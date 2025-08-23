Πορτογαλία: Πυροσβέστης έπεσε στο καθήκον στις μεγάλες πυρκαγιές

Ο 45χρονος πυροσβέστης εργαζόταν για μια ιδιωτική εταιρία καταπολέμησης των πυρκαγιών


Ένας πυροσβέστης έχασε τη ζωή του στην Πορτογαλία μετά τον τραυματισμό του στην προσπάθεια κατάσβεσης μίας από τις δασικές πυρκαγιές που μαίνονται στη χώρα, όπως ανακοίνωσε σήμερα η πορτογαλική προεδρία.

Η προεδρία εξέφρασε τα συλλυπητήριά της στην οικογένεια του πυροσβέστη "που έχασε τη ζωή του με τραγικό τρόπο αφού έδωσε απευθείας μάχη με τις δασικές πυρκαγιές στην κοινότητα Σαμπουγκάλ", στο βόρειο τμήμα της χώρας. Είναι το τέταρτο θύμα των πυρκαγιών αυτό το καλοκαίρι στην Πορτογαλία.

Σύμφωνα με πορτογαλικά ΜΜΕ, ο 45χρονος πυροσβέστης εργαζόταν για μια ιδιωτική εταιρία καταπολέμησης των πυρκαγιών.

Η Πορτογαλία, όπως και η γειτονική Ισπανία, όπου τέσσερις άνθρωποι έχουν χάσει επίσης τη ζωή τους, βρίσκεται αντιμέτωπη με καταστροφικές πυρκαγιές που έχουν κάψει περισσότερα από 600.000 στρέμματα παρά την πτώση της θερμοκρασίας που έχει βελτιώσει την κατάσταση, σύμφωνα με την Πολιτική Προστασία.

Σύμφωνα με στοιχεία του Ευρωπαϊκού Συστήματος Πληροφόρησης για τις Δασικές Πυρκαγιές (EFFIS), σχεδόν 2.780.000 στρέμματα έχουν γίνει στάχτη από την αρχή της χρονιάς στην Πορτογαλία.

Το 2017, περισσότερα από 5.630.000 στρέμματα κάηκαν σε πυρκαγιές που προκάλεσαν 119 θανάτους, μια χρονιά-ρεκόρ αφότου το EFFIS ξεκίνησε την καταγραφή αυτών των στοιχείων το 2006.

Η Ιβηρική χερσόνησος έχει πληγεί πολύ από την κλιματική αλλαγή που προκαλεί μεγαλύτερους σε διάρκεια καύσωνες και ξηρασίες, ξεραίνοντας τη βλάστηση και ευνοώντας με αυτόν τον τρόπο τις δασικές πυρκαγιές, σύμφωνα με τους ειδικούς.

