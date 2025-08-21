Στο ψυχιατρείο ο γνωστός ράπερ Lil Nas X - Κυκλοφορούσε γυμνός στους δρόμους

Ο πασίγνωστος ράπερ Lil Nas X που έγινε ευρέως γνωστός από την επιτυχία «Old Town Road», οδηγήθηκε στο ψυχιατρείο καθώς κυκλοφορούσε γυμνός στους δρόμους του Λος Άντζελες.

Ο Lil Nas X φορούσε μόνο ένα λευκό εσώρουχο και καουμπόικες μπότες την ώρα που τριγυρνούσε στη μέση κεντρικών δρόμων του Λος Άντζελες.

Σύμφωνα με το TMZ Hip Hop, διερχόμενοι κατέγραψαν σε βίντεο τον διάσημο ράπερ σχεδόν γυμνό να κινείται χωρίς προσανατολισμό στη Ventura Blvd στις 4 το πρωί. Σε κάποιο σημείο μάλιστα φόρεσε στο κεφάλι του έναν πορτοκαλί κώνο σήμανσης, ενώ έλεγε ακατάληπτα λόγια περί… ενός πάρτι.

Κάτοικοι της περιοχής του Studio City θεώρησαν το σκηνικό τόσο ανησυχητικό που ειδοποίησαν την αστυνομία, με αρκετούς μάλιστα να θεωρούν πως είχε λάβει υπερβολική δόση από κάποια ναρκωτική ουσία.

Όταν οι αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο, βρήκαν τον Lil Nas X να εξακολουθεί να περπατά στη μέση του δρόμου. Όταν εκείνος κινήθηκε απειλητικά προς το μέρος τους, τον ακινητοποίησαν, του πέρασαν χειροπέδες και κάλεσαν ασθενοφόρο, το οποίο τον μετέφερε στο νοσοκομείο.

Αστυνομικές πηγές αναφέρουν ότι ο Lil Nas X ενδέχεται να αντιμετωπίσει κατηγορίες, ωστόσο προς το παρόν παραμένει υπό νοσηλεία στο ψυχιατρείο.

Το TMZ επικοινώνησε με τους εκπροσώπους του καλλιτέχνη, αλλά μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει καμία απάντηση.