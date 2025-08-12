Μιλάνο: Τέσσερις Ρομά 11 έως 13 ετών παρέσυραν και σκότωσαν 71χρονη με κλεμμένο αυτοκίνητο

Τέσσερα ανήλικα παιδιά, ηλικίας μεταξύ 11 και 13 ετών, συνελήφθησαν καθώς φέρονται να παρέσυραν με κλεμμένο αυτοκίνητο μια 71χρονη γυναίκα και στη συνέχεια εγκατέλειψαν το σημείο του δυστυχήματος.

Η Σεσίλια ντε Άστις, χήρα και γιαγιά, χτυπήθηκε θανάσιμα από όχημα ενώ περπατούσε τη Δευτέρα στη γειτονιά Γκρατοσόλιο του Μιλάνου.

Η 71χρονη άτυχη γυναίκα που σκοτώθηκε

Η τοπική αστυνομία συνέλαβε τα τέσσερα παιδιά με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από αμέλεια σε συνδυασμό με την παράλειψη παροχής βοήθειας. Ο 13χρονος θεωρείται ο πιθανός οδηγός του οχήματος. Σύμφωνα με τον ιταλικό νόμο, δεν μπορούν να ασκηθούν ποινικές διώξεις σε παιδιά κάτω των 14 ετών. Μάρτυρες ανέφεραν στην αστυνομία πως είδαν τουλάχιστον δύο από τα παιδιά να τρέχουν προς έναν κοντινό παράνομο καταυλισμό Ρομά μετά το δυστύχημα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι συλλήψεις έγιναν στον παράνομο καταυλισμό στη Via Selvanesco, μόλις δύο χιλιόμετρα μακριά από το σημείο του δυστυχήματος. Το αυτοκίνητο Citroën με γαλλικές πινακίδες, έχασε τον έλεγχο, χτύπησε το κράσπεδο και στη συνέχεια παρέσυρε τη 71χρονη, εκσφενδονίζοντάς την περίπου δέκα μέτρα μακριά. Το όχημα στη συνέχεια συγκρούστηκε με ένα κοντινό πινακίδα οδικής σήμανσης.

«Ο καταυλισμός των Ρομά πρέπει να εκκενωθεί αμέσως και να ισοπεδωθεί»

Μετά το τραγικό αυτό γεγονός, ο Ιταλός αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Ματέο Σαλβίνι, ζήτησε τον άμεσο «ξεσπιτωμό» και την «ισοπέδωση» του καταυλισμού. «Ο καταυλισμός των Ρομά πρέπει να εκκενωθεί αμέσως και να ισοπεδωθεί, μετά από χρόνια κλοπών και βίας. Οι δήθεν “γονείς” πρέπει να συλληφθούν και να τους αφαιρεθούν τα γονεϊκά δικαιώματα», δήλωσε ο αρχηγός του δεξιού κόμματος Λέγκα.

Οι αστυνομικές αρχές ερευνούν τα σπίτια των υπόπτων, αναλύουν αποτυπώματα μέσα στο όχημα, ελέγχουν τηλεφωνικές κλήσεις και εξετάζουν επιπλέον βίντεο.

«Ήταν η δεύτερη μαμά μου»

Η δικαιοδοσία της υπόθεσης αναμένεται να περάσει στην Εισαγγελία Ανηλίκων, καθώς οι συλληφθέντες είναι κάτω από το όριο ποινικής ευθύνης των 14 ετών στην Ιταλία. Η άτυχη γυναίκα, που είχε τα γενέθλιά της τον Ιούνιο και έγινε 71 ετών, ήταν κάτοικος της γειτονιάς Γκρατοσόλιο. Ήταν χήρα, κατάγονταν από την Πούλια και δούλεψε ως υφαντουργός στο βαμβακουργείο Cederna πριν συνταξιοδοτηθεί.

Είχε δύο γιους, τον Γκαετάνο και τον Φίλιππο, οι οποίοι είχαν μιλήσει μαζί της την προηγούμενη μέρα. «Ήταν η δεύτερη μαμά μου, μεγάλωσα μαζί της», δήλωσε η εγγονή της στην εφημερίδα La Stampa. «Ήταν καλή γυναίκα. Δεν μπορεί να πεθάνει κανείς έτσι».

Πώς κλάπηκε το αυτοκίνητο

Το κλεμμένο αυτοκίνητο ανήκε, σύμφωνα με πληροφορίες, σε έναν 20χρονο από το Στρασβούργο, ο οποίος βρισκόταν στο Μιλάνο με τρεις φίλους. Είχε αφήσει το αυτοκίνητο σταθμευμένο περίπου ενάμισι χιλιόμετρο μακριά από το σημείο του δυστυχήματος.

Ο ίδιος και οι φίλοι του είχαν πάει στο Μουσείο Επιστήμης και Τεχνολογίας Leonardo da Vinci, αλλά όταν γύρισαν, το όχημα είχε κλαπεί. Το βράδυ της Κυριακής κατήγγειλε την κλοπή.

Ο εισαγγελέας της υπηρεσίας, Ενρίκο Παβόνε, άνοιξε υπόθεση ανθρωποκτονίας από αμέλεια σε συνδυασμό με παράλειψη παροχής βοήθειας. Ο Ιταλός πολιτικός και πρόεδρος της Λομβαρδίας, Αττίλιο Φοντάνα, δήλωσε: «Μια τραγωδία που δεν μπορεί να μείνει ατιμώρητη. Οι υπαίτιοι έχουν ταυτοποιηθεί: σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, είναι όλοι μεταξύ 11 και 14 ετών. Απίστευτο.

Συνελήφθησαν μέσα σε έναν καταυλισμό Ρομά στο Μιλάνο. Η αστυνομία ερευνά τα σπίτια τους. Η Σεσίλια ντε Άστις παρασύρθηκε από κλεμμένο αυτοκίνητο που κινούταν με μεγάλη ταχύτητα.

Δεν πρόκειται για ατύχημα. Είναι αποτέλεσμα αλυσίδας παρανομίας, αλαζονείας και ατιμωρησίας που κρατάει χρόνια και δεν μπορεί να συνεχιστεί».