμεις της Μόσχας είναι σε θέση να εδραιωθούν, το ρήγμα θα μπορούσε να επιτρέψει στη Ρωσία να αποκόψει την πόλη Κραματόρσκ, ένα από τα πιο ζωτικά προπύργια στο Ντονμπάς που εξακολουθούν να βρίσκονται υπό τον έλεγχο του Κιέβου.

Αν η πόλη πέσει, θα δώσει στον Πούτιν σχεδόν πλήρη έλεγχο του Ντονμπάς και θα ενισχύσει τη διαπραγματευτική του δύναμη για την τύχη της Ουκρανίας με την κυβέρνηση Τραμπ.

Μια στενή αλλά στρατηγική σφήνα

Το έδαφος που καταλαμβάνεται βρίσκεται ανατολικά της Ντομπροπίλια, στη λεγόμενη "ζώνη οχυρού" .

Η ουκρανική ομάδα χαρτογράφησης ανοικτού κώδικα DeepState αναφέρει ότι ρωσικές μονάδες πιέζουν προς την εθνική οδό Ντομπροπίλια-Κραματόρσκ, η οποία μέχρι τα μέσα Ιουλίου μετέφερε τόσο στρατιωτικές αυτοκινητοπομπές, όσο και πολιτική κυκλοφορία. Δήλωσε: «Η κατάσταση είναι αρκετά χαοτική, καθώς ο εχθρός, έχοντας βρει κενά στην άμυνα, διεισδύει βαθύτερα, προσπαθώντας να εδραιώσει γρήγορα και να συσσωρεύσει δυνάμεις για περαιτέρω πρόοδο».

‼️Russian ?? breakthrough has been confirmed, ukrainian "New Donbass Line" bypassed in the most vulnerable point.



Russian assault platoons are rushing behind ukrainian lines. They can now turn west and threathen Dobropilla or continue North and Kramatorsk will be in danger. https://t.co/R48LjqbiMF pic.twitter.com/SEBe6wS0Wt

— Clément Molin (@clement_molin) August 11, 2025



Τρεις αντιαρματικές τάφροι και συρματοπλέγματα κατασκευάστηκαν για να εμποδίσουν τη διέλευση ρωσικών τεθωρακισμένων οχημάτων στο Ντονμπάς.

Την Τρίτη, ο στρατός της Ουκρανίας επιβεβαίωσε τις συγκρούσεις γύρω από το Κουτσερίβ Γιαρ, αναγνωρίζοντας τη ρωσική προέλαση. Χωρίς να διευκρινίσει την τοποθεσία, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι η Ρωσία ετοιμάζει νέες "επιθετικές επιχειρήσεις".

Ο νέος διάδρομος θέτει την Ντομπροπίλια υπό άμεση απειλή. Η πόλη των ορυχείων, που έχει ήδη πληγεί από επανειλημμένες επιδρομές μη επανδρωμένων αεροσκαφών, αδειάζει καθώς οι άμαχοι φεύγουν.

Η Μόσχα ελέγχει επί του παρόντος πάνω από το 70% της εξαιρετικά αμφισβητούμενης περιοχής του Ντόνετσκ - αλλά η κατάληψή της εξ ολοκλήρου θα μπορούσε να επιτρέψει στις δυνάμεις του Πούτιν να προκαλέσουν σημαντική διαταραχή στις γραμμές ανεφοδιασμού στο ανατολικό μέτωπο.

Ο Σεργκέι Μάρκοφ, πρώην σύμβουλος του Κρεμλίνου, δήλωσε ότι η προέλαση μπορεί να είχε σχεδιαστεί για να αυξήσει την πίεση στο Κίεβο να παραχωρήσει κάποια εδάφη για να αποτρέψει τον ρωσικό στρατό από το να καταλάβει τελικά το υπόλοιπο Ντονέτσκ με τη βία.

Για να γίνει αυτό, όμως, οι ρωσικές δυνάμεις θα πρέπει να θέσουν υπό τον έλεγχό τους το Σλόβιανσκ, το Κραματόρσκ, την Ντρούζκιβκα και την Κοσταντινέβκα - τις λεγόμενες πόλεις-φρούρια.

Ο Βλάντιμιρ Πούτιν (αριστερά) και ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι (δεξιά) Associated Press

Ορισμένοι αναλυτές που επικρίνουν τον χειρισμό της κατάστασης από το Κίεβο έχουν υποβαθμίσει τη σοβαρότητα - τουλάχιστον προς το παρόν.



Ο φόβος ορισμένων αξιωματικών που μίλησαν στην Telegraph είναι ότι η συνεχιζόμενη επίθεση θα μπορούσε να αποτελέσει προοίμιο μιας πολύ μεγαλύτερης παραβίασης.

Η φύση της τελευταίας επίθεσης της Ρωσίας υποδηλώνει επίσης ότι η Μόσχα μπορεί να αλλάξει τη στρατηγική της: να καταλάβει δρόμους, χωράφια και δενδροστοιχίες για να αναγκάσει τους Ουκρανούς να εγκαταλείψουν τις πόλεις που δεν μπορούν πλέον να προμηθεύουν ή να εναλλάσσουν στρατεύματα.

Αυτό όμως θα ήταν το χειρότερο σενάριο - προς το παρόν, αυτό που συμβαίνει φαίνεται να είναι μικρές ρωσικές μονάδες που γλιστρούν μέσα από μια πορώδη αμυντική γραμμή χωρίς μηχανοκίνητα οχήματα.

Σε κάθε περίπτωση, η Ουκρανία θα φοβάται ότι όταν ο Πούτιν καθίσει στο τραπέζι με τον Τραμπ, μπορεί να έχει ήδη αλλάξει τον χάρτη υπέρ του.

Το Κίεβο σε άμυνα

Με την Ουκρανία και την Ευρώπη να έχουν παγώσει από τις συνομιλίες της Παρασκευής μεταξύ της Ρωσίας και των ΗΠΑ, ο Zelensky δήλωσε την Τρίτη: "Βλέπουμε ότι ο ρωσικός στρατός δεν ετοιμάζεται να τερματίσει τον πόλεμο. Αντιθέτως, κάνει κινήσεις που υποδηλώνουν προετοιμασίες για νέες επιθετικές επιχειρήσεις.

"Υπό αυτές τις συνθήκες, είναι σημαντικό να μην απειλείται η ενότητα του κόσμου".

Αλλά η κριτική στην ηγεσία της Ουκρανίας, τόσο στρατιωτική όσο και πολιτική, έχει αυξηθεί. Ο Bohdan Krotevych, αντισυνταγματάρχης της εθνικής φρουράς, κατηγόρησε τους ιθύνοντες ότι αγνόησαν τις προειδοποιήσεις και υποστήριξε ότι ο κ. Zelensky δεν έλαβε πλήρη ενημέρωση.



Το Ινστιτούτο για τη Μελέτη του Πολέμου (ISW) δήλωσε ότι η κίνηση δεν αποτελεί ακόμη σημαντική ανακάλυψη, αλλά προειδοποίησε ότι οι επόμενες ημέρες θα μπορούσαν να αποδειχθούν καθοριστικές καθώς οι ρωσικές δυνάμεις θα προσπαθήσουν να εδραιώσουν τα κέρδη τους.

Αυτό ενδεχομένως δίνει στην Ουκρανία την ευκαιρία να ανακόψει την προέλαση της Ρωσίας πριν αυτή εξελιχθεί σε κάτι πολύ μεγαλύτερο.







