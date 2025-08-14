Γερμανία: Διαμάχη για τα... λουκάνικα - Διαφωνία κρατιδίων για την εφεύρεση του Bratwurst

Διαμάχη έχει ξεσπάει μεταξύ δύο γερμανικών κρατιδίων, της Βαυαρίας και της Θουριγγίας, σχετικά με το ποια μπορεί να υπερηφανεύεται για την εφεύρεση του πασίγνωστου λουκάνικου Bratwurst.

Μέχρι τώρα, η ταβέρνα «Wurstkuchl» στη Βαυαρία ισχυριζόταν ότι είναι «το παλαιότερο κατάστημα Bratwurst στον κόσμο».

Η Die Wurstkuchl βρίσκεται στην Πέτρινη Γέφυρα του Ρέγκενσμπουργκ, στον ποταμό Δούναβη. Η παλαιότερη τεκμηριωμένη αναφορά σε μάγειρα ή πάγκο με φαγητό στην Πέτρινη Γέφυρα χρονολογείται από το 1378.

Ωστόσο, ιστορικοί στην Ερφούρτη, πρωτεύουσα της Θουριγγίας, ανακάλυψαν ένα έγγραφο του 1269 που αναφέρει άτομα που νοίκιαζαν ένα κτίριο με πάγκο ψησίματος κρέατος (Brathütte) και ταψί ψησίματος (Bräter) - περισσότερα από 100 χρόνια νωρίτερα από αυτόν στο Ρέγκενσμπουργκ.

Οι ιστορικοί αναζητούν τώρα το σημείο στην Ερφούρτη όπου βρισκόταν κάποτε το περίπτερο με τα λουκάνικα. Κανένα εστιατόριο εκεί δεν έχει διεκδικήσει τον τίτλο του παλαιότερου περιπτέρου με Bratwurst.

Προηγουμένως, στη Θουριγγία, η παλαιότερη γραπτή αναφορά στο Bratwurst χρονολογείται από το 1404. Περιγράφει πώς «1 γρόσεν για κελύφη bratwurst» ξοδεύτηκε στην πόλη Arnstadt.

Εν τω μεταξύ, στο Ρέγκενσμπουργκ, το «Wurstkuchl» συνεχίζει να παρασκευάζει τα λουκάνικά του.

Στην ιστοσελίδα του, αναφέρεται ότι «πολλά έχουν παραμείνει τα ίδια» από τον Μεσαίωνα, με «την ανοιχτή σχάρα με κάρβουνα, τα σπιτικά λουκάνικα από καθαρό χοιρινό ζαμπόν, το λάχανο τουρσί και τη γνωστή μουστάρδα Wurstkuchl».

Σε απάντηση στην αναφορά για ένα παλαιότερο περίπτερο λουκάνικων, η ιδιοκτήτρια του Wurstkuchl, Alexandra Meier, δήλωσε στο γερμανικό τηλεοπτικό κανάλι BR24: «Για να είμαι ειλικρινής, δεν μας ενοχλεί καθόλου».

Είπε ότι είναι περήφανη που η οικογένειά της παρασκευάζει λουκάνικα και ότι οι άνθρωποι έρχονται λόγω της ποιότητας των προϊόντων. «Δεν νομίζω ότι οι άνθρωποι θα πουν: "Δεν θα πάω πια εκεί επειδή είναι μόνο το δεύτερο παλαιότερο"».

Δεν είναι η πρώτη φορά που υπάρχει διαμάχη για το Bratwurst.

Οι βαυαρικές πόλεις Ρέγκενσμπουργκ και Νυρεμβέργη διεκδικούσαν και οι δύο στο παρελθόν τον τίτλο του παλαιότερου πάγκου λουκάνικων. Τελικά, πάρθηκε απόφαση υπέρ του Ρέγκενσμπουργκ.

