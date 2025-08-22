Jean Pormanove: Αυτή είναι η αιτία θανάτου του Γάλλου streamer – Τι αποκαλύπτει η ιατροδικαστική
Ο Jean Pormanove μετρούσε πάνω από 500.000 ακόλουθους στα κοινωνικά δίκτυα και ήταν γνωστός για τα παιχνίδια και τις ακραίες προκλήσεις στις ζωντανές μεταδόσεις του
Οι Αρχές αποκλείουν εγκληματική ενέργεια στον θάνατο του Γάλλου streamer, Jean Pormanove, κατά τη διάρκεια ζωντανής μετάδοσης στο Kick.
Η αυτοψία που διενεργήθηκε στη σορό του influencer –το πραγματικό όνομα του οποίου ήταν Raphaël Graven– αποκάλυψε ότι ο θάνατος «δεν επήλθε από τραύμα και δεν συνδέεται με την παρέμβαση τρίτου», σύμφωνα με την εισαγγελία της Νίκαιας.
Οι εισαγγελείς προσέθεσαν ότι ο Graven είχε προηγουμένως αντιμετωπίσει καρδιακά προβλήματα και υποβαλλόταν σε θεραπεία για τον θυρεοειδή αδένα.
Σύμφωνα με τον εισαγγελέα της Νίκαιας, Νταμιέν Μαρτινέλι, η νεκροψία δεν έδειξε «εσωτερικά ή εξωτερικά τραύματα» ούτε εγκαύματα, παρά μόνο μερικές εκχυμώσεις και παλαιότερες ουλές.
Ο 46χρονος streamer, που είχε συγκεντρώσει εκατοντάδες χιλιάδες ακολούθους στην αυστραλιανή πλατφόρμα Kick, ήταν γνωστός για τις ζωντανές εκπομπές του όπου δεχόταν κακοποιητική μεταχείριση από άλλους συμμετέχοντες.
Τη Δευτέρα (18/08) βρέθηκε νεκρός στο χωριό Contes, κοντά στη Νίκαια, με βίντεο να τον δείχνει σκεπασμένο με σεντόνι ενώ ένας άνδρας πετούσε πάνω του ένα πλαστικό μπουκάλι.
Η έρευνα για τον θάνατο του Jean Pormanove διεξάγεται παράλληλα με άλλη που ξεκίνησε τον Δεκέμβριο από τις γαλλικές Αρχές σχετικά με τις ενέργειες των streamers, η οποία άρχισε από έκθεση του ερευνητικού ιστότοπου Mediapart, ποθ ισχυριζόταν ότι η Kick είχε επιτρέψει στους δημιουργούς περιεχομένου να μεταδίδουν για μήνες βίαιες πράξεις στην πλατφόρμα τους.
Τον Ιανουάριο, στο πλαίσιο της έρευνας, η γαλλική αστυνομία συνέλαβε δύο streamers που είχαν συμμετάσχει σε ζωντανές μεταδόσεις με τον Graven, αν και αφέθηκαν ελεύθεροι.