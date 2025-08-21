«Το μόνο που θα φάμε είναι... εσένα»: Ο δολοφόνος των φοιτητών του Άινταχο ζήτησε αλλαγή κελιού
Ο λόγος που ο δολοφόνος των φοιτητών του Άινταχο, Μπράιαν Κόχμπεργκερ, ζήτησε αλλαγή κελιού στη φυλακή στην οποία κρατείται.
00.00/
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Ο Μπράιαν Κόχμπεργκερ, ο 30χρονος που καταδικάστηκε τέσσερις φορές σε ισόβια κάθειρξη για τη δολοφονία τεσσάρων φοιτητών στο Άινταχο, αντιμετωπίζει πλέον και σοβαρά προβλήματα μέσα στη φυλακή.
Λίγες εβδομάδες μετά την έναρξη της ποινής του στο Ίδρυμα Μέγιστης Ασφάλειας της Κούνα, έχει υποβάλει επανειλημμένα αιτήματα για αλλαγή κελιού, καταγγέλλοντας πως υφίσταται λεκτική παρενόχληση και απειλές από συγκρατούμενούς του.
Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
17:14 ∙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Επτά χρόνια από την τυπική έξοδο της Ελλάδας από τα μνημόνια
16:35 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Άντερλεχτ – ΑΕΚ: Προσαγωγές οπαδών της Ένωσης στις Βρυξέλλες
15:09 ∙ WHAT THE FACT