Συναγερμός στην Ισπανία: Έκλεισαν παραλίες λόγω «μπλε δράκων» - Τι είναι τα θανατηφόρα πλάσματα

Το θαλάσσιο πλάσμα με το επιστημονικό όνομα Glaucus Atlanticus είναι εξαιρετικά δηλητηριώδες

Οι «μπλε δράκοι» είναι εξαιρετικά δηλητηριώδεις. 

Καθολική απαγόρευση εισόδου στη θάλασσα επέβαλαν οι τοπικές αρχές σε 11 χιλιόμετρα της ισπανικής ακτής Costa Blanca, λόγω της παρουσίας σπάνιων θαλάσσιων πλασμάτων που είναι ενδεχομένως θανατηφόρα.

Προειδοποιητικές σημαίες υψώθηκαν στις παραλίες του δήμου Guardamar del Segura, βόρεια της Torrevieja, μετά την εμφάνιση «μπλε δράκων», που έχουν χαρακτηριστεί ως «οι πιο όμορφοι δολοφόνοι του ωκεανού».

Το εκθαμβωτικό πλάσμα, επίσης γνωστό ως Glaucus atlanticus, τρέφεται με τη θανατηφόρα πορτογαλική καραβέλα (Physalia physalis) και άλλα δηλητηριώδη ζώα της θάλασσσας.

800px-portugueseman-o-warphysaliaphysalis.jpg

Η πορτογαλική καραβέλα (Physalia physalis).

Οι μπλε δράκοι της θάλασσας απορροφούν το κεντρί που καταναλώνουν και το αποθηκεύουν σε συμπυκνωμένες δόσεις, δίνοντάς τους ένα πολύ πιο ισχυρό δηλητήριο από το θήραμά τους.

Τα τυπικά συμπτώματα του τσιμπήματος του μπλε δράκου περιλαμβάνουν ναυτία, πόνο, έμετο και οξεία αλλεργική δερματίτιδα εξ επαφής.

μπλε δρακοι ισπανια

11 χιλιόμετρα ακτογραμμής έκλεισαν λόγω της παρουσίας μπλε δράκων.

Ο δήμαρχος του Guardamar del Segura, Jose Luis Saez, επιβεβαιώνοντας χθες την απαγόρευση της πρόσβασης στη θάλασσα, η οποία θα παραμείνει σε ισχύ μέχρι νεωτέρας, δήλωσε στον επίσημο λογαριασμό του στο X: «Κόκκινη σημαία στις παραλίες του Guardamar.

Απαγορεύεται η κολύμβηση μετά την εμφάνιση στην παραλία Vivers δύο δειγμάτων Glaucus atlanticus, γνωστών ως Μπλε Δράκοι».

Πρόσθεσε: «Υπενθυμίζουμε στους πολίτες ότι, παρά το έντονο και εντυπωσιακό χρώμα του και το μικρό του μέγεθος (3,8 εκατοστά), πρέπει να αποφεύγουν αυτό το ζώο λόγω του τσιμπήματός του.

μπλε δρακοι ισπανια

Ο δήμαρχος κάλεσε τους πολίτες να αποφύγουν την παραλία εξαιτίας των δηλητηριωδών πλασμάτων.

Jose Luis Saez μέσω Facebook

«Ο δήμος Guardamar del Segura έχει ξεκινήσει μια προληπτική επιχείρηση για τον εντοπισμό πιθανών δειγμάτων που μεταφέρονται από τα ωκεάνια ρεύματα. Οι υπάλληλοι του δήμου παρακολουθούν στενά την εξέλιξη της κατάστασης και θα ενημερώσουν τους πολίτες για τα διάφορα μέτρα που πρέπει να ληφθούν.

Αν δείτε ένα από αυτά τα πλάσματα, μην το αγγίξετε, ακόμη και με γάντια, ειδοποιήστε τους ναυαγοσώστες και τις άλλες αρχές.

Εάν σας τσιμπήσει, πλύνετε την πληγείσα περιοχή με θαλασσινό νερό και μεταβείτε στο πλησιέστερο σημείο πρώτων βοηθειών ή κέντρο υγείας.

Αυτά τα πλάσματα είναι δηλητηριώδη και τα τσιμπήματά τους μπορούν να προκαλέσουν ναυτία, πόνο και εμετό.

Προς το παρόν και μέχρι νεωτέρας, απαγορεύεται η κολύμβηση στη θάλασσα», ανέφερε στην ανάρτησή του ο δήμαρχος.

μπλε δρακοι ισπανια

Οι τοπικές αρχές διεξάγουν προληπτική επιχείρηση εντοπισμού και άλλων μπλε δράκων που μεταφέρθηκαν από τα ρεύματα.

Jose Luis Saez μέσω Facebook

Σύμφωνα με τα τοπικά ΜΜΕ, ναυαγοσώστες με μεγάφωνα υπενθυμίζουν στους τουρίστες και τους ντόπιους την απαγόρευση, αν και οι λάτρεις του ήλιου θα μπορούν να πηγαίνουν στις παραλίες ακόμα και αν δεν κάνουν μπάνιο στη θάλασσα.

