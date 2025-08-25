Ιάπωνας δεν μιλούσε στη γυναίκα του για 20 χρόνια επειδή… ζήλευε τα παιδιά τους

Μία ασύλληπτη ιστορία από την Ιαπωνία έγινε viral, αφού ένας άνδρας κρατούσε κλειστό το στόμα του για δύο δεκαετίες απέναντι στη γυναίκα του. Όχι λόγω καβγάδων ή διαζυγίου, αλλά εξαιτίας της ζήλιας προς… τα ίδια του τα παιδιά.

Ο Ότου Καταγιάμα και η Γιούμι παντρεύτηκαν από έρωτα στην Ιαπωνία, ωστόσο η σχέση τους άλλαξε ριζικά μετά τη γέννηση των δύο παιδιών τους. Ο Καταγιάμα ένιωσε παραμελημένος, πιστεύοντας πως η σύζυγός του έδινε περισσότερη προσοχή στα παιδιά.

Αντί να μιλήσει ανοιχτά, ο άνδρας αποφάσισε να «τιμωρήσει» τη γυναίκα του μένοντας σιωπηλός για 20 ολόκληρα χρόνια. Κάθε φορά που εκείνη προσπαθούσε να του μιλήσει, εκείνος γρύλιζε, απομακρυνόταν ή απλώς την αγνοούσε.

Ακόμη και μετά την ενηλικίωση των παιδιών τους, η αφωνία συνεχιζόταν. Τα παιδιά απορούσαν γιατί οι γονείς τους, αν και έμοιαζαν αγαπημένοι και χωρίς καβγάδες, δεν αντάλλαζαν ούτε μια κουβέντα.

Το 2016, μέσα από την εκπομπή TV Hokkaido, το ζευγάρι βγήκε στον «αέρα». Ο Ότου «έσπασε» τη σιωπή του, λέγοντας πως «πέρασε κάπως πολύς καιρός από τότε που μιλήσαμε». Παραδέχτηκε ότι ζήλευε τα παιδιά, ζήτησε συγγνώμη και εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του προς τη σύζυγο.

Η Γιούμι δέχτηκε τη συγγνώμη του και το ζευγάρι αποφάσισε να ξαναχτίσει τη σχέση του, αυτή τη φορά με αληθινή επικοινωνία. Η ιστορία τους έκανε τον γύρο του διαδικτύου, σοκάροντας αλλά και συγκινώντας εκατομμύρια χρήστες.