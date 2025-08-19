«Εκτροχιάστηκε» επιβάτης σε πτήση - Έφτασε στο σημείο να κάνει εμετό στην διπλανή οικογένεια

Ένα απίστευτο περιστατικό εκτυλίχθηκε σε πτήση, όταν μια επιβάτης αεροπλάνου έκανε εμετό πάνω σε μια οικογένεια που καθόταν κοντά της, πριν τους φτύσει κρασί και τελικά λιποθυμήσει.

Ο κυβερνήτης της πτήσης της British Airways από το Χίθροου προς το Σαν Ντιέγκο στις 12 Αυγούστου κάλεσε την αστυνομία για να ζητήσει να συναντήσουν τους επιβάτες του αεροπλάνου, όταν αυτό προσγειωθεί. Πράκτορες του FBI συνέλαβαν τη γυναίκα, η οποία περιγράφηκε ως «επιβάτης από την κόλαση», κατά την άφιξη της πτήσης.

Επιβάτες και προσωπικό της British Airways έδωσαν καταθέσεις στους αστυνομικούς, ενώ η οικογένεια που καθόταν κοντά στη συγκεκριμένη επιβάτη, βοηθά στην έρευνα.

Σύμφωνα με τη βρετανική εφημερίδα «The Sun», οι έκπληκτοι επιβάτες είδαν για πρώτη φορά τη γυναίκα να πίνει ένα μπουκάλι κρασί που είχε φέρει κρυφά στην καμπίνα της πτήσης μέσα στην χειραποσκευή της.

Η επιβάτης ισχυρίστηκε ότι απολάμβανε «μερικά ποτά» επειδή ήταν τα γενέθλιά της, αλλά σύμφωνα με άλλους επιβάτες ήταν «μεθυσμένη» όταν η πτήση έφτασε στα 30.000 πόδια. Η γυναίκα άρχισε να βρίζει ένα ζευγάρι και την κόρη τους που κάθονταν πίσω της, ενώ συνέχιζε να πίνει αλκοόλ.

Σύμφωνα με καταθέσεις μαρτύρων, η γυναίκα παραπατούσε στο διάδρομο προς την τουαλέτα και μιλούσε ακατανόητα. Ένας μάρτυρας είπε: «Ήπιε όσο περισσότερο κρασί μπορούσε, σηκώθηκε από τη θέση της και σκόπιμα έφτυσε το κρασί που είχε στο στόμα της στα πρόσωπά τους. Ήταν αηδιαστικό και άσχημο».

Η επιβάτης εθεάθη να ρίχνει νερό στην οικογένεια, να τραβά τα μαλλιά της μητέρας, να τους βγάζει φωτογραφίες ακόμη και να να κάνει εμετό πάνω τους, προκαλώντας την οργή των υπολοίπων. Σε αυτό το σημείο, το πλήρωμα του αεροπλάνου έδωσε μια «τελευταία προειδοποίηση» στην επιβάτη και μετέφερε την οικογένεια στο μπροστινό μέρος του αεροσκάφους.

Μια πηγή είπε: «Επικράτησε χάος. Η καημένη οικογένεια ήταν πολύ αναστατωμένη και θυμωμένη – και είχε κάθε δικαίωμα να είναι. Όλοι οι επιβάτες που κάθονταν κοντά (σ.σ. στην επιβάτη) ήταν αηδιασμένοι από τη συμπεριφορά της γυναίκας. Ήταν αναμφίβολα "μια επιβάτης από την κόλαση"».

Η γυναίκα ήταν μεθυσμένη από την αρχή της πτήσης και η καμπίνα μύριζε απαίσια μετά το περιστατικό, όπως ανέφεραν οι μάρτυρες. Στη συνέχεια, το προσωπικό επικοινώνησε με το πιλοτήριο σχετικά με τη συμπεριφορά της επιβάτη και εκδόθηκε εντολή να μην της δοθεί άλλο αλκοόλ.

«Λιποθύμησε» για το υπόλοιπο της πτήσης, η οποία διήρκεσε 11 ώρες και 12 λεπτά και μετέφερε 214 επιβάτες. Κατά την άφιξη του αεροσκάφους στο Σαν Ντιέγκο, η οικογένεια του θύματος αποβιβάστηκε από το αεροπλάνο, ενώ οι υπόλοιποι επιβάτες παρέμειναν στις θέσεις τους και η γυναίκα συνελήφθη.

