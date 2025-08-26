Ο τουρκικός καφές με 500 χρόνια ιστορία - Από την Υεμένη στην Κωνσταντινούπολη

Ο τουρκικός καφές δεν είναι απλώς ένα ρόφημα, αλλά μια συνήθεια με σχεδόν 500 χρόνια ιστορίας, αναγνωρισμένη από την UNESCO ως άυλη πολιτιστική κληρονομιά. Η παράδοση ξεκίνησε στην Υεμένη τον 15ο αιώνα και έφτασε στην Κωνσταντινούπολη το 1538, με τον καφέ να σερβίρεται πρώτα σε ειδικά δωμάτια και τα πρώτα καφενεία να εμφανίζονται στις αρχές του 16ου αιώνα.

Η κλασική μέθοδος cezve ή ibrik περιλαμβάνει μαγείρεμα του καφέ σε νερό σαν σούπα, δημιουργώντας έναν αρωματικό και αφρώδη καφέ. Σερβίρεται ζεστός, με ένα ποτήρι νερό και λουκούμι, και συνοδεύεται από την τελετουργία ανάγνωσης του φλιτζανιού μια παράδοση που συνεχίζεται μέχρι σήμερα.

Ο τουρκικός καφές συνδέεται και με άλλα έθιμα, όπως ο γαμήλιος καφές, όπου η νύφη δοκιμάζει την υπομονή του γαμπρού με λίγο αλάτι. Παρά τη μακρά ιστορία του, δεν απέκτησε διεθνή φήμη όπως ο εσπρέσο, αν και σε Λονδίνο και Νέα Υόρκη διοργανώνονται εργαστήρια και εκδηλώσεις για την προώθηση της παράδοσης.

Στην Κωνσταντινούπολη, τα πιο δημοφιλή μέρη για παραδοσιακό τουρκικό καφέ είναι τα Hafız Mustafa, Mandabatmaz και Nuri Toplar, ενώ η ανάγνωση του φλιτζανιού παραμένει κυρίως μια στιγμή αφήγησης και ανθρώπινης σύνδεσης.