Ινδία: Τουλάχιστον 56 νεκροί από τις πλημμύρες και τις κατολισθήσεις στο Κασμίρ
Τουλάχιστον 56 άνθρωποι βρήκαν τραγικό θάνατο εξαιτίας των πλημμυρών και των κατολισθήσεων που σημειώθηκαν την Πέμπτη σε ένα χωριό των Ιμαλαΐων στο ινδικό Κασμίρ, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό που μεταδίδει το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) επικαλούμενο τοπικό αξιωματούχο.

Πρόκειται για τη δεύτερη τραγωδία που προκαλείται αυτόν τον μήνα στην Ινδία εξαιτίας καταρρακτωδών βροχοπτώσεων.

«Τα νέα είναι τραγικά», δήλωσε ο επικεφαλής της τοπικής κυβέρνησης Ομάρ Αμπντουλάχ, αναφερόμενος στον απολογισμό της καταιγίδας που έπληξε την περιοχή Κίστβαρ.

Πλήθος κόσμου συγκεντρώθηκε έξω από το νοσοκομείο της περιοχής, το οποίο κατακλύστηκε από τραυματίες που μεταφέρονταν με φορεία.

«Πενήντα έξι πτώματα έχουν ανασυρθεί», δήλωσε στο AFP ο Μοχάμεντ Ιρσάντ, ανώτερος αξιωματούχος της υπηρεσίας διαχείρισης καταστροφών.

Η τύχη περίπου 80 ανθρώπων εξακολουθεί να αγνοείται, ενώ σχεδόν 300 κάτοικοι έχουν διασωθεί, συμπεριλαμβανομένων «50 σοβαρά τραυματισμένων» οι οποίοι διακομίστηκαν στο νοσοκομείο.

Βίντεο που δημοσιοποίησε αξιωματούχος σε πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης δείχνει διασώστες να συγκεντρώνουν τους νεκρούς που ανέσυραν νωρίτερα και να τους καλύπτουν με σεντόνια κοντά στο σημείο της καταστροφής.

Οι αρχές ανέφεραν πως δεκάδες προσκυνητές παρασύρθηκαν από ορμητικό χείμαρρο λάσπης που σάρωσε το χωριό Τσάσοτι, πάνω από 200 χιλιόμετρα μακριά από την μεγαλούπολη Σριναγκάρ.

«Θα παρασχεθεί κάθε δυνατή βοήθεια στους πληγέντες», διαβεβαίωσε ο Ινδός πρωθυπουργός Ναρέντρα Μόντι.

Στις 5 Αυγούστου, πλημμύρες και κατολισθήσεις έπληξαν την κοινότητα Νταράλι στο κρατίδιο Ουταραχάντ της βόρειας Ινδίας, όπου εκτιμάται πως περισσότεροι από 70 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους – ο αριθμός αυτός δεν έχει όμως επιβεβαιωθεί επισήμως.

Φονικές πλημμύρες και κατολισθήσεις είναι συχνές κατά την περίοδο των μουσώνων στην Ινδία, από τον Ιούνιο μέχρι τον Σεπτέμβριο. Οι επιστήμονες υπογραμμίζουν ότι η κλιματική αλλαγή καθιστά αυτά τα φαινόμενα πιο συχνά, έντονα και απρόβλεπτα.

