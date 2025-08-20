Αυστραλία: Σκληρή απάντηση κατά Τελ Αβίβ, μετά την επίθεση Νετανιάχου στον Αυστραλό πρωθυπουργό

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός είχε κατηγορήσει τον αυστραλό ομόλογό του ότι είναι «αδύναμος πολιτικός που πρόδωσε το Ισραήλ». 

Newsbomb

Αυστραλία: Σκληρή απάντηση κατά Τελ Αβίβ, μετά την επίθεση Νετανιάχου στον Αυστραλό πρωθυπουργό

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου και ο Αυστραλός πρωθυπουργός Άντονι Αλμπανέζι. 

AP
ΚΟΣΜΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η Καμπέρα στηλίτευσε σήμερα το «ξέσπασμα» του ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου, ο οποίος κατηγόρησε τον αυστραλό ομόλογό του Άντονι Αλμπανέζι ότι είναι «αδύναμος πολιτικός που πρόδωσε το Ισραήλ».

«Η δύναμη δεν μετριέται με το πόσους ανθρώπους μπορείς να ανατινάξεις, ή πόσα παιδιά μπορείς να αφήσεις να πεινάνε», αντέτεινε ο υπουργός Εσωτερικών της Αυστραλίας Τόνι Μπερκ σε δηλώσεις του στο εθνικό τηλεοπτικό δίκτυο ABC.

Η Λωρίδα της Γάζας, που εξαρτάται απόλυτα από την ανθρωπιστική βοήθεια έπειτα από 22 μήνες πολέμου, με έναυσμα την άνευ προηγουμένου έφοδο της Χαμάς στο νότιο τμήμα της ισραηλινής επικράτειας την 7η Οκτωβρίου 2023, απειλείται με «γενικευμένο λιμό», σύμφωνα με τον ΟΗΕ.

Κίνηση της Αυστραλίας προς αναγνώριση της Παλαιστίνης

Οι σχέσεις της Αυστραλίας και του Ισραήλ βρίσκονται σε φάση θύελλας, μετά την ανακοίνωση της Αυστραλίας την περασμένη εβδομάδα πως έχει πρόθεση να αναγνωρίσει κράτος της Παλαιστίνης στον ΟΗΕ τον Σεπτέμβριο.

Τη Δευτέρα, η Αυστραλία ακύρωσε τη θεώρηση διαβατηρίου του Σίμχα Ρόθμαν, ισραηλινού βουλευτή της άκρας δεξιάς, μέλους της κυβερνητικής συμμαχίας του κ. Νετανιάχου, κρίνοντας πως σε εκδήλωση συντηρητικής οργάνωσης όπου είχε προσκληθεί σκοπός του ήταν να «σπείρει διχόνοια».

Την επομένη, το Ισραήλ ανταπέδωσε ανακαλώντας τις βίζες αυστραλών διπλωματών διαπιστευμένων στην Παλαιστινιακή Αρχή, απόφαση που επικρίθηκε έντονα από την αυστραλιανή πλευρά.

Μερικές ώρες μετά, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου κατηγόρησε, προσωπικά και ονομαστικά, τον αυστραλό ομόλογό του Άντονι Αλμπανέζι ότι είναι «αδύναμος» πολιτικός, ο οποίος «πρόδωσε το Ισραήλ» και «εγκατέλειψε τους εβραίους της Αυστραλίας».

Ο Τόνι Μπερκ έκανε λόγο σήμερα για «ξέσπασμα» του ισραηλινού πρωθυπουργού Νετανιάχου.

Στην πόλη της Μελβούρνης (νοτιοανατολικά) ζούσε μια περίοδο το υψηλότερο ποσοστό επιζησάντων του Ολοκαυτώματος κατ’ αναλογία προς τον πληθυσμό εκτός του Ισραήλ.

Οι εβραϊκές συνοικίες της Μελβούρνης, όπως κι αυτές του Σίδνεϊ, βρέθηκαν αντιμέτωπες τους τελευταίους μήνες με βανδαλισμούς συναγωγών, που εξώθησαν την κυβέρνηση να συστήσει ειδικό κλιμάκιο καταπολέμησης του αντισημιτισμού.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
09:13ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Ο Λευκός Οίκος απέκτησε επίσημο λογαριασμό στο TikTok - Δεκάδες χιλιάδες ακόλουθοι εντός λίγων ωρών

09:11TRAVEL

Χάλκη: Απέραντα ήρεμη, αξέχαστα γαλάζια και ιδανική για ρομαντικό περίπατο

08:59ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Ρωσική επίθεση σε ενεργειακές και λιμενικές εγκαταστάσεις - Μεγάλη πυρκαγιά σε αποθήκες καυσίμων και ζημιές σε υποδομές

08:48ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

10+1 επιδόματα για τους συνταξιούχους τον Νοέμβριο - Ποιοι οι δικαιούχοι των 250 ευρώ

08:46ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Στο στόχαστρο του Τραμπ ξανά ο πρόεδρος της Fed - «Πλήττει πολύ άσχημα» τον κλάδο των ακινήτων

08:38ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: Ομάδα νεαρών έσπαγε αυτοκίνητα για... πλάκα - «Άγρια» νύχτα στην περιοχή της Νέας Σμύρνης

08:29ΚΟΣΜΟΣ

Ο «Μεγάλος Αδελφός» στην Τουρκία «φακελώνει» πολίτες: Αποκαλυπτικό έγγραφο - Στο μικροσκόπιο ταξίδια, εφαρμογές κινητών, λίστες επιβατών

08:24LIFESTYLE

Tamara Braxton: «Παραλίγο να πεθάνω» - Τι αποκάλυψε η τραγουδίστρια για το σοβαρό ατύχημα που είχε

