Μπόρις Τζόνσον: Απολαμβάνει τις βουτιές του στις ελληνικές παραλίες

Στιγμές χαλάρωσης απολαμβάνουν ο Μπόρις και η Κάρι Τζόνσον, οι οποίοι περνούν τις διακοπές τους στην Ελλάδα, μετά τον ερχομό του τέταρτου παιδιού τους.

Ο πρώην πρωθυπουργός της Αγγλίας εθεάθη να κολυμπά στη θάλασσα, ενώ η σύζυγός του και τα παιδιά τους απολάμβαναν τον ήλιο στην Εύβοια, το δεύτερο μεγαλύτερο νησί της Ελλάδας.

Η Ελλάδα είναι ο δεύτερος προορισμός των φετινών διακοπών της οικογένειας Τζόνσον, αφού τον περασμένο μήνα ταξίδεψαν στην Ιταλία.

Ο Μπόρις και η Κάρι Τζόνσον παντρεύτηκαν το 2021 και στις 21 Μαΐου του 2025 καλωσόρισαν στην οικογένειά το νεότερο μέλος, την μικρότερη κόρη τους, με την Κάρι να περιγράφει την μικρή ως «το τελευταίο μέλος της συμμορίας» σε ανάρτησή της στο Instagram.

Ο πρώην πρωθυπουργός έχει άλλα τέσσερα παιδιά με τη δεύτερη σύζυγό του, τη δικηγόρο Μαρίνα Γουίλερ, και έχει τουλάχιστον ένα άλλο παιδί από μια εξωσυζυγική σχέση.

Η οικογένεια βρέθηκε νωρίτερα στο Τέξας, καθώς και στη Σαουδική Αραβία, όπου συνδύασαν τις διακοπές τους με τις επαγγελματικές υποχρεώσεις του Μπόρις Τζόνσον.

