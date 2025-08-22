Jean Pormanove: Αυτή είναι η αιτία θανάτου του Γάλλου streamer – Τι αποκαλύπτει η ιατροδικαστική

Οι Αρχές αποκλείουν εγκληματική ενέργεια στον θάνατο του Γάλλου streamer, Jean Pormanove, κατά τη διάρκεια ζωντανής μετάδοσης στο Kick.

Η αυτοψία που διενεργήθηκε στη σορό του influencer –το πραγματικό όνομα του οποίου ήταν Raphaël Graven– αποκάλυψε ότι ο θάνατος «δεν επήλθε από τραύμα και δεν συνδέεται με την παρέμβαση τρίτου», σύμφωνα με την εισαγγελία της Νίκαιας.

Οι εισαγγελείς προσέθεσαν ότι ο Graven είχε προηγουμένως αντιμετωπίσει καρδιακά προβλήματα και υποβαλλόταν σε θεραπεία για τον θυρεοειδή αδένα.

Σύμφωνα με τον εισαγγελέα της Νίκαιας, Νταμιέν Μαρτινέλι, η νεκροψία δεν έδειξε «εσωτερικά ή εξωτερικά τραύματα» ούτε εγκαύματα, παρά μόνο μερικές εκχυμώσεις και παλαιότερες ουλές.

Ο 46χρονος streamer, που είχε συγκεντρώσει εκατοντάδες χιλιάδες ακολούθους στην αυστραλιανή πλατφόρμα Kick, ήταν γνωστός για τις ζωντανές εκπομπές του όπου δεχόταν κακοποιητική μεταχείριση από άλλους συμμετέχοντες.

Τη Δευτέρα (18/08) βρέθηκε νεκρός στο χωριό Contes, κοντά στη Νίκαια, με βίντεο να τον δείχνει σκεπασμένο με σεντόνι ενώ ένας άνδρας πετούσε πάνω του ένα πλαστικό μπουκάλι.

Η έρευνα για τον θάνατο του Jean Pormanove διεξάγεται παράλληλα με άλλη που ξεκίνησε τον Δεκέμβριο από τις γαλλικές Αρχές σχετικά με τις ενέργειες των streamers, η οποία άρχισε από έκθεση του ερευνητικού ιστότοπου Mediapart, ποθ ισχυριζόταν ότι η Kick είχε επιτρέψει στους δημιουργούς περιεχομένου να μεταδίδουν για μήνες βίαιες πράξεις στην πλατφόρμα τους.

Τον Ιανουάριο, στο πλαίσιο της έρευνας, η γαλλική αστυνομία συνέλαβε δύο streamers που είχαν συμμετάσχει σε ζωντανές μεταδόσεις με τον Graven, αν και αφέθηκαν ελεύθεροι.