08:22ΚΟΣΜΟΣ

Κύπρος: Τρομακτική η νύχτα στον Ύψωνα μετά τη φωτιά σε εργοστάσιο χαρτικών - Κλειστοί οι δρόμοι

08:15ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Η Porsche 911 της Rezvani έχει ρετρό αισθητική και 750 ίππους

08:15ΚΟΣΜΟΣ

Αυστραλία: Σκληρή απάντηση κατά Τελ Αβίβ, μετά την επίθεση Νετανιάχου στον Αυστραλό πρωθυπουργό

08:13ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Απόφαση σταθμός: Φρένο για τις απολύσεις εργαζομένων 65-74 ετών στα προγράμματα ΔΥΠΑ

08:11ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Χάος σε συναυλία - Γυναίκα έχυσε κατά λάθος το ποτό της σε θεατή και εκείνος την ξυλοκόπησε άγρια

07:55ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Ανακαλύφθηκε νέα σελήνη να περιστρέφεται γύρω από τον παγωμένο γίγαντα Ουρανό

07:45ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Leapmotor: Ρεκόρ πωλήσεων τον Ιούλιο

07:41ΕΛΛΑΔΑ

Η έρευνα φυσικού από την Κρήτη στη λίστα με τις κορυφαίες επιστημονικές ανακαλύψεις του 2025

07:37ΚΟΣΜΟΣ

Σπουδαία ανακάλυψη: Το σπίτι του Κικέρωνα αναδύεται από τη θάλασσα

07:30ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Επιστροφή Τσίπρα: Οι εκπλήξεις στη ΔΕΘ και οι επόμενες παρεμβάσεις

07:25ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΑΣΕΠ 7Κ/2024: Τα προσωρινά αποτελέσματα για 1.113 θέσεις σε φορείς του Δημοσίου

07:15ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Πρώτη ματιά στο νέο VW T-Roc πριν την επίσημη παρουσίαση

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
06:15ΚΟΣΜΟΣ

Η αποκρυπτογράφηση ενός χάρτη: Γιατί ο Τραμπ ήθελε να τον δει όλος ο πλανήτης και ο... Ζελένσκι;

06:30ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Χαλάνδρι: Τα τελευταία λόγια της 47χρονης πριν ξεψυχήσει - Τα σκοτεινά σημεία της δολοφονίας της

09:09WHAT THE FACT

Αν το δεις σε ΑΤΜ, φύγε: Ειδικοί προειδοποιούν για κόλπο που κλέβει χρήματα χωρίς να το καταλάβεις

06:58ΚΟΣΜΟΣ

Μυστήριο στο Άμπου Ντάμπι: Ανακάλυψη ξαναγράφει την ιστορία του Χριστιανισμού

08:48ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

10+1 επιδόματα για τους συνταξιούχους τον Νοέμβριο - Ποιοι οι δικαιούχοι των 250 ευρώ

06:22ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: Οι συνθήκες νοσηλείας και οι επόμενες νομικές κινήσεις - Πότε θα τον ξαναδούμε στην πίστα, η επιθυμία του

07:30ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Επιστροφή Τσίπρα: Οι εκπλήξεις στη ΔΕΘ και οι επόμενες παρεμβάσεις

06:40ΕΛΛΑΔΑ

Εγνατία Οδός: Φώναζαν «σώστε μας» – Σοκαριστικές μαρτυρίες για την τραγωδία με τους τρεις νεκρούς

06:20ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: 40άρια βλέπει ο Αρναούτογλου - Πού και πότε θα «χτυπήσουν» - «Μπουρίνια τέλος»

08:24LIFESTYLE

Tamara Braxton: «Παραλίγο να πεθάνω» - Τι αποκάλυψε η τραγουδίστρια για το σοβαρό ατύχημα που είχε

06:25ΚΟΣΜΟΣ

Ποια είναι τα drones των 500 δολαρίων από την Ουκρανία που θέλει να αγοράσει ο Τραμπ

08:29ΚΟΣΜΟΣ

Ο «Μεγάλος Αδελφός» στην Τουρκία «φακελώνει» πολίτες: Αποκαλυπτικό έγγραφο - Στο μικροσκόπιο ταξίδια, εφαρμογές κινητών, λίστες επιβατών

07:07ΕΛΛΑΔΑ

Η ξεχασμένη προφητεία του 160ου αιώνα για την Ανάκτηση της Πόλης - Τι αναφέρει επιστημονικό περιοδικό

07:41ΕΛΛΑΔΑ

Η έρευνα φυσικού από την Κρήτη στη λίστα με τις κορυφαίες επιστημονικές ανακαλύψεις του 2025

20:33ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις: Τι αλλάζει στα όρια ηλικίας από το 2027 - Οι μεγάλοι χαμένοι

13:48ΚΟΣΜΟΣ

String, string, πού είναι τα string σας; Γιατί πλέον οι γυναίκες θέλουν τα μαγιό τους μικροσκοπικά

07:11ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Δυσοίωνη «Μαύρη Σελήνη» θα εμφανιστεί στον ουρανό της Γης σε λίγες μέρες

21:25LIFESTYLE

Ο Αργύρης Πανταζάρας φωτογράφισε γυμνή τη Σίσσυ Τουμάση

08:11ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Χάος σε συναυλία - Γυναίκα έχυσε κατά λάθος το ποτό της σε θεατή και εκείνος την ξυλοκόπησε άγρια

08:13ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Απόφαση σταθμός: Φρένο για τις απολύσεις εργαζομένων 65-74 ετών στα προγράμματα ΔΥΠΑ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