Οχάιο: Πνίγηκε 4χρονο αγόρι σε λίμνη - Το πέταξε η μητέρα του για να το... δώσει στον Θεό

Ένα 4χρονο αγόρι από την φυλή Άμις, το οποίο ρίχτηκε σε μια λίμνη στο Οχάιο για να «παραδοθεί» στον Θεό, πνίγηκε μαζί με τον πατέρα του, ο οποίος κολύμπησε βαθιά για να δοκιμάσει την... πίστη του, σύμφωνα με τις αρχές.

Οι θάνατοι του 4χρονου Βίνσεντ Μίλερ και του πατέρα του, του 45χρονου Μάρκους Μίλερ, και οι δύο από το Μίλερσμπεργκ, μέρος της Χώρας των Άμις του Οχάιο, προηγήθηκαν μιας «πνευματικής αυταπάτης», δήλωσε ο σερίφης της κομητείας Τασκαράουας, Όρβις Κάμπελ, σύμφωνα με το Fox 8.

Η μητέρα του νεαρού αγοριού βρισκόταν «σαφώς σε ψυχική κρίση» και είπε στις αρχές ότι «έδωσε τον γιο της στον Θεό» πετώντας τον στη λίμνη Άτγουντ, την οποία επισκέφθηκε η οικογένεια το περασμένο Σαββατοκύριακο.

Δύτες ανέσυραν τη σορό του 4χρονου το Σάββατο και τη σορό του πατέρα του την Κυριακή. Ο Κάμπελ είπε ότι ο πατέρας πιστεύεται ότι κολύμπησε βαθιά μέσα στη λίμνη μόνος του ως δοκιμασία της πίστης του.

Στη λίμνη είχαν πέσει και τα άλλα τρία παιδιά της οικογένειας, ένα 15χρονο κορίτσι και δύο δίδυμα αγόρια 18 ετών, τα οποία όμως κατάφεραν να βγουν από το νερό με ασφάλεια.

Ωστόσο, οι αρχές «ανησυχούσαν για την ασφάλεια ενός 4χρονου γιου και του συζύγου της γυναίκας, οι οποίοι δεν μπορούσαν να εντοπιστούν», ανέφερε σε ανακοίνωσή του το γραφείο του σερίφη της κομητείας.

Εν τω μεταξύ, ο πατέρας της οικογένειας είχε εντοπιστεί από μάρτυρες σε μια διαφορετική αποβάθρα σκαφών γύρω στη 1 π.μ.

Αναμένεται να διεξαχθεί η διαδικασία της νεκροψίας-νεκροτομής για να εξακριβωθούν τα αίτια των θανάτων τόσο του παιδιού όσο και του γονέα, δήλωσε τη Δευτέρα ο ιατροδικαστής της κομητείας.

Η μητέρα του αγοριού, μια 40χρονη γυναίκα, αναμένεται να κατηγορηθεί για φόνο εξ αμελείας. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο ψυχιατρικό τμήμα νοσοκομείου, ενώ τα άλλα τρία παιδιά της βρίσκονται με άλλους συγγενείς.

*Με πληροφορίες από independent