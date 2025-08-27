Ιταλία: Η… κρυφή χρέωση των 2 ευρώ – Τουρίστες έπαθαν σοκ όταν είδαν τον λογαριασμό σε εστιατόριο

Ομάδα τεσσάρων τουριστών κλήθηκε να πληρώσει συνολικά 8 ευρώ για… «χρέωση – παγίδα» όπως χαρακτηρίζεται από πολλούς

Ιταλία: Η… κρυφή χρέωση των 2 ευρώ – Τουρίστες έπαθαν σοκ όταν είδαν τον λογαριασμό σε εστιατόριο
Τουρίστες στο Οστούνι της Ιταλίας εξοργίστηκαν όταν είδαν στον λογαριασμό τους χρέωση «μουσικής» ύψους 2 ευρώ ανά άτομο. Η απόδειξη που δημοσίευσαν στα κοινωνικά δίκτυα προκάλεσε «θύελλα» αντιδράσεων και επαναφέρει στο προσκήνιο τη συζήτηση για τις υπέρογκες τιμές στην Ιταλία.

Η ομάδα τεσσάρων τουριστών κλήθηκε να πληρώσει συνολικά 8 ευρώ για τη μουσική υπόκρουση, χωρίς ωστόσο να έχει προηγηθεί ενημέρωση ή αναφορά στον κατάλογο του καταστήματος.

Οι πελάτες αντέδρασαν έντονα, θεωρώντας πως εξαπατήθηκαν, και ανέβασαν φωτογραφία της απόδειξης στα κοινωνικά δίκτυα, «πυροδοτώντας» εντονότατες αντιδράσεις.

Η υπόθεση έλαβε διαστάσεις μέσα σε μερικές ώρες, με πολλούς να κάνουν λόγο για «τουριστική παγίδα», τονίζοντας ότι τέτοιες πρακτικές πλήττουν τη διεθνή εικόνα της Ιταλίας.

Το περιστατικό προστίθεται σε σειρά καταγγελιών που καταγράφονται το εφετινό καλοκαίρι για υπέρογκες χρεώσεις, από ξαπλώστρες παραλίας μέχρι υπερκοστολογημένα ροφήματα.

Για τους επισκέπτες του Οστούνι, η εμπειρία αυτή αποτελεί, όπως επισημαίνουν, ακόμη ένα τρανό παράδειγμα έλλειψης διαφάνειας στις τιμές, με συνέπειες όχι μόνο για εκείνους, αλλά και την εικόνα ενός από τους πλέον εμβληματικούς τουριστικούς προορισμούς της Ευρώπης.

