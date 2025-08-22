Προ των πυλών η ισραηλινή επίθεση στην πόλη της Γάζας – Τι θα γίνει με τους ομήρους

Το κυβερνητικό συμβούλιο ασφαλείας του Ισραήλ έχει εγκρίνει ήδη από τον Αύγουστο σχέδιο για την κατάληψη της πόλης της Γάζας

Ισραηλινά άρματα μάχης σε περιοχή κοντά στα σύνορα του Ισραήλ με τη Λωρίδα της Γάζας, τη Δευτέρα 18 Αυγούστου 2025. (AP Photo/Maya Levin)

AP
Η πόλη της Γάζας βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο των ισραηλινών στρατιωτικών επιχειρήσεων, με το επιτελείο να ετοιμάζει μεγάλης κλίμακας εισβολή. Σύμφωνα με στρατιωτικές πηγές, πέντε μεραρχίες έχουν ήδη λάβει εντολές να αναπτυχθούν περιμετρικά της πόλης, ενώ ο υπουργός Άμυνας Ισραέλ Κατς ενέκρινε το σχέδιο κατάληψης. Στρατεύματα και τεθωρακισμένα συγκεντρώνονται στα σύνορα, με τον στρατό να προειδοποιεί νοσοκομεία και ιατρικό προσωπικό για άμεση απομάκρυνση από τη Γάζα.

Η στρατιωτική δραστηριότητα εντάθηκε, με σφοδρούς βομβαρδισμούς να πλήττουν τις συνοικίες Τζαμπάλια, Νάζλα, Σάμπρα και Ζαϊτούν. Την ίδια στιγμή, ο ισραηλινός στρατός κάλεσε 60.000 εφέδρους να παρουσιαστούν, ώστε να καλυφθούν τα κενά ενόψει της επικείμενης επιχείρησης.

Το κυβερνητικό συμβούλιο ασφαλείας του Ισραήλ έχει εγκρίνει ήδη σχέδιο για την κατάληψη της πόλης της Γάζας και καταυλισμών προσφύγων στο κεντρικό τμήμα του θύλακα. Στόχος είναι ο πλήρης έλεγχος της περιοχής, με τον ισραηλινό στρατό να διατείνεται ότι σήμερα κατέχει περίπου το 75% της Λωρίδας.

Το «παράθυρο» Νετανιάχου για εκεχειρία και ομήρους

Παρά την πολεμική ετοιμότητα, ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου άφησε χθες ένα «παράθυρο» διαπραγμάτευσης. Δήλωσε ότι έδωσε εντολή να ξεκινήσουν αμέσως συνομιλίες για την απελευθέρωση «όλων» των ομήρων στη Γάζα και τον τερματισμό του πολέμου με όρους αποδεκτούς από το Ισραήλ.

Η δήλωση ήρθε σε απάντηση της τελευταίας πρότασης των μεσολαβητών –Κατάρ, Αίγυπτος και ΗΠΑ– που προβλέπει κατάπαυση του πυρός 60 ημερών, απελευθέρωση ομήρων σε δύο φάσεις και επιστροφή σορών με αντάλλαγμα αποφυλάκιση Παλαιστινίων κρατουμένων και διεύρυνση της ανθρωπιστικής βοήθειας.

Η Χαμάς έχει ανακοινώσει ότι αποδέχεται τη συμφωνία, η οποία θα μπορούσε να οδηγήσει σε σταδιακή απελευθέρωση 49 ομήρων. Σύμφωνα με το Ισραήλ, οι 27 εξ αυτών έχουν ήδη κηρυχθεί νεκροί. Συγγενείς των αιχμαλώτων πιέζουν την κυβέρνηση να αποδεχθεί την πρόταση, προειδοποιώντας ότι διαφορετικά οι ζωντανοί όμηροι κινδυνεύουν να χαθούν.

Ανθρωπιστική κρίση σε πλήρη εξέλιξη

Η Λωρίδα της Γάζας, μετά από 22 μήνες πολέμου, βρίσκεται αντιμέτωπη με πρωτοφανή ανθρωπιστική καταστροφή. Ο ΟΗΕ κάνει λόγο για κίνδυνο «γενικευμένου λιμού», ενώ οι νεκροί Παλαιστίνιοι έχουν ξεπεράσει τους 62.000, οι περισσότεροι άμαχοι. Μόνο χθες, σύμφωνα με την πολιτική προστασία της Γάζας, σκοτώθηκαν τουλάχιστον 48 άτομα από ισραηλινά πυρά και βομβαρδισμούς, με το υπουργείο Υγείας να ανεβάζει τον αριθμό σε πάνω από 70.

Η επιμονή του Ισραήλ να προχωρήσει σε πλήρη στρατιωτικό έλεγχο της πόλης της Γάζας έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τις διεθνείς εκκλήσεις για άμεση εκεχειρία. Το ερώτημα παραμένει αν το «παράθυρο» Νετανιάχου για διαπραγματεύσεις θα οδηγήσει σε πραγματική παύση πυρός ή αν η χερσαία επιχείρηση είναι πια αναπόφευκτη.

