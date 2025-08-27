ΗΠΑ: Πατέρας τριών παιδιών σκηνοθέτησε τον θάνατό του - Η ποινή που έλαβε

Ο Ryan Borgwardt εμφανίζεται στο δικαστήριο της κομητείας Green Lake την Τετάρτη 11 Δεκεμβρίου 2024. (AP Photo/Morry Gash)

Ένας πατέρας τριών παιδιών από το Ουισκόνσιν, ο οποίος σκηνοθέτησε τον θάνατό του κατά τη διάρκεια μιας εκδρομής με καγιάκ για να εγκαταλείψει την οικογένειά του και να πάει να βρει στην Ευρώπη την ερωμένη του, θα περάσει τώρα τόσο χρόνο στη φυλακή όσο και οι αρχές έκαναν για να τον βρουν.

Ο 45χρονος Ryan Borgwardt καταδικάστηκε σε 89 ημέρες φυλάκισης σε κομητειακή φυλακή, αφού δεν αμφισβήτησε την κατηγορία για το πλημμέλημα της παρεμπόδισης αστυνομικής έρευνας κατά τη διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας στο δικαστήριο της κομητείας Green Lake την Τρίτη, σύμφωνα με το WISN 12 News.

Ο δικαστής Mark Slate δήλωσε ότι η ποινή που επέβαλε βασίστηκε στο «χρονικό διάστημα κατά το οποίο επέτρεψε να συνεχιστεί η απάτη του».

Ο Borgwardt δήλωσε ότι «λυπάται βαθιά» για τις πράξεις του και για τον «πόνο που προκάλεσε στην οικογένεια και τους φίλους του», καθώς απευθύνθηκε στο δικαστήριο πριν από την έκδοση της ποινής του.

Ο Slate διέταξε επίσης τον φυγά οικογενειάρχη να πληρώσει 30.000 δολάρια για τη σπατάλη πόρων κατά την έρευνα του θανάτου του, σύμφωνα με τη New York Post.

Η Εισαγγελέας της Κομητείας Green Lake, Gerise LaSpisa, καταδίκασε τις «προμελετημένες, εγωιστικές πράξεις» του πατέρα τριών παιδιών για την «απίστευτη ζημιά» που προκάλεσε «όχι μόνο στην οικογένειά του, αλλά και στην κοινότητά μας».

Η οικογένεια του Borgwardt τον ανέφερε ως αγνοούμενο τον Αύγουστο του 2024, αφού δεν επέστρεψε από μια εκδρομή με καγιάκ στη λίμνη Green Lake. Facebook

Τον αναζητούσαν για οκτώ εβδομάδες

Ο Borgwardt αναφέρθηκε ως αγνοούμενος από την οικογένειά του στις 12 Αυγούστου 2024, μετά από μια εκδρομή με καγιάκ στο Green Lake, περίπου 100 μίλια βορειοδυτικά του Μιλγουόκι.

Ένα αναποδογυρισμένο καγιάκ και ένα σωσίβιο που οι αρχές πιστεύουν ότι ανήκαν στον αγνοούμενο πατέρα τελικά ανακτήθηκαν, οδηγώντας τους ερευνητές να υποψιαστούν ότι είχε πνιγεί.

Η αναζήτηση του Borgwardt διήρκεσε οκτώ εβδομάδες, με το κόστος των ερευνών να ανέρχεται σε τουλάχιστον 50.000 δολάρια, καθώς η τοπική κοινότητα αφιέρωσε αμέτρητες ώρες και πόρους για να τον βρει.

Ωστόσο, μετά από 54 ημέρες αναζήτησης του πτώματός του, οι ερευνητές ανακάλυψαν ότι ο πατέρας τριών παιδιών είχε συνομιλήσει με μια γυναίκα από το Ουζμπεκιστάν στο διαδίκτυο και δεν είχε πνιγεί στη λίμνη, αλλά είχε σκηνοθετήσει τον θάνατό του για να είναι μαζί της.

