Βρήκε τον σύζυγό της νεκρό δύο μέρες μετά την εξαφάνισή του - Το ατύχημα με αλυσοπρίονο

Αυτός είναι ο άνδρας που εντοπίστηκε νεκρός δύο μέρες μετά την εξαφάνισή του και τον τραυματισμό του από αλυσοπρίονο

Νεκρός εντοπίστηκε ένας πατέρας πίσω από έναν κήπο δύο μέρες μετά το ατύχημα που είχε με αλυσοπρίονο.

Ο 54χρονος Ed Parry έκανε εργασίες στον κήπο του σπιτιού της οικογένειάς του στο Seasalter, όταν τραυμάτισε τον καρπό του ενώ χρησιμοποιούσε το αλυσοπρίονο. Όλοι πίστευαν πως ο 54χρονος είχε εξαφανιστεί αλλά εκείνος είχε αφήσει την τελευταία του πνοή πίσω από τον κήπο.

Η σύζυγός του, που δεν είχε έρθει σε επικοινωνία μαζί του, σήμανε συναγερμό στις Αρχές καταθέτοντας αναφορά εξαφάνισης. Οι αστυνομικοί έκαναν έρευνες όμως τελικά ο 54χρονος εντοπίστηκε νεκρός πίσω από τον φράχτη του κήπου.

Ο 54χρονος, ο οποίος διηύθυνε μια επιτυχημένη επιχείρηση υδραυλικών εγκαταστάσεων, είχε δηλωθεί ως αγνοούμενος από τη σύζυγό του αφού επέστρεψε στο σπίτι και δεν μπορούσε να τον βρει.

Νωρίτερα εκείνη την ημέρα, είχε πάρει τον μεγαλύτερο από τους δύο γιους τους στο Άσφορντ, ενώ ο σύζυγός της πήγε τον μικρότερο γιο τους στο Καντέρμπουρι.

Οι αστυνομικοί επιβεβαίωσαν ότι δεν πρόκειται για δολοφονία αλλά ούτε και αυτοκτονία και απέδωσαν τα αίτια του θανάτου του στον τραυματισμό του. Είναι χαρακτηριστικό ότι οι Αρχές ανέφεραν: «Είχε το τηλέφωνό του και την πιστωτική του κάρτα. Είχε τη δική του επιτυχημένη επιχείρηση, χωρίς χρέη και τα οικονομικά του σε τάξη. Δεν υπήρξαν προηγούμενοι αυτοτραυματισμός ή απόπειρες αυτοκτονίας».