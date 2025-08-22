Η Κασσάνδρα της Wall Street: Προέβλεψε την κρίση του 2008 - Τι βλέπει για το μέλλον

Πριν από σχεδόν δύο δεκαετίες, η χρηματοοικονομική αναλύτρια Μέρεντιθ Γουίτνεϊ προέβλεψε την παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση του 2008, μία από τις σοβαρότερες οικονομικές κρίσεις των τελευταίων δεκαετιών με επίκεντρο τις ΗΠΑ.

Η κατάρρευση της Lehman Brothers προκάλεσε σοκ στις αγορές, ενώ ακολούθησαν διασώσεις τραπεζικών κολοσσών όπως η AIG και η Bear Stearns. Οι χρηματιστηριακές αξίες κατέρρευσαν, εκατομμύρια θέσεις εργασίας χάθηκαν και χώρες όπως η Ελλάδα οδηγήθηκαν σε ύφεση και μνημόνια.

Νέα ανησυχητικά σημάδια

Σήμερα, ως ιδρύτρια και CEO της Meredith Whitney Advisory Group, η Γουίτνεϊ βλέπει ξανά «σύννεφα» στον ορίζοντα, μιλώντας για μια διχασμένη οικονομία στις ΗΠΑ: οι εύποροι καταναλωτές στηρίζουν τη ζήτηση, ενώ η πλειοψηφία των νοικοκυριών πιέζεται ασφυκτικά.

Σε συνέντευξή της στο MarketWatch, τόνισε ότι πάνω από το 50% των αμερικανικών νοικοκυριών θα βρεθούν αντιμέτωπα με νέα ύφεση στην απασχόληση, ιδιαίτερα όταν λήξουν οι κρατικές επιταγές τόνωσης.

Κατά την ίδια, το πιο αδύναμο σημείο της οικονομίας είναι ο τομέας της φιλοξενίας και της αναψυχής, όπου οι εργαζόμενοι αμείβονται χαμηλότερα από 60.000 δολάρια τον χρόνο. Εκτίμησε μάλιστα ότι ο στασιμοπληθωρισμός – συνδυασμός υψηλού πληθωρισμού, χαμηλής ανάπτυξης και ανεργίας – αποτελεί πλέον «πραγματική πιθανότητα».

Αλλαγή στρατηγικής στις επενδύσεις

Μέχρι τα τέλη του 2023, η Γουίτνεϊ διατηρούσε θετική στάση για τα dollar stores, ωστόσο εγκατέλειψε αυτή την αισιοδοξία, καθώς οι πιο ευάλωτοι καταναλωτές τους δοκιμάζονται έντονα.

Πλέον στρέφεται σε λιανεμπόρους όπως τα Home Depot, Lowe’s και Walmart, όπου οι πελάτες – κατά κύριο λόγο ιδιοκτήτες κατοικιών – διαθέτουν ισχυρότερο οικονομικό δίχτυ ασφαλείας.

Η αγορά ακινήτων σε κρίση

Παράλληλα, βλέπει ευκαιρίες στη στεγαστική πίστη, καθώς οι Αμερικανοί άρχισαν ξανά να αντλούν ρευστότητα από την αξία των κατοικιών τους. Ωστόσο, η συνολική εικόνα είναι ζοφερή: οι πωλήσεις υφιστάμενων κατοικιών βρίσκονται στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων 25 ετών, ενώ οι μεγαλύτερες ηλικίες (άνω των 55) διατηρούν το 60% των ακινήτων, χωρίς διάθεση πώλησης.

Αναδρομή στο 2008

Η κρίση του 2008 πυροδοτήθηκε από την κατάρρευση της αγοράς ακινήτων, όπου οι τράπεζες χορηγούσαν subprime δάνεια σε δανειολήπτες χαμηλής πιστοληπτικής ικανότητας. Όταν αυξήθηκαν τα επιτόκια, οι αθετήσεις πληρωμών προκάλεσαν αλυσιδωτές ζημιές σε όλο το χρηματοπιστωτικό σύστημα.

Η κατάρρευση αυτή οδήγησε σε μια από τις μεγαλύτερες υφέσεις μετά το 1929, ενώ στην Ευρώπη συνέβαλε στην κρίση χρέους με χαρακτηριστικότερο παράδειγμα την Ελλάδα.