Σουηδία: Τροχός αεροπλάνου με 181 επιβάτες εξερράγη κατά την απογείωση

Συναγερμός στη Σουηδία, όπου ένα αεροσκάφος Boeing 737 της Norwegian με 181 επιβάτες πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση καθώς ο τροχός του εξερράγη κατά την απογείωσή του από αεροδρόμιο της χώρας.

Η πτήση με προορισμό το Παρίσι απογειώθηκε από το αεροδρόμιο Arlanda της Στοκχόλμης, αλλά σύντομα το αεροσκάφος επέστρεψε στον διάδρομο εξαιτίας της βλάβης.

Οι επιβάτες του αεροσκάφους - στην πτήση D82046 - άκουσαν έναν δυνατό κρότο όταν τα ελαστικά εξερράγησαν, με αποτέλεσμα να φτάσουν γρήγορα στο σημείο διασώστες και αστυνομία.

Το αεροσκάφος αναγκάστηκε να επιστρέψει στο αεροδρόμιο Arlanda και να περιφέρεται πάνω από αυτό, προτού πετάξει σε χαμηλό υψόμετρο πάνω από τον διάδρομο προσγείωσης για επιθεώρηση.

Κατά τη διάρκεια της επιθεώρησης, οι αξιωματούχοι εντόπισαν ότι ένα ελαστικό είχε εκραγεί.

Στον διάδρομο προσγείωσης βρέθηκαν συντρίμμια.

«Το αεροπλάνο απογειώθηκε όπως είχε προγραμματιστεί», δήλωσε ένας εκπρόσωπος Τύπου της Norwegian.

«Όμως, όταν βρισκόταν στον αέρα, ο πιλότος αναγκάστηκε να κάνει αναστροφή και να επιστρέψει στο αεροδρόμιο λόγω τεχνικών προβλημάτων».

Σύμφωνα με την Sara Eriksson, υπεύθυνη Τύπου του Κέντρου Ελέγχου Ναυτιλίας και Πτήσεων (JRCC), θα διεξαχθεί έρευνα για να προσδιοριστεί η αιτία της βλάβης.

Η πτήση ήταν προγραμματισμένη για τις 9:05 π.μ. τοπική ώρα, αλλά απογειώθηκε τελικά στις 9:27 π.μ.

Η άφιξη στην πρωτεύουσα της Γαλλίας ήταν προγραμματισμένη για δύο ώρες και 40 λεπτά αργότερα, στο αεροδρόμιο Charles de Gaulle του Παρισιού.

