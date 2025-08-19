Βενετία: Η στιγμή που τουρίστρια αρπάζει 14χρονη «πορτοφολού» από την κοτσίδα

Μια οργισμένη τουρίστρια από τις ΗΠΑ άρπαξε μια έφηβη «πορτοφολού» από την κοτσίδα της, στην Βενετία, και ορκίστηκε να μην την αφήσει να ξεφύγει, μέχρι να την συλλάβει η αστυνομία.

Βίντεο που καταγράφει το περιστατικό, το οποίο έλαβε χώρα την Πέμπτη (14/8) στην περιοχή Santa Maria del Giglio της Βενετίας, δείχνει την οργισμένη Αμερικανίδα τουρίστρια να αρπάζει τα μαλλιά της 14χρονης πριν την οδηγήσει μπροστά σε ένα μεγάλο πλήθος.

Δείτε το βίντεο:

Τοπικά μέσα αναφέρουν ότι η τουρίστρια είχε δει την έφηβη να κλέβει το πορτοφόλι της, το οποίο περιείχε χρήματα και το διαβατήριό της, και να το βάζει στην τσάντα της, πριν την αρπάξει ενστικτωδώς από την κοτσίδα.

Όμως, καθώς η νεαρή κοπέλα παλεύει και φωνάζει στην οργισμένη τουρίστρια, αυτή την κρατάει σφιχτά και της λέει: «Έκλεψες το πορτοφόλι μου με το διαβατήριό μου μέσα. Δεν θα ξεφύγεις. Δεν θα σταματήσω, μικρή. Δεν θα ξεφύγεις».

Εκείνη την στιγμή, εμφανίστηκε άλλη μια κοπέλα, πιθανή συνεργός της 14χρονης, η οποία απείλησε να καλέσει την αστυνομία, με την τουρίστρια να απαντά: «Καλέστε την αστυνομία και ίσως πάρω πίσω το διαβατήριό μου».

Οι περαστικοί, τελικά, κάλεσαν την αστυνομία, αλλά όταν η ανήλικη τους είδε να πλησιάζουν, άρπαξε το κινητό της τηλέφωνο και το χρησιμοποίησε ως όπλο, χτυπώντας την τουρίστρια επανειλημμένα στο κεφάλι. Ένα από τα χτυπήματα προκάλεσε αιμορραγία στον κρόταφο της γυναίκας, με αποτέλεσμα να χρειαστεί ιατρική βοήθεια από διασώστες, όπως αναφέρει η Daily Mail.

Οι δύο κοπέλες, που ήταν και οι δύο ανήλικες, παρά την αντίσταση τους, συνελήφθησαν και μεταφέρθηκαν στο τοπικό αστυνομικό τμήμα, όπου τους απαγγέλθηκαν κατηγορίες για κλοπή, πριν αφεθούν ελεύθερες με περιοριστικούς όρους,

Σύμφωνα με πληροφορίες τοπικών μέσων, τα δύο κορίτσια εντοπίστηκαν ξανά στους δρόμους ανάμεσα σε πλήθος τουριστών μόλις δύο ημέρες αργότερα.

Η Βενετία, ως ένα από τα κορυφαία τουριστικά αξιοθέατα της Ιταλίας, αποτελεί από καιρό εστία εγκληματικής δραστηριότητας που στοχεύει ανυποψίαστους παραθεριστές. Η μάστιγα αυτή έχει οδηγήσει τους εξοργισμένους κατοίκους να σχηματίσουν τις δικές τους ενώσεις για να δημοσιοποιήσουν τις ταυτότητες όσων συλλαμβάνονται επ' αυτοφώρω και να εργαστούν ως εθελοντές πληροφοριοδότες για την αστυνομία.

Ο δήμαρχος της Βενετίας, Luigi Brugnaro, ζήτησε αλλαγές στο υπάρχον νομικό πλαίσιο, ώστε να δοθούν περισσότερες εξουσίες στην αστυνομία και τα δικαστήρια για τη δίωξη των κλεφτών. «Δεν μπορούμε να αποδεχτούμε την κανονικοποίηση των εγκλημάτων που βλάπτουν καθημερινά τη ζωή των ανθρώπων και την εικόνα της πόλης», δήλωσε ο Brugnaro την περασμένη εβδομάδα.

