Μαλαισία: Επαρχία απειλεί με φυλάκιση όσους δεν προσέρχονται στην προσευχή της Παρασκευής

Σύμφωνα με τον νέο νόμο, οι παραβάτες θα μπορούν να φυλακιστούν για έως και δύο χρόνια

Μαλαισία: Επαρχία απειλεί με φυλάκιση όσους δεν προσέρχονται στην προσευχή της Παρασκευής

Το τέμενος Masjid Kristal στην πρωτεύουσα της επαρχίας Terengganu. 

Η επαρχία Terengganu της Μαλαισίας απειλεί ότι θα φυλακίζει άνδρες που δεν παρευρίσκονται στην προσευχή της Παρασκευής χωρίς βάσιμο λόγο για έως και δύο χρόνια.

Σύμφωνα με το νόμο της Σαρία στην μαλαισιανή επαρχία, οι παραβάτες για πρώτη φορά θα μπορούν να φυλακιστούν για έως και δύο χρόνια και να επιβληθούν πρόστιμα 3.000 ρινγκίτ (609 ευρώ), ή και τα δύο, σύμφωνα με τους νέους κανόνες που τέθηκαν σε ισχύ αυτή την εβδομάδα.

Οι νέοι κανόνες ανακοινώθηκαν τη Δευτέρα από το κυβερνών Ισλαμικό Κόμμα της Μαλαισίας (PAS).

Προηγουμένως, όσοι απουσίαζαν από τρεις συνεχόμενες προσευχές αντιμετώπιζαν ποινή φυλάκισης έως έξι μηνών ή πρόστιμο έως 1.000 ρινγκίτ (203 ευρώ).

Οι πιστοί θα υπενθυμίζονται τους κανόνες μέσω πινακίδων στα τζαμιά, ενώ η επιβολή τους θα βασίζεται σε αναφορές από τους πολίτες αλλά και θρησκευτικές περιπολίες σε κοινές επιχειρήσεις με το Τμήμα Ισλαμικών Υποθέσεων του Terengganu.

Αντιδράσεις για το σκληρό μέτρο

Οι επικριτές έχουν χαρακτηρίσει τα μέτρα «σοκαριστικά».

«Νόμοι όπως αυτός δίνουν κακή φήμη στον Ισλαμισμό», δήλωσε ο Phil Robertson, διευθυντής της Asia Human Rights and Labour Advocates (AHRLA).

«Η ελευθερία της θρησκείας και των πεποιθήσεων σημαίνει επίσης ελευθερία να μην πιστεύεις ή να μην συμμετέχεις, οπότε οι αρχές του Terengganu καταπατούν κατάφωρα τα ανθρώπινα δικαιώματα με αυτόν τον δρακόντειο νόμο», είπε, προσθέτοντας ότι ο πρωθυπουργός Anwar Ibrahim πρέπει να ανακαλέσει.

Ο Μοχάμεντ Χαλίλ Αμπντούλ Χαντί, μέλος της νομοθετικής συνέλευσης της πολιτείας Τερενγκάνου, δήλωσε στην τοπική εφημερίδα Berita Harian ότι οι ποινές θα επιβάλλονται μόνο ως έσχατη λύση.

«Αυτή η υπενθύμιση είναι σημαντική, διότι η προσευχή της Παρασκευής δεν είναι μόνο ένα θρησκευτικό σύμβολο, αλλά και μια έκφραση υπακοής μεταξύ των μουσουλμάνων», είπε.

Η κυβέρνηση της πολιτείας Terengganu δεν απάντησε άμεσα στο αίτημα του Guardian για σχόλιο.

Μακρύ το ιστορικό των θρησκευτικών νόμων στη χώρα

Ο νόμος θεσπίστηκε για πρώτη φορά το 2001 και τροποποιήθηκε το 2016 ώστε να περιλαμβάνει βαρύτερες ποινές για αδικήματα όπως η μη τήρηση του Ραμαζανιού και η παρενόχληση γυναικών σε δημόσιους χώρους.

Η Μαλαισία, η οποία είναι στην πλειοψηφία μουσουλμανική χώρα, έχει ένα διττό νομικό σύστημα, στο οποίο ο ισλαμισμός είναι η επίσημη θρησκεία, αλλά λειτουργεί παράλληλα με το αστικό δίκαιο. Τα δικαστήρια της Σαρία έχουν αρμοδιότητα σε προσωπικά και οικογενειακά θέματα για τους μουσουλμάνους, οι οποίοι αποτελούν περίπου τα δύο τρίτα του πληθυσμού της χώρας, που ανέρχεται σε 34 εκατομμύρια.

Οι πρόσφατες εξελίξεις στο Terengganu υπογραμμίζουν τη συνεχιζόμενη διαμάχη μεταξύ της κυριαρχίας της θρησκείας και των αστικών ελευθεριών.

Το Ισλαμικό Κόμμα της Μαλαισίας (PAS), που κυβερνά το Terengganu, έχει επιδιώξει να ενισχύσει την επιβολή των θρησκευτικών κανόνων σε τέσσερες από τις 13 επαρχίες της χώρας που διοικεί.

Το κόμμα κατέχει και τις 32 έδρες στη νομοθετική συνέλευση του Terengganu, χωρίς να υπάρχει αντιπολίτευση.

Το 2021, η γειτονική πολιτεία Kelantan προσπάθησε να επεκτείνει το ποινικό δίκαιο της Σαρία ώστε να περιλαμβάνει αδικήματα όπως ο σοδομισμός, η αιμομιξία, ο τζόγος, η σεξουαλική παρενόχληση και η βεβήλωση χώρων λατρείας.

Το ομοσπονδιακό δικαστήριο της Μαλαισίας ακύρωσε τους νόμους το 2024, κρίνοντάς τους αντισυνταγματικούς, σε μια απόφαση που προκάλεσε μαζικές διαμαρτυρίες από τους υποστηρικτές του PAS.

*Πηγή: The Guardian