«Επικοινωνούσε τακτικά με τη γυναίκα, δηλώνοντας την αγάπη του και την επιθυμία του να δημιουργήσει μια νέα ζωή μαζί της», είπε η LaSpisa.

Οι ερευνητές ανακάλυψαν ότι ο Borgwardt είχε ανοίξει έναν νέο τραπεζικό λογαριασμό, είχε ρωτήσει για τη μεταφορά κεφαλαίων σε ξένες τράπεζες, είχε διαγράψει τα δεδομένα από τον υπολογιστή του και, χωρίς να υπάρχει εξήγηση, είχε αγοράσει μια ασφάλεια ζωής αξίας 375.000 δολαρίων επτά μήνες πριν από την εξαφάνισή του.

Ο 45χρονος Borgwardt καταδικάστηκε σε 89 ημέρες φυλάκισης σε κομητειακή φυλακή. Green Lake County Sheriff Office

Πέταξε στη Γεωργία μέσω Καναδά και Γαλλίας

Οι αρχές ανακάλυψαν επίσης ότι το όνομα του Borgwardt είχε ελεγχθεί από τις αρχές του Καναδά την ημέρα μετά την αναφορά της εξαφάνισής του.

Αφού σκηνοθέτησε τον θάνατό του, ο Borgwardt οδήγησε ένα ηλεκτρικό ποδήλατο 70 μίλια κατά τη διάρκεια της νύχτας μέχρι την πόλη Μάντισον. Στη συνέχεια, πήρε ένα λεωφορείο για το Ντιτρόιτ και πέρασε στον Καναδά για να επιβιβαστεί σε ένα αεροπλάνο στο Τορόντο, σύμφωνα με το CBS News.

Από τον Καναδά, πέταξε στο Παρίσι πριν φτάσει τελικά στη χώρα της Γεωργίας, στην ανατολική Ευρώπη.

Ο πατέρας είπε στους ερευνητές ότι η ερωμένη του τον παρέλαβε και πέρασαν αρκετές ημέρες σε ένα ξενοδοχείο πριν φτάσουν στη Γεωργία.

Οι ερευνητές εντόπισαν τελικά τον Borgwardt τον Νοέμβριο και τον έπεισαν να επιστρέψει στις ΗΠΑ τον Δεκέμβριο, όπου παραδόθηκε και κατηγορήθηκε για παρεμπόδιση της αναζήτησης της σορού του.

Χώρισαν έπειτα από 22 χρόνια γάμου

«Όλο το σχέδιό του να προσποιηθεί τον θάνατό του για να καταστρέψει την οικογένειά του, προκειμένου να εξυπηρετήσει τις δικές του εγωιστικές επιθυμίες, βασιζόταν στο να πεθάνει στη λίμνη και να πουλήσει τον θάνατό του στον κόσμο», είπε η LaSpisa πριν από την απόφαση για την ποινή του.

Η σύζυγος του Borgwardt, Emily, τον χώρισε μετά την επιστροφή του στις ΗΠΑ. Facebook

Ο Borgwardt είπε στις αρχές κατά την επιστροφή του στις ΗΠΑ ότι σκηνοθέτησε τον θάνατό του λόγω «προσωπικών θεμάτων» και πίστευε ότι οι αρχές θα σταματούσαν την αναζήτηση μετά από κάποιο διάστημα.

«Ο κατηγορούμενος δεν υπολόγισε την αποφασιστικότητα και την αφοσίωση των αρχών επιβολής του νόμου», είπε η LaSpisa.

Τέσσερις μήνες μετά την επιστροφή του, η σύζυγός του, Έμιλι, με την οποία ήταν πατρεμένος εδώ και 22 χρόνια, τον χώρισε, ισχυριζόμενη ότι ο γάμος τους ήταν «ανεπανόρθωτα διαλυμένος», σύμφωνα με το WISN 12 News.

Μετά την καταδίκη του την Τρίτη, ο δικηγόρος του Borgwardt, Erik Johnson, δήλωσε ότι ο πελάτης του «μετανοεί» για τις πράξεις του και επέστρεψε στις ΗΠΑ «για να επανορθώσει».

