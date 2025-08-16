Πέθανε ο Τρίσταν Ρότζερς: Υποδυόταν τον Ρόμπερτ Σκόρπιο στο «General Hospital»

Ο Τρίσταν Ρότζερς, ο ηθοποιός που για σχεδόν μισό αιώνα ταύτισε το όνομά του με τον εμβληματικό ρόλο του Ρόμπερτ Σκόρπιο στη θρυλική σαπουνόπερα General Hospital, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 79 ετών, ύστερα από σύντομη μάχη με καρκίνο του πνεύμονα. Την είδηση επιβεβαίωσε την Παρασκευή 15 Αυγούστου η μάνατζέρ του, Meryl Soodak.

«Αγάπησε τον χαρακτήρα του Σκόρπιο και τον διαμόρφωσε από το μηδέν. Ενώ προοριζόταν να εμφανιστεί μόνο για μία μέρα, κατάφερε να τον αναδείξει σε κομβικό ρόλο. Ήταν ένας γνήσια πιστός, ζεστός άνθρωπος που λάτρευε βαθιά την οικογένειά του», ανέφερε η Soodak.

Με συγκίνηση, ο εκτελεστικός παραγωγός της σειράς, Frank Valentini, δήλωσε: «Η οικογένεια του General Hospital θρηνεί την απώλειά του. Για 45 χρόνια ο Τρίσταν καθήλωνε το κοινό και το Port Charles δεν θα είναι ποτέ ξανά το ίδιο χωρίς εκείνον και τον Ρόμπερτ Σκόρπιο. Ήταν ένα σπάνιο ταλέντο που θα μας λείψει πολύ».

‘General Hospital’ star Tristan Rogers dead at 79 after cancer battle https://t.co/5hq8NvI113 pic.twitter.com/IW7gveVxKD — Page Six (@PageSix) August 15, 2025

Γεννημένος το 1946 στη Μελβούρνη της Αυστραλίας, ο Ρότζερς μετακόμισε το 1980 στις Ηνωμένες Πολιτείες, χρονιά που απέσπασε τον ρόλο που έμελλε να σημαδέψει την καριέρα του. «Δεν είχα αντιληφθεί τότε τη σημασία του General Hospital. Το έβλεπα σαν μια ακόμη δουλειά», είχε πει το 2020 στο Soap Opera Digest. «Όμως πολύ γρήγορα κατάλαβα ότι ήταν το πιο πολυσυζητημένο πρόγραμμα στη χώρα και παρασύρθηκα από τη δίνη της επιτυχίας».

Αν και ο χαρακτήρας του φάνηκε να πεθαίνει το 1992, ο Ρότζερς επέστρεψε θριαμβευτικά το 2006, όταν αποκαλύφθηκε ότι ο Σκόρπιο ήταν ζωντανός. Σε συνέντευξή του στους New York Times είχε παραδεχθεί: «Αυτός ο ρόλος θα με ακολουθεί μέχρι τον τάφο».

Η τελευταία του εμφάνιση στη σειρά πραγματοποιήθηκε μόλις τον περασμένο μήνα, όταν αποχαιρέτησε τηλεοπτικά την κόρη του στην υπόθεση, Sasha Gilmore. Την ίδια ημέρα ο εκπρόσωπός του, Anthony Turk, είχε γνωστοποιήσει τη διάγνωσή του με καρκίνο του πνεύμονα, ζητώντας διακριτικότητα και σεβασμό στην οικογένεια.

Ο Τρίσταν Ρότζερς αφήνει πίσω του τη σύζυγό του, Teresa Parkerson, τα δύο παιδιά του, Sara και Cale, καθώς και ένα εγγόνι.